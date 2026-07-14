La hija de Marbelle, Rafaella Chávez, reveló que tocó fondo en su salud mental y quiso quitarse la vida: “Para mí se acabó todo”

Rafaella Chávez contó cómo salió de una depresión - crédito @rafaellamusik/Instagram

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, reveló que atravesó una profunda depresión que la llevó a pensar en quitarse la vida, en el único momento en que, según relató, llegó a contemplarlo.

La cantante contó detalles en diálogo con La Red, asegurando que ese quiebre ocurrió después de asumir responsabilidades adultas desde muy joven, al irse de la casa de su mamá y terminar una relación en la que había concentrado toda su energía.

La hija de Marbelle recordó ese episodio como una etapa de fuerte soledad. Sin embargo, explicó que la aparición de una amiga y una prédica religiosa marcaron el inicio de un cambio que, en su versión, modificó por completo el rumbo de su vida.

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“Cuando terminé una relación en donde yo tenía completamente centrada y enfocada mi energía, como que para mí se acabó todo. Y yo dije: ‘¿Qué voy a hacer?’. Y entré como en una especie de depresión muy fuerte y fue donde empecé como a hundirme”, afirmó.

Chávez vinculó ese deterioro emocional con una cadena de experiencias tempranas que la obligaron a crecer antes de tiempo: “Al irme de pronto de la casa tan pequeña, al asumir un rol como tan adulto desde tan pequeña, me enfrenté a situaciones que sí o sí me hicieron madurar y crecer”, sostuvo.

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Una amiga y una prédica religiosa marcaron el inicio de su cambio - crédito @rafaellamusik/Instagram

Rafaella Chávez dijo que pensó en no seguir viviendo

La cantante respondió de forma directa cuando fue consultada sobre si alguna vez había sentido que no quería seguir viva: “Yo creo que sí llegué. Ha sido la única vez que pensé en hacerlo. Sí toqué un fondo muy fuerte”.

En ese mismo testimonio, recordó el preciso momento en el que una amiga se acercó a ella para hablar sobre lo que le estaba ocurriendo en su vida. Según su relato, estaba “completamente nublada” cuando escuchó una prédica que la conmovió y la enfrentó con su situación personal.

La artista describió ese episodio como el primer acercamiento de Dios a su vida, lo que aseguró que le cambió la vida: “Esa prédica en ese momento me tocó muchísimo el corazón y yo como que me confronté”, recordó.

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Luego añadió que, pese a que estaba alejada y se definía como escéptica, recibió un llamado: “Yo de verdad estaba en ese momento muy alejada y me dio unas palabras demasiado bonitas. O sea, creo que fue como el primer susurro de parte de Dios. De ahí en adelante me enamoré, empecé a ir a la iglesia, empecé a leer, a estudiar la palabra y lo veo en detalles”.

Rafaella Chávez atravesó un quiebre emocional muy fuerte en su adolescencia - crédito @rafaellamusik / Instagram

La cantante atribuyó su recuperación a la iglesia y a una experiencia espiritual

Después de ese episodio, Chávez dijo que comenzó un proceso sostenido de acercamiento religioso. La cantante indicó que desde entonces identifica la presencia de Dios en “detalles” y en la llegada de personas en momentos precisos.

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También mencionó una experiencia puntual dentro de la iglesia: “Una vez que simplemente empecé a hablar en lenguas y me conecté de una forma impresionante, eh, en la iglesia. La primera vez que sentí el calor del Espíritu Santo y que sentí su presencia en mi cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo como cierto don con mis manos, cierto don de sanación”.

Según dijo la cantante y creadora de contenido, fue abrazando esa idea de manera gradual y comprendió que ese don también está “para ponerlo al servicio”.

La hija de Marbelle es una persona creyente en Dios - crédito @rafaellamusik/IG

Rafaella Chávez reconoció que muchas personas siguen siendo incrédulas frente a ese tipo de experiencias religiosas, aunque ella espera convertirse en un testimonio: “Hay mucha gente incrédula todavía o que lo ven como el tema, ay, religiosidad, pero siento que hay que vivirlo para entenderlo”.

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