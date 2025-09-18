Colombia

Todas sin alcohol: estas son las bebidas más representativas de Colombia

Para resaltar la variedad del país, un informe menciona productos que se consumen fríos o calientes

Jimmy Nomesqui Rivera

El medio especializado destacó 10 preparaciones sin alcohol - crédito iStock/Colprensa/RedesSociales

Debido a que Colombia es un país multicultural, en el que las tradiciones varían dependiendo del lugar, esto también hace que las comidas típicas de cada región sean completamente diferentes, algo que incide de igual manera en las bebidas.

Aunque Bain & Company ha destacado que el 35% de los colombianos ha reducido su consumo del alcohol, se mantiene la tendencia de los últimos años, en la que el promedio de licor por persona en el país es de 47 litros.

Bajo este concepto, el medio especializado Portafolio realizó un informe en el que destacó que en Colombia también hay varias preparaciones líquidas que están alejadas del licor, algo que no es habitual en otras naciones.

En la publicación se menciona que la mayoría de preparaciones tienen nutrientes y son disfrutadas en eventos familiares; además de que se usan frutos tropicales, hierbas y granos nativos.

Estas fueron las bebidas destacadas

La ludada fue la primera preparación del listado - crédito @efelide_/X

La primera en ser mencionada fue la lulada, originaria del Valle del Cauca; además del lulo, que aparece en el nombre de la preparación, también tiene limón, azúcar, agua y hielo. La describen con un sabor agridulce efectivo para mitigar la sed.

También del Valle del Cauca, hacen mención al cholado, originario de Jamundí y que contiene fruta picada, hielo raspado, jarabes dulces y leche condensada.

Describiéndola como una bebida más autóctona, el tercer producto referenciado es el guarapo, hecho con caña de azúcar exprimida, agua y hielo, y consumida principalmente en entornos rurales de regiones cálidas.

En algunas zonas acompañan esta bebida con queso o algún tipo de pan - crédito Colprensa

La primera bebida caliente del listado es la aguapanela, que como lo indica su nombre, es una combinación del líquido vital y el endulzante natural; sin embargo, mencionan que en algunas zonas también se consume fría con limón.

En quinto lugar, mencionan la avena colombiana, que destacan por ser espesa y tener propiedades nutritivas; al igual que otras preparaciones, también suele ser acompañada por productos como almojábanas, buñuelos o pan de bono.

Del suroeste colombiano hablan del champús, que describen como una mixtura de frutas con maíz, canela y otras especias, que es servida en varias festividades y reuniones familiares.

Como otra bebida que es tradicional en festividades, mencionan el masato, un fermento de maíz, yuca o arroz que no contiene alcohol, su preparación puede ser modificada dependiendo de la región.

Esta bebida es hecha a base de yuca o maíz - crédito Redes Sociales

Otra preparación es el mate de coca, una infusión hecha con hojas de la planta conocida mundialmente por el narcótico, pero es destacada por el medio especializado por tener un efecto calmante utilizado en algunos lugares para aliviar el mal de altura.

Por última, aparece el agua de coco o las infusiones con hierbas como bebidas tradicionales que sirven para refrescar o para calentar el cuerpo, ya que pueden ser consumidas calientes o frías, lo que describen de manera positiva como una forma para adaptarse al entorno de los colombianos.

En el informe se destaca que en Colombia es habitual el consumo de bebidas alcohólicas, puesto que el 84% de la población entre 14 y 65 años ha consumido en algún momento un producto con licor; sin embargo, no solo se destaca por ello.

Citando cifras de Euromonitor, exponen que cada vez se buscan más preparaciones sin alcohol, además de que la mayoría de turistas buscan bebidas tradicionales como las mencionadas, que no tienen licor, haciendo que crezca cada vez más el mercado de las alternativas del listado.

