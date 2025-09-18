Colombia

Quién era Matías Travizano, accionista de WOM Colombia que falleció en un accidente en EE. UU.

El empresario argentino, referente en tecnología y telecomunicaciones, murió en un accidente mientras escalaba el Monte Shasta, en California

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El repentino fallecimiento de Matías
El repentino fallecimiento de Matías Travizano conmociona al sector tecnológico latinoamericano y a las telecomunicaciones en Colombia - crédito Matías Travizano/X

El repentino fallecimiento de Matías Travizano en California produjo conmoción en el ecosistema tecnológico latinoamericano y en el sector de las telecomunicaciones en Colombia.

El empresario argentino, de 46 años, perdió la vida tras sufrir un accidente mientras escalaba el Monte Shasta, en las afueras de San Francisco, cuando se preparaba para una futura expedición al Mont Blanc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su muerte, confirmada por WOM Colombia, marca el final de una trayectoria que combinó la ciencia, la innovación tecnológica y el impulso a nuevos negocios en América Latina.

Reconocido por su formación en física en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Travizano orientó su carrera hacia la tecnología y los negocios.

Su incursión inicial en la seguridad informática se dio a través de proyectos como Underground Security Systems Research Back (Ussr Back) y Binaria, en la que a los 20 años advertía sobre vulnerabilidades en software y la aparición de nuevos virus.

Como socio de SUR Holdings,
Como socio de SUR Holdings, Matías Travizano lideró la reorganización de WOM Colombia y estabilizó la compañía en un contexto de incertidumbre financiera - crédito WOM/Facebook

Estas primeras experiencias sentaron las bases para la fundación, en 2012, de Grandata, una startup con sede en San Francisco pionera en el uso de big data e inteligencia artificial para promover la inclusión financiera.

La propuesta de Grandata consistía en evaluar la capacidad de pago de las personas a partir de datos derivados del uso de sus teléfonos móviles, sin recurrir a información financiera tradicional, lo que representó una innovación relevante en una región con amplios sectores fuera del sistema bancario.

Temas Relacionados

Matías TravizanoWOM ColombiaJavier MileiSilicon ValleyInnovación tecnológicaInteligencia artificialUniversidad de Buenos AiresSUR HoldingsColombia-noticias

Más Noticias

Armando Benedetti le respondió a Cathy Juvinao por renuncia de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad: “Puede ser designado en otra cartera ministerial”

El ministro del Interior le ratificó a la representante que “el auto expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspende provisionalmente los efectos del nombramiento de Florián”

Armando Benedetti le respondió a

FIFA hizo oficial el ascenso de la selección Colombia en el ránking luego de clasificarse a la Copa Mundial 2026

La Tricolor está cerca de las nueve primeras selecciones en el listado, lo que le aseguraría estar en el bombo 1 del sorteo de la Copa del Mundo y ser cabeza de grupo en el inédito formato

FIFA hizo oficial el ascenso

Lotería del Valle resultados miércoles 17 de septiembre 2025: ganador del premio mayor y secos

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Lotería del Valle resultados miércoles

Pancarta provida instalada en la fachada del Congreso desató polémica en redes, esto se sabe

Varias organizaciones proaborto han denunciado el hecho como un llamado a criminalizar el derecho de decidir

Pancarta provida instalada en la

La JEP dicta primera sentencia por falsos positivos en la región Caribe: 12 soldados deberán realizar actos reparativos

El proceso judicial incluyó informes de víctimas, inspecciones judiciales y testimonios de pueblos indígenas para esclarecer los hechos

La JEP dicta primera sentencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las zonas en las que

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

ENTRETENIMIENTO

⁠Marcela Reyes sería la primera

⁠Marcela Reyes sería la primera confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se convertiría en la mejor pagada de todas las temporadas

Alerta confesó los motivos por los que salió de Caracol Televisión: “Me volví un sindicalista y no les gustó”

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Shakira suma nuevo concierto de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’: cambió la fecha de cierre de su paso por Latinoamérica

Westcol se convirtió en el primer ‘streamer’ colombiano nominado a los Latin Grammy 2025: ya lo había manifestado

Deportes

FIFA hizo oficial el ascenso

FIFA hizo oficial el ascenso de la selección Colombia en el ránking luego de clasificarse a la Copa Mundial 2026

José Mourinho ya está en Portugal para negociar y hacer oficial su vinculación con el Benfica de Richard Ríos

Dayro Moreno se unió al selecto grupo de jugadores que ha marcado gol a los 40 años en la Copa Sudamericana: hay verdaderas estrellas

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Hugo Rodallega se rindió a los pies de Dayro Moreno tras doblete en Copa Sudamericana: “El 4arenton dando cátedra”