Colombia

Marbelle le respondió a Mafe Carrascal con un ataque a Verónica Alcocer: “Mucho menos de lo que nos costó mantener a la brincona en Europa”

La representante del Pacto Histórico cuestionó el costo de los traslados del gabinete de De la Espriella a Barranquilla, y la artista aprovechó para recordar los escándalos de la primera dama saliente en Estocolmo

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Dos mujeres en retrato dividido. Una sonriente con gesto de corazón con los dedos, la otra con expresión neutra y tatuajes visibles en cuello y brazo.
Marbelle le respondió a Mafe Carrascal un ataque a Abelardo de la Espriella por los movimientos de su gabinete a Barranquilla - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marbelle respondió en X a la representante a la Cámara Mafe Carrascal con un ataque directo a la primera dama Verónica Alcocer, luego de que la congresista cuestionara el costo de los traslados del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella a Barranquilla.

Carrascal, internacionalista y representante a la Cámara por Bogotá en nombre del Pacto Histórico, publicó en su cuenta @MafeCarrascal: “¿Cuánto nos va a costar que todo el gabinete se esté trasladando a Barranquilla todas las semanas, @ABDELAESPRIELLA?”.

La pregunta apuntaba a los desplazamientos del equipo ministerial del presidente electo desde la capital hacia su ciudad de origen antes de la posesión del 7 de agosto.

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La réplica de Marbelle

La cantante Marbelle, conocida por temas como Collar de perlas y por su activo rol como voz crítica de la izquierda colombiana en redes sociales, no tardó en responder desde su cuenta @Marbelle30: “Mucho menos de lo que nos costó mantener a la brincona en Europa... Los masajes y el perreo de la señora y las pintas del narco marido”.

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Marbelle respondió a Mafe Carrascal con un ataque directo a Verónica Alcocer y sus movimientos en Estocolmo - crédito @Marbelle30/X

La artista, cercana al expresidente Álvaro Uribe y declarada simpatizante del triunfo de De la Espriella, convirtió la pregunta de Carrascal en una arremetida contra Alcocer y contra el saliente gobierno de Gustavo Petro.

El intercambio puso de nuevo en el centro del debate la estancia de la primera dama en Europa, un expediente que acumula meses de señalamientos. La Fiscalía colombiana le abrió una investigación preliminar por presunto fraude y lavado de activos, tras una denuncia que señala facturas ficticias de empresas de belleza vinculadas a su “imagen y representación institucional” como primera dama.

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El monto bajo sospecha asciende a 1.000 millones de pesos.

El expediente europeo de la primera dama

Antes de que estallara la polémica en X, la figura de Alcocer ya era blanco de cuestionamientos por su vida en Estocolmo. Según el diario sueco Expressen, la esposa de Petro se instaló en Suecia tras la inclusión de ambos en la lista SDN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que congela activos y prohíbe transacciones financieras internacionales.

La investigación del diario sueco Expressen revela cómo Verónica Alcocer disfruta de lujosos alojamientos y eventos exclusivos en Estocolmo - crédito Expressen /Sitio Web
La investigación del diario sueco Expressen revela cómo Verónica Alcocer disfruta de lujosos alojamientos y eventos exclusivos en Estocolmo - crédito Expressen /Sitio Web

En la capital sueca fue vista en restaurantes de lujo del barrio de Stureplan, fiestas privadas y clubes exclusivos, mientras medios colombianos como La Silla Vacía documentaron gastos millonarios de fondos públicos en su séquito, que incluía estilista, maquilladora y fotógrafo personal.

Marbelle reaccionó a discurso de Petro sobre el verdadero presidente de los colombianos

La reciente reacción de Marbelle ante las declaraciones de Gustavo Petro se viralizó en redes sociales, intensificando el debate sobre el proceso electoral en Colombia. La cantante utilizó su cuenta en X para ironizar sobre las afirmaciones del presidente saliente, quien puso en duda la legitimidad de los resultados y sugirió que Iván Cepeda sería el verdadero presidente electo.

La publicación de Marbelle, en la que escribió que “en lugar de tinto le dieron un yajé vencido”, sumó risas y comentarios divididos entre seguidores y críticos. Esta frase, acompañada de emojis, se convirtió en el reflejo del escepticismo que generaron los señalamientos de Petro sobre un presunto fraude electoral.

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La reacción de Marbelle a las declaraciones de Gustavo Petro sobre Iván Cepeda como presidente electo - crédito @MArbelle30/X

Según Gustavo Petro, el sistema de votación habría sido manipulado desde el exterior para favorecer a Abelardo de la Espriella, involucrando a empresas extranjeras como BlackCube y Balart. El mandatario alegó la existencia de anomalías en mesas del exterior y acusó el uso de algoritmos para alterar votos, aunque no presentó pruebas ni obtuvo respaldo del Consejo Nacional Electoral.

Las reacciones no se hicieron esperar: la senadora María Fernanda Cabal y la excandidata Paloma Valencia rechazaron los comentarios de Petro, acusándolo de calumniar y de intentar sabotear al próximo gobierno en lugar de acudir a instancias legales.

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