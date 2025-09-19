Gustavo Petro publicó listado de ‘recomendaciones’ al Gobierno Trump para la lucha antidrogas: “Que dejen de consumir”

crédito @ifopresidencia/IG | archivo Álvaro Tavera/Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló este jueves, 18 de septiembre, que el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en el país obedece principalmente al consumo en Estados Unidos y Europa, así como a lo que definió como una “gobernanza paramilitar” que, según su criterio, influyó en Colombia hasta hace pocos años.

Sin embargo, la afirmación de Petro no quedó ahí, porque la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025 compartió una publicación a través de su cuenta de X (@petrogustavo), en la que dejó una serie de recomendaciones.

“Cómo disminuyen los cultivos de hoja de coca en Colombia”, inicia el mensaje del jefe de Estado.

Seguido a esto dejó tres pasos:

“1. Que dejen de consumir”

“2. Que dejen de poner políticos en el poder aliados a los narcotraficantes”.

“3. Darle tierras a los campesinos de Colombia y comprarles sus productos lícitos”.

Al final, Petro insistió en la postura que ha venido manteniendo desde el lunes 15 de septiembre de 2025, cuando confirmó en su Consejo de Ministros de Colombia había sido descertificada por Estados Unidos.

“Nosotros comenzamos hace meses. Llevamos a cero la tasa de crecimiento de cultivos de hoja de Coca y ya tenemos 25.000 hectáreas en proceso de sustitución de cultivos, de los ilícitos a los lícitos”, cerró Petro.

Qué dijo Gustavo Petro el día anterior

“Lo que hizo crecer el cultivo de hoja de coca en Colombia es el consumo en Estados Unidos y en Europa y haber tenido en Colombia una gobernanza paramilitar hasta hace dos años y medio, tres”, afirmó el presidente colombiano en su intervención del jueves 18 de septiembre.

El mandatario utilizó la relación entre el expresidente Iván Duque y el empresario José Guillermo Hernández, alias el Ñeñe, como referencia para poner en entredicho la legitimidad de la lucha antidrogas en los gobiernos anteriores.

“¿Por qué? Porque ¿qué es el abrazo entre el presidente Duque y alias el Ñeñe en campaña electoral? ¿Qué es eso? ¿Creían que Duque le iba a quitar los cultivos de hoja de coca alias el Ñeñe?”, planteó Petro, sugiriendo una contradicción en las acciones del anterior gobierno frente a los cultivos ilícitos.

Durante su discurso, el presidente se dirigió directamente a los países consumidores y los responsabilizó de incentivar el aumento de la producción.

“Hombre, norteamericanos, gringos, por favor, ustedes no son ni brutos ni bobos”, expresó, en tono crítico, el mandatario, al referirse a los socios extranjeros de Colombia en la lucha antidrogas.

Petro insistió en que la demanda proveniente de Estados Unidos y Europa es el motor principal que sustenta toda la cadena de producción y consideró injustos los enfoques represivos contra los campesinos cultivadores. Según sus palabras, sin una comprensión del contexto global, se termina “castigando a los más pobres y vulnerables”.

El jefe de Estado también mencionó inconsistencias en las estadísticas relacionadas con los cultivos ilícitos, aunque prefirió no entregar detalles.

“Yo ya descubrí en dónde está la trampa de los datos, pero no voy a usar esto porque estamos hablando de la tierra para el campesinado”, señaló en su discurso.