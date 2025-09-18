Ya son siete los presos muertos tras incendio en estación de Policía, confirma Gobernación de Cundinamarca

Séptima víctima confirmada tras incendio en estación de Policía de Funza. - captura de video

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó en la noche del miércoles 17 de septiembre el fallecimiento de otro de los privados de la libertad afectados por el incendio en la Estación de Policía de Funza.

La víctima fue identificada como Édgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, quien permanecía hospitalizado en el Hospital San Rafael de Facatativá.

Según el mandatario, “lamentamos informar que, pese a los esfuerzos del equipo médico del hospital San Rafael de Facatativá, en los últimos minutos falleció Édgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, una de las personas privadas de la libertad que resultó afectada en el incidente registrado esta madrugada en la Estación de Policía de Funza. Con él, asciende a siete el número de fallecidos”.

Gobernador de Cundinamarca confirma séptima víctima tras incendio en estación de Policía de Funza. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Los fallecidos

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las personas privadas de la libertad que han perdido la vida hasta el momento son:

Andrés Alberto Organista Ibañez, 36 años

José Fernando Rodríguez Lesmes, 48 años

Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, 22 años

Arcadio Antivia Velásquez, 44 años

Sergio Humberto Zarta Barreto, 29 años

Juan Felipe Bernal Bernal, 24 años

Édgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años

En horas de la tarde, el gobernador ya había informado del fallecimiento de Juan Felipe Bernal: “Ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Facatativá Juan Felipe Bernal, de 24 años, quien hacía parte del grupo de personas privadas de la libertad que se encontraban en la Estación de Policía de Funza, la noche anterior”.

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso. Según fuentes del ente acusador, se adelanta la recolección de testimonios, videos de seguridad y demás pruebas forenses para esclarecer el origen del incendio y establecer las circunstancias en las que fallecieron los internos.

La Policía Metropolitana de la Sabana recibió instrucciones de reforzar las medidas de seguridad en el municipio y de trabajar de manera conjunta con la Fiscalía.

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron el inicio de las llamas en una de las torres del recinto policial.

Versiones sobre lo ocurrido

El gobernador Rey explicó en declaraciones transmitidas por Noticias Caracol, que el martes 16 de septiembre fue informado inicialmente de “una riña entre dos internos, uno de los cuales resultó herido en una mano”, y posteriormente, “hacia las seis, siete de la tarde, se presenta esta circunstancia”.

De acuerdo con la información oficial, algunos detenidos habrían incendiado colchones dentro de las celdas en un aparente intento de fuga, lo que generó la propagación del humo.

Rey aseguró que ninguno de los internos logró escapar y que en la estación de Funza “no había hacinamiento”.

La alcaldesa de Funza, Jeimy Villamil, señaló que el incendio fue controlado por los cuerpos de emergencia y que “trasladó tres internos al hospital para valoración médica por inhalación de humo. Los demás internos, que salieron conscientes y sin quemaduras, fueron conducidos bajo custodia de la Policía Nacional hacia estaciones de municipios vecinos”.

Testimonios de testigos y familiares

De acuerdo con El Tiempo, Gloria Rojas, madre de Sergio Humberto Zarta, uno de los fallecidos, manifestó que “en el audio habla un compañero (de mi hijo) diciendo que desde por la mañana los estaban martirizando (en las celdas), dándoles duro y que les habían echado gases, porque hubo una riña entre otros, pero los cogieron los policías a darles a todos. Ellos incendiaron porque estaban desesperados, porque los estaban martirizando”.

Cinco reclusos permanecen en estado crítico en el Hospital San Rafael de Facatativá. - crédito Gobernación de Cundinamarca

Reclusos hospitalizados

De los 13 detenidos que se encontraban en las celdas de la estación de Policía de Funza, siete fallecieron, mientras que seis continúan recibiendo atención médica.

Los reportes médicos indican que cinco permanecen en estado crítico en el Hospital San Rafael de Facatativá:

Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años

Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años

Julián Steven Ceruera Rico, 28 años

Luis Alejandro Orrego, 30 años

José Javier Fonseca, 35 años

Otro interno, identificado como Yeferson Parra, de 25 años, fue trasladado previamente por una fractura en los huesos del carpo.

Próximos pasos

El CTI de la Fiscalía continúa las indagaciones para establecer las causas del incendio y el procedimiento que se siguió durante la emergencia. Persisten interrogantes sobre la evacuación de los reclusos y las versiones encontradas entre las autoridades y los familiares.

Mientras avanza la investigación, la Gobernación de Cundinamarca reiteró que se mantendrá el acompañamiento a las familias de las personas fallecidas y a los sobrevivientes que permanecen bajo atención médica.