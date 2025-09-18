Colombia

Ya son siete los presos muertos tras incendio en estación de Policía, confirma Gobernación de Cundinamarca

La más reciente víctima fue identificada como Édgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, quien permanecía hospitalizado en el Hospital San Rafael de Facatativá

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Séptima víctima confirmada tras incendio
Séptima víctima confirmada tras incendio en estación de Policía de Funza. - captura de video

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó en la noche del miércoles 17 de septiembre el fallecimiento de otro de los privados de la libertad afectados por el incendio en la Estación de Policía de Funza.

La víctima fue identificada como Édgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, quien permanecía hospitalizado en el Hospital San Rafael de Facatativá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el mandatario, “lamentamos informar que, pese a los esfuerzos del equipo médico del hospital San Rafael de Facatativá, en los últimos minutos falleció Édgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, una de las personas privadas de la libertad que resultó afectada en el incidente registrado esta madrugada en la Estación de Policía de Funza. Con él, asciende a siete el número de fallecidos”.

Gobernador de Cundinamarca confirma séptima
Gobernador de Cundinamarca confirma séptima víctima tras incendio en estación de Policía de Funza. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Los fallecidos

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las personas privadas de la libertad que han perdido la vida hasta el momento son:

  • Andrés Alberto Organista Ibañez, 36 años
  • José Fernando Rodríguez Lesmes, 48 años
  • Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, 22 años
  • Arcadio Antivia Velásquez, 44 años
  • Sergio Humberto Zarta Barreto, 29 años
  • Juan Felipe Bernal Bernal, 24 años
  • Édgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años

En horas de la tarde, el gobernador ya había informado del fallecimiento de Juan Felipe Bernal: “Ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Facatativá Juan Felipe Bernal, de 24 años, quien hacía parte del grupo de personas privadas de la libertad que se encontraban en la Estación de Policía de Funza, la noche anterior”.

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso. Según fuentes del ente acusador, se adelanta la recolección de testimonios, videos de seguridad y demás pruebas forenses para esclarecer el origen del incendio y establecer las circunstancias en las que fallecieron los internos.

La Policía Metropolitana de la Sabana recibió instrucciones de reforzar las medidas de seguridad en el municipio y de trabajar de manera conjunta con la Fiscalía.

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron el inicio de las llamas en una de las torres del recinto policial.

Versiones sobre lo ocurrido

El gobernador Rey explicó en declaraciones transmitidas por Noticias Caracol, que el martes 16 de septiembre fue informado inicialmente de “una riña entre dos internos, uno de los cuales resultó herido en una mano”, y posteriormente, “hacia las seis, siete de la tarde, se presenta esta circunstancia”.

De acuerdo con la información oficial, algunos detenidos habrían incendiado colchones dentro de las celdas en un aparente intento de fuga, lo que generó la propagación del humo.

Rey aseguró que ninguno de los internos logró escapar y que en la estación de Funza “no había hacinamiento”.

La alcaldesa de Funza, Jeimy Villamil, señaló que el incendio fue controlado por los cuerpos de emergencia y que “trasladó tres internos al hospital para valoración médica por inhalación de humo. Los demás internos, que salieron conscientes y sin quemaduras, fueron conducidos bajo custodia de la Policía Nacional hacia estaciones de municipios vecinos”.

Testimonios de testigos y familiares

De acuerdo con El Tiempo, Gloria Rojas, madre de Sergio Humberto Zarta, uno de los fallecidos, manifestó que “en el audio habla un compañero (de mi hijo) diciendo que desde por la mañana los estaban martirizando (en las celdas), dándoles duro y que les habían echado gases, porque hubo una riña entre otros, pero los cogieron los policías a darles a todos. Ellos incendiaron porque estaban desesperados, porque los estaban martirizando”.

Cinco reclusos permanecen en estado
Cinco reclusos permanecen en estado crítico en el Hospital San Rafael de Facatativá. - crédito Gobernación de Cundinamarca

Reclusos hospitalizados

De los 13 detenidos que se encontraban en las celdas de la estación de Policía de Funza, siete fallecieron, mientras que seis continúan recibiendo atención médica.

Los reportes médicos indican que cinco permanecen en estado crítico en el Hospital San Rafael de Facatativá:

  • Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años
  • Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años
  • Julián Steven Ceruera Rico, 28 años
  • Luis Alejandro Orrego, 30 años
  • José Javier Fonseca, 35 años

Otro interno, identificado como Yeferson Parra, de 25 años, fue trasladado previamente por una fractura en los huesos del carpo.

Próximos pasos

El CTI de la Fiscalía continúa las indagaciones para establecer las causas del incendio y el procedimiento que se siguió durante la emergencia. Persisten interrogantes sobre la evacuación de los reclusos y las versiones encontradas entre las autoridades y los familiares.

Mientras avanza la investigación, la Gobernación de Cundinamarca reiteró que se mantendrá el acompañamiento a las familias de las personas fallecidas y a los sobrevivientes que permanecen bajo atención médica.

Temas Relacionados

Intento de MotínEstación de PolicíaFunzaGobernador de CundinamarcaSiete muertosReclusos hospitalizadosColombia-Noticias

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cali

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárate antes de salir: conoce

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Medellín

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en Barranquilla: la predicción para este 18 de septiembre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: la predicción

Colombia: el pronóstico del tiempo para Cartagena de Indias este 18 de septiembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Colombia: el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bogotá este 18 de septiembre

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las zonas en las que

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Shakira suma nuevo concierto de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’: cambió la fecha de cierre de su paso por Latinoamérica

Westcol se convirtió en el primer ‘streamer’ colombiano nominado a los Latin Grammy 2025: ya lo había manifestado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Deportes

Juan Fernando Quintero dejó un

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Hugo Rodallega se rindió a los pies de Dayro Moreno tras doblete en Copa Sudamericana: “El 4arenton dando cátedra”

Dayro Moreno volvió a ser la figura de Once Caldas: doblete para el triunfo 2-0 sobre Independiente del Valle en Copa Sudamericana

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana