David Bisbal emocionó a sus fanáticos al revelar su visita a Bogotá con imágenes en lugares emblemáticos de la ciudad: “Como en casa”

La visita del intérprete español no fue solo por trabajo, porque también compartió postales de varios sitios emblemáticos - crédito David Bisbal / Instagram

David Bisbal publicó una serie de imágenes a través de su cuenta de Instagram en las que reveló detalles de su viaje a Bogotá, después de confirmar que se está preparando para su concierto, lo que causó gran emoción entre aquellos que han seguido su carrera a lo largo de los años.

Cabe mencionar que su paso por la capital colombiana coincidió con la Gala Cero del reality Operación Triunfo USA, según contó en un mensaje publicado en sus redes sociales. El cantante español también dejó en claro que su agenda con Colombia no se limita a esta visita, teniendo en cuenta que ya tiene fecha para su show en el Movistar Arena que se llevará a cabo el 21 de octubre de 2026 como parte de su Tour Eternos.

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En su publicación, Bisbal explicó que llevaba tiempo sin poder “pasar unos días en Bogotá” y que el regreso le permitió reencontrarse con una ciudad que, según escribió, siempre lo recibió “con tanto cariño”. El post incluyó imágenes y videos que terminaron de confirmar los rumores que circularon durante varios días sobre su presencia en Colombia.

La actualización del artista activó una reacción inmediata en redes, sus seguidores colombianos le dieron la bienvenida y le recomendaron nuevos lugares, restaurantes y planes para su estadía. En paralelo, comenzaron especulaciones sobre si el viaje respondía a motivos personales, turísticos o a un proyecto profesional.

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En el contenido que compartió durante su estadía en la capital, el cantante exhibió imágenes y videos en sitios patrimoniales - crédito David Bisbal / Instagram

La razón profesional del viaje: ‘Operación Triunfo USA’ y una gala de arranque

El famoso contó que su paso por Bogotá coincidió con la Gala Cero de la primera edición de Operación Triunfo USA, un proyecto que describió como “muy emocionante”.

En ese mismo mensaje, el cantante precisó que compartió escenario con Ana Bárbara y Ximena Sariñana: “Ha sido muy emocionante volver a vivir esa ilusión desde otra perspectiva y compartirla con dos compañeras extraordinarias”, escribió.

Y es que Bisbal es actualmente jurado del programa, por lo que recordó que su relación con el formato viene de hace tiempo, teniendo en cuenta que saltó a la fama en 2001 como segundo clasificado de la primera edición en España y, según consignó en una publicación realizada a través de su cuenta de Instagram, regresó recientemente como jurado en la edición de Estados Unidos tras un ofrecimiento que no pudo rechazar.

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En su paso por la capital colombiana, el intérprete anunció la fecha de su regreso como parte del Tour Eternos - crédito David Bisbal / Instagram

Bogotá en las redes de David Bisbal: visitó el Museo Botero, la Catedral Primada y realizó un recorrido cultural

Más allá de su paso por el formato televisivo y su interés en ultimar detalles, Bisbal mostró una agenda del recorrido que llevó a cabo por las calles capitalinas. En sus publicaciones, dejó ver visitas a museos y lugares emblemáticos de la ciudad, con foco en historia, cultura y patrimonio.

El propio artista enumeró parte del itinerario visual que compartió: “Os dejo algunas imágenes de estos días: un paseo por Bogotá, rincones maravillosos como el Museo Botero y la Catedral Primada, y algunos momentos muy especiales de esta nueva aventura”.

En el cierre del mensaje, agradeció el recibimiento local y dejó una frase que muchos seguidores conectaron con su próxima vuelta: “Gracias, Colombia, por hacerme sentir siempre como en casa. Nos seguimos viendo muy pronto”.

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El regreso de David Bisbal a Bogotá desató una conversación en redes sociales - crédito Europa Press

Fecha del concierto de David Bisbal en Colombia

El evento en el que los fanáticos podrán disfrutar de las canciones del el 21 de octubre de 2026 en el Movistar Arena. En el anuncio que realizó en mayo de 2026 aseguró que cantará sus éxitos más famosos.

“Qué ganas de compartir estas canciones con vosotros y vivirlas juntos en cada concierto”, escribió en la publicación que dejó a sus fanáticos bogotanos y de Colombia más que complacidos por su visita.