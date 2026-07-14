Amaranto Perea asumió como técnico de Independiente Medellín tras eliminación de la selección Colombia del mundial: así fue su primera sesión con “el Poderoso”

El exdefensor, que fue asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia, ya dirige al equipo antioqueño con miras a los retos que se avecinan - crédito @DIM_Oficial/X

A casi una semana de haberse registrado la eliminación de la selección Colombia de la Copa del Mundo de la FIFA, tras la derrota sufrida en los penales a manos de su similar de Suiza, Independiente Medellín empezó, de manera formal, una nueva era bajo la batuta de su nuevo entrenador: Amaranto Perea, que ofició como asistente técnico del seleccionador nacional Néstor Lorenzo durante cerca de cuatro años.

Perea, que estuvo hasta el martes 7 de julio como miembro del cuero técnico de la Tricolor, empezó el lunes 13 de julio como nuevo timonel del ‘Poderoso’, que buscará reponerse de los fracasos consumados en el primer semestre: en el que se quedó por fuera de los ocho mejores de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 y fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores; aunque le alcanzó para ir la Copa Sudamericana.

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Amaranto Perea asumió como nuevo director técnico de Independiente Medellín, luego de finalizar la campaña de la selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA - crédito @DIM_ Oficial/X

El nacido en Turbo (Antioquia), de 47 años, ya protagoniza su segunda experiencia como entrenador en propiedad, tras la experiencia vivida con Junior de Barranquilla, en el que estuvo entre 2020 y 2021; justo antes de aceptar la invitación de Lorenzo para unirse a su staff. Aunque ya trabajaba de manera remota, mientras el combinado nacional competía en la cita orbital, Perea por fin tuvo contacto con sus jugadores.

En efecto, a dos semanas de que arranque de nuevo la competencia en la escena local, Perea asumió el mando del equipo y dirigió su primera práctica en la sede deportiva del club, lo que causó expectativa entre la afición por lo que será esta nueva etapa en el equipo de sus amores- El mismo con el que fue campeón en 2002, tras romper una sequiía de 45 años sin títulos para la institución antioqueña.

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Entre 2022 y 2026, Amaranto Perea fue asistente técnico del argentino Néstor Lorenzo en la selección Colombia de mayores - crédito EFE

Amaranto Perea, el elegido para sacar de la crisis a Independiente Medellín

Para los hinchas del DIM, el regreso de Perea representa identidad y sentido de pertenencia. Como exdefensor, fue protagonista con el equipo paisa, en el que destacó -además- en la Copa Libertadores del 2003, al llegar hasta la semifinal, en la que perdió con Santos de Brasil; y tras esa sobresaliente actuación fue vendido a Boca Juniors de Argentina, elenco con el que ganó la Copa Intercontinental de ese año.

Aunque el acuerdo para su contratación se hizo oficial el 26 de mayo, antes de que empezara la participación de Colombia en el mundial, solo fue hasta su salida de la competición que Perea asumió en forma sus nuevas responsabilidades. Allí, en territorio antioqueño, fue recibido con entusiasmo por su nuevo plantel, como se pudo apreciar en el efusivo abrazo que le dio el lateral Frank Fabra, en su condición del líder del grupo.

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La primera experiencia como entrenador en propiedad de Amaranto Perea fue con Junior de Barranquilla, entre 2020 y 2021 - crédito Marcos Pin/EFE

Amaranto firmó por dos temporadas, en reemplazo del destituido Alejandro Restrepo, que salió antes de finalizar el primer semestre; y también del estratega encargado Sebastián Botero. Su llegada ha sido asociada a la necesidad de la dirigencia de revindicarse con la afición, luego de los gestos de su máximo accionista, Raúl Giraldo: que el pasado 3 de mayo, cuando se registró la eliminación del ‘Rojo’ de la Liga, agravió a los fieles.

Para la conformación del cuerpo técnico, Perea optó por profesionales con experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano. Giovanny Andrés Ruiz será su asistente técnico, Bréiner Castillo estará en la preparación de arqueros y, en la preparación física, fueron designados Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar. Con ellos, el equipo ha venido trabajando mientras el timonel cumplía con el compromiso patrio.

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“Cuando uno tiene y sabe lo que tiene y lo que necesita empieza a trabajar de a poco. En un mes vamos a estar volando”, se le escuchó al timonel en su primera, cuando espera formar una plantilla competitiva que recupere la identidad del ‘Poderoso’ y afronte los retos del semestre, tanto en el torneo local como en el escenario internacional; pues en la Sudamericana buscará el paso a los octavos de final ante Vasco Da Gama de Brasil.