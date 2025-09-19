Así cayó peligrosa banda de ladrones que intimidaban con cuchillos en el centro de Bogotá

Las víctimas no tenían más opción que dejarse vaciar los bolsillos y entregar cualquier objeto de valor que llevaran. De no hacerlo eran amenazadas con un cuchillo - crédito Fiscalía General de la Nación - Seccional Bogotá

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra diez presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Titís, señalados de cometer hurtos bajo la modalidad de atraco en el centro de Bogotá.

Así lo dio a conocer mediante un comunicado la Fiscalía General de la Nación la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025. Para dimensionar el actuar criminal, los seguimientos y recopilación de casos (en video), fueron claves para lograr las capturas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los detalles que se revelaron en este golpe a la delincuencia en la capital del país, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá formuló imputación a los procesados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Los acusados no aceptaron los cargos, y la investigación señala que el grupo utilizaba armas cortopunzantes para intimidar y someter a las víctimas, despojándolas de pertenencias como celulares, joyas y dinero en efectivo.

Los hurtos se presentaban por la plaza de La Mariposa, en el famoso y concurrido sector comercial de San Victorino, en la localidad de Santa Fe - crédito Fiscalía General de la Nación

‘Modus operandi’ y zonas en las que delinquían Los Titís: abordaban a sus víctimas en gavilla y con cuchillo

Los hechos ocurrieron principalmente en las localidades de Los Mártires y Santa Fe, en sectores como Santa Inés, La Capuchina, Voto Nacional, San Victorino y El Parque de la Mariposa.

El modus operandi descrito por la Fiscalía consistía en identificar a las víctimas, acorralarlas entre varios integrantes, amenazarlas con armas blancas y agredirlas si se oponían al hurto. Tras consumar los delitos, los presuntos responsables huían entre la multitud y, en ocasiones, se cambiaban de ropa para evitar ser reconocidos.

Los 10 detenidos se hicieron cerca de 80 millones de pesos sumando todos los hurtos que se reseñaron durante las labores de seguimiento - crédito Fiscalía General de la Nación - Seccional Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Sijín, realizó las capturas de:

Luis Guillermo Barbosa Martínez , alias El Mono.

Luis Alejandro Olarte Ariza , alias Tinón.

Cristóbal Enrique García Martínez , alias El Negro.

Michel Yesid Vargas Flórez, alias Barros.

Deivi Mauricio Sánchez González , alias Chinche.

Óscar Alexander Martínez , alias Gomelo.

Juan César Hernández , alias Peliño.

Yesid Alexander Nieto Díaz , alias Moster.

Jhon Alexander Bolívar Castellanos , alias Gomelo II.

José Ricardo González Vanegas, alias Churrusco.

Según la Fiscalía, los detenidos estarían vinculados a 17 atracos violentos en los que se apropiaron de más de 80 millones de pesos en pertenencias de las víctimas.

Seis reincidentes por hurto a pasajeros fueron detenidos en la estación Av. Jiménez de Transmilenio

Dos días antes se conoció otro resultado en Bogotá, en el que seis personas, cinco hombres y una mujer, fueron capturadas en la estación Av. Jiménez de Transmilenio, en el centro de Bogotá, por hurto a pasajeros en la modalidad de “cosquilleo”.

La intervención policial se logró gracias a la alerta de usuarios y al monitoreo de cámaras de seguridad. Los detenidos presentan antecedentes por hechos similares y, según la Policía, han reincidido en al menos cuatro ocasiones en delitos cometidos contra usuarios del sistema de transporte masivo.

Una de las patrulleras resultó herida al evitar que los hoy detenidos huyeran luego de cometer el robo y golpear al pasajero que les reclamó al darse cuenta de lo ocurrido - crédito Mebog

La teniente coronel Sandra Lancheros, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), explicó que los arrestados fueron sorprendidos en flagrancia mientras despojaban a un pasajero de su celular.

Cuando la víctima intentó recuperar su pertenencia, fue agredida por el grupo. Una patrullera resultó lesionada al evitar la fuga de los implicados.

Lo que arrojaron los antecedentes judiciales de los hoy detenidos en el centro de Bogotá

Durante el operativo se estableció que los capturados tienen anotaciones judiciales no solo por hurto; también por lesiones personales.

La mujer del grupo habría actuado como distractora para facilitar el robo y la huida. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y lesiones personales.

Los cinco hombres y las mujeres tendrán que responder por los delitos de hurto y lesiones personales - crédito Mebog

De acuerdo con la Policía, en el transcurso de 2025 han sido capturadas 1.610 personas en Transmilenio por la comisión de diversos delitos y se han recuperado 520 teléfonos móviles.

La institución invitó a los ciudadanos a denunciar este tipo de hechos a través de la línea de emergencia 123 y reafirmó su compromiso con la seguridad en el sistema masivo de transporte.