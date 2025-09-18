Quién era Matías Travizano, accionista de WOM Colombia que falleció en un accidente en EE. UU.

El repentino fallecimiento de Matías Travizano conmociona al sector tecnológico latinoamericano y a las telecomunicaciones en Colombia - crédito Matías Travizano/X

El repentino fallecimiento de Matías Travizano en California produjo conmoción en el ecosistema tecnológico latinoamericano y en el sector de las telecomunicaciones en Colombia.

El empresario argentino, de 46 años, perdió la vida tras sufrir un accidente mientras escalaba el Monte Shasta, en las afueras de San Francisco, cuando se preparaba para una futura expedición al Mont Blanc.

Su muerte, confirmada por WOM Colombia, marca el final de una trayectoria que combinó la ciencia, la innovación tecnológica y el impulso a nuevos negocios en América Latina.

Reconocido por su formación en física en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Travizano orientó su carrera hacia la tecnología y los negocios.

Su incursión inicial en la seguridad informática se dio a través de proyectos como Underground Security Systems Research Back (Ussr Back) y Binaria, en la que a los 20 años advertía sobre vulnerabilidades en software y la aparición de nuevos virus.

Como socio de SUR Holdings, Matías Travizano lideró la reorganización de WOM Colombia y estabilizó la compañía en un contexto de incertidumbre financiera - crédito WOM/Facebook

Estas primeras experiencias sentaron las bases para la fundación, en 2012, de Grandata, una startup con sede en San Francisco pionera en el uso de big data e inteligencia artificial para promover la inclusión financiera.

La propuesta de Grandata consistía en evaluar la capacidad de pago de las personas a partir de datos derivados del uso de sus teléfonos móviles, sin recurrir a información financiera tradicional, lo que representó una innovación relevante en una región con amplios sectores fuera del sistema bancario.