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La embajada de Colombia pidió información a Estados Unidos por la muerte del connacional Johan Sebastián Durán en operativo del ICE en Maine

La embajada lamentó la muerte del colombiano y pidió información al Departamento Nacional de Seguridad del país norteamericano con el propósito de aclarar los hechos

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Colombiano muerto en Estados Unidos - crédito CJ Gunther/REUTERS/@ColombiaEmbUSA/X
La muerte del colombiano en Estados Unidos tras operativo del ICE se dieron a conocer el lunes 13 de julio de 2026 - crédito CJ Gunther/REUTERS/@ColombiaEmbUSA/X

La embajada de Colombia en Estados Unidos solicitó información oficial al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para esclarecer la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine.

“La Embajada ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las circunstancias que rodearon este lamentable fallecimiento y continuará siguiendo el caso de cerca a medida que avance la investigación”, se lee en el comunicado.

La misión diplomática lamentó el fallecimiento del connacional en el estado de Maine y confirmó que brindará asistencia consular a la familia si resulta necesario.

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Embajada de Colombia en Estados Unidos - crédito @ColombiaEmbUSA/X
Embajada de Colombia en Estados Unidos - crédito @ColombiaEmbUSA/X

“La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamenta profundamente el fallecimiento de un ciudadano colombiano en Biddeford, Maine, y está brindando la asistencia consular necesaria a su familia”, precisó la embajada, .

La embajada de Colombia en Estados Unidos informó que mantiene contacto con la familia a través de la Sección Consular y con las autoridades estadounidenses para facilitar los trámites correspondientes.

“A través de su Sección Consular, la Embajada mantiene un contacto cercano con la familia y con las autoridades estadounidenses competentes para facilitar los trámites correspondientes”, indicó la embajada en el comunicado.

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