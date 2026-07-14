Colombia

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

El creador colombiano comentó el clip que se volvió tendencia tras la irrupción de un adulto en plena transmisión, y su lectura del caso abrió una discusión sobre los límites del contenido juvenil en internet

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La escena, difundida en varias plataformas en pocas horas, llevó al influencer a cuestionar la búsqueda de fama con conductas polémicas y a plantear hasta dónde llega la responsabilidad familiar frente a cámara - crédito X

Dos adolescentes transmitieron en directo mientras consumían lo que parecía ser marihuana, pero la escena cambió por completo cuando uno de sus padres intervino en vivo y confrontó a su hijo.

El video, que rápidamente circuló en redes sociales, provocó la reacción del reconocido streamer colombiano Westcol, que no solo comentó lo ocurrido, también expuso su postura frente a las conductas de los streamers emergentes en plataformas digitales.

La reacción viral de Westcol ante el video de jóvenes fumando marihuana en stream abrió un debate sobre los límites y responsabilidades en la creación de contenido en internet.

Un clip viral y la respuesta de Westcol

Las imágenes muestran a dos menores, uno aparentemente mayor que el otro, transmitiendo en directo mientras consumían el psicoactivo. La escena da un giro cuando un adulto, que sería como el padre de uno de ellos, irrumpe en la habitación y reprende físicamente a su hijo ante la cámara. El video se viralizó en cuestión de horas y fue replicado en distintas plataformas.

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Westcol reaccionó al video viral de dos adolescentes que transmitieron en directo mientras consumían lo que parecía ser marihuana - crédito X
Westcol reaccionó al video viral de dos adolescentes que transmitieron en directo mientras consumían lo que parecía ser marihuana - crédito X

El streamer colombiano no tardó en reaccionar al material. Durante su directo, analizó el clip y señaló: “Ese niño de allá atrás parece un feto todavía, huevón. ¿Qué haces fumando marihuana, brother?”, cuestionó en tono irónico. En su análisis, Westcol relató paso a paso la escena, anticipando la entrada del padre, y destacó la rapidez y determinación con la que este intervino.

“La capacidad para poder jalarlo y que se levante esa silla a esa velocidad es impresionante, huevón. Esos son muchos años de práctica, brother. Eso fue muy fácil”, comentó, en referencia a la reacción del adulto que detuvo el consumo de los menores. Para Westcol, el episodio ejemplifica la caída de la fantasía de los jóvenes que buscan proyectar una imagen de rebeldía en internet sin considerar las consecuencias fuera de las pantallas.

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Debate en la comunidad de streamers

La intervención de Westcol fue ampliamente compartida y discutida en redes sociales. La postura del creador de contenido abrió espacio para reflexionar sobre el impacto de las plataformas digitales en adolescentes y la responsabilidad de los padres ante la exposición pública de sus hijos.

Primer plano de Westcol sonriendo a la cámara, con gorra rosa, camiseta amarilla y tatuajes en el cuello, dando un pulgar arriba en un interior con luces de cobre.
Westcol cuestionó a los streamers emergentes que buscan popularidad con conductas polémicas en transmisiones en vivo - crédito Westcol / Instagram

Algunos usuarios respaldaron la reacción de Westcol, considerándola una llamada de atención sobre los riesgos y límites que deben respetar los jóvenes al crear contenido. Otros, en cambio, cuestionaron el uso de la violencia como método correctivo, señalando la importancia de abordar el consumo de sustancias y la exposición en internet desde la educación y el diálogo.

La transmisión de Westcol también puso sobre la mesa el fenómeno del “streamer emergente”, un término que describe a los jóvenes que buscan reconocimiento y popularidad a través de transmisiones en vivo, muchas veces recurriendo a conductas polémicas para captar la atención del público. Según Westcol, el caso muestra que antes de querer destacar en internet, los adolescentes deben asumir responsabilidades y límites en su entorno familiar.

El rol de Westcol en la escena digital

El creador de contenido colombiano, cuyo nombre real es Luis Villa, se ha consolidado como una figura influyente en el ecosistema de streaming en habla hispana. Además de comentar episodios virales, Westcol ha impulsado a jóvenes talentos y se ha involucrado en dinámicas de apoyo a streamers emergentes.

El creador de contenido colombiano Luis Villa entregó un equipo completo de transmisión para respaldar a un adolescente que busca iniciar en redes, en una acción con la que dijo premiar el esfuerzo - crédito X

Un caso reciente que ilustra este compromiso ocurrió cuando Westcol regaló un set de streaming completo a un joven de 17 años para ayudarlo a cumplir su sueño de crear contenido. En ese contexto, destacó la importancia del esfuerzo y la perseverancia, reconociendo el mérito de quienes persiguen sus objetivos de manera legítima:

“Primero, es un claro ejemplo de que cuando uno quiere puede obtener grandes cosas. Pille que no cualquiera se toma el tiempo de ir, buscar un seteo, ir a otro lado y sacar adelante el proyecto por la invitación”, afirmó durante la conversación con el streamer beneficiado.

Estas acciones refuerzan la imagen de Westcol como referente, no solo por su alcance en redes sino también por su influencia sobre la comunidad juvenil, a la que dirige mensajes de superación personal y disciplina.

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