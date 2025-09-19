Colombia

Desmantelaron 11 laboratorios de clorhidrato de cocaína en Meta: uno generaba rentas de $30.000 millones al mes

Las Fuerzas Militares afectaron las finanzas de la Estructura Marco Aurelio Buendía, vinculada al Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte de las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá

Carol Salazar

Las autoridades afectaron las finanzas de las disidencias de las Farc con la operación del Plan de Campaña Ayacucho Plus - crédito Fuerzas Militares

La fuerza pública propinó otro golpe contundente a los grupos armados en Colombia que se sostienen y operan a través del narcotráfico. Tropas del Ejército Nacional, de la Armada de Colombia, de la Fuerza Aeroespacial de Colombia y de la Policía Nacional lograron el desmantelamiento de una infraestructura dedicada al procesamiento de cocaína en zona rural del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta.

Según informaron las Fuerzas Militares, diez laboratorios para la producción de pasta base y un megalaboratorio de clorhidrato de cocaína quedaron fuera de operación gracias a las acciones ejecutadas por los uniformados de conformidad con el Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El operativo, desarrollado por la Fuerza de Tarea Omega, apuntó directamente contra la Estructura Marco Aurelio Buendía, vinculada al Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte de las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. El megalaboratorio identificado constaba de diez edificaciones de madera, capaces de producir aproximadamente 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína por mes, lo que representa un valor estimado de más de $30.000 millones en rentas ilícitas.

En un solo laboratorio se
En un solo laboratorio se fabricaban 1.500 kilogramos mensuales de clorhidrato de cocaína - crédito Fuerzas Militares

Durante la intervención de las autoridades, el equipo militar halló todo tipo de maquinaria y elementos empleados para el procesamiento y la manipulación de sustancias ilícitas. Entre los materiales decomisados figuran dos “marcianos”, un compresor de 250 libras, 13 hornos microondas, dos plantas eléctricas industriales, una lavadora, tres grameras, moldes para prensa, una empacadora al vacío, licuadoras industriales, una estufa industrial y dos sistemas de baño maría.

La lista incluyó además recipientes con capacidad para almacenar precursores químicos, nueve tanques, una prensa hidráulica, un sistema eléctrico, dos breakers de luz y mesas para secado y empaque, entre otros objetos.

Según las Fuerzas Militares, la acción militar representa un impacto directo a las economías ilícitas de la estructura armada en esta parte del sur del país. Esto, teniendo en cuenta que el desmantelamiento de los laboratorios reduce la capacidad operativa y de expansión financiera de la Estructura Marco Aurelio Buendía, una de las principales organizaciones asociadas al narcotráfico y con influencia en el Meta, Caquetá y Guaviare.

Las autoridades incautaron dos “marcianos”,
Las autoridades incautaron dos “marcianos”, un compresor de 250 libras, 13 hornos microondas, dos plantas eléctricas industriales - crédito Fuerzas Militares

Esta acción representa un golpe significativo a las economías ilícitas de esta estructura armada en el sur del departamento del Meta, neutralizando su capacidad de expansión y afectando sus finanzas ilegales”, precisaron las Fuerzas Militares.

Así las cosas, la institución castrense reafirmó su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y las organizaciones armadas ilegales, y anunció que las operaciones ofensivas continuarán en la región para proteger a la población civil y desarticular las redes criminales activas. “#ConLaFuerzaDeNuestrasFuerzas mantenemos la ofensiva para desarticular las redes delictivas, protegiendo la vida y la tranquilidad de los colombianos”, indicó.

La destrucción de estos laboratorios se suma a varias operaciones desarrolladas por las autoridades en distintas zonas del país, con el fin de desmantelar la infraestructura utilizada por los grupos armados para la producción de cocaína que, posteriormente, es traficada en Colombia y en el exterior.

La destrucción de este tipo
La destrucción de este tipo de laboratorios se incrementó en un 30% durante el primer semestre de 2025 - crédito Armada Nacional de Colombia

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la destrucción de este tipo de laboratorios se incrementó en un 30% durante el primer semestre de 2025. En ese periodo, se logró el desmantelamiento de más de 3.500 laboratorios centrados en la producción de pasta y base de coca. De la totalidad, 3.582 eran utilizados para fabricar pasta y base de coca, mientras que 44 eran usados para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

En ese sentido, el ministro aclaró que se están “destruyendo, en promedio, 19 laboratorios de droga cada día en Colombia”, lo que representa un importante avance de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

