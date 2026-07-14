Yeferson Cossio sufrió millonario robo en Ámsterdam durante sus vacaciones y terminó con daños en su vehículo: “En el primer mundo también pasa”

El colombiano mostró los daños en su camioneta y contó que le sustrajeron una cámara y un lente de alto valor, lo que generó mensajes de apoyo de sus seguidores y abrió debate sobre la seguridad en Europa - crédito @enlamovidacol @yefersoncossio/ Instagram

Durante unas vacaciones en Europa, el influencer Yeferson Cossio experimentó un episodio de inseguridad que rápidamente captó la atención de sus millones de seguidores en redes sociales.

El creador de contenido colombiano denunció haber sido víctima de un robo millonario en Ámsterdam, Holanda, mientras se encontraba en compañía de amigos. El incidente, registrado el lunes 13 de julio de 2026, involucró daños materiales considerables y la sustracción de equipos de alto valor.

Según lo relatado en las historias de Instagram de Cossio, los hechos ocurrieron en la capital de los Países Bajos durante una jornada de descanso. El influenciador paisa compartió imágenes que mostraban el estado de la camioneta en la que se desplazaba. En el video, se observa claramente uno de los vidrios completamente destruido, señal del método utilizado por los delincuentes para acceder al interior del vehículo. La difusión de las imágenes generó un amplio eco en plataformas digitales y convirtió el tema en tendencia.

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Vacaciones de Yeferson Cossio en Europa terminan en robo y daños a su vehículo - crédito @yefersoncossio/ Instagram

“Nos robaron en Ámsterdam, en el primer mundo también pasa eso”, expresó Cossio, una frase que rápidamente fue replicada por sus seguidores y que encendió el debate sobre la percepción de seguridad en destinos considerados seguros. El comentario reflejó la sorpresa del creador de contenido ante el hecho de haber sido víctima de un delito en una ciudad reconocida por su bajo índice de criminalidad.

Entre los objetos sustraídos, Cossio identificó una cámara profesional y un lente fotográfico, herramientas indispensables para su labor en redes sociales. Aunque no precisó el valor exacto de los equipos, se trata de dispositivos de alto costo, por lo que la pérdida representa un golpe económico significativo para el influenciador.

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A pesar del impacto del robo, Cossio optó por transmitir un mensaje de tranquilidad en sus redes sociales. Según relató en sus historias, uno de los objetos personales más importantes, su billetera, no fue sustraído durante el hecho. Esta circunstancia evitó complicaciones mayores, especialmente por tratarse de un viaje internacional donde la documentación y los medios de pago cobran especial relevancia.

Hasta el momento, Cossio no ha informado si interpuso una denuncia formal ante las autoridades de Ámsterdam ni ha aportado detalles adicionales sobre el avance de la investigación. Tampoco se conoce si existen registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables del robo. El creador de contenido no ha realizado comentarios posteriores sobre el caso, aunque sus seguidores se mantienen atentos a posibles actualizaciones.

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La noticia ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Usuarios lamentaron lo ocurrido y recordaron que este tipo de delitos puede presentarse incluso en ciudades con altos estándares de seguridad. Otros seguidores manifestaron su preocupación por la seguridad de los turistas y expresaron solidaridad con el influenciador.

A la reciente experiencia de Yeferson Cossio en Ámsterdam se suma un episodio financiero que también marcó sus días previos al viaje: la pérdida de más de 4.600 millones de pesos colombianos en apuestas deportivas durante el Mundial 2026.

El creador de contenido, conocido por su presencia en redes sociales, apostó primero un millón de dólares a la victoria de la selección Colombia en su debut frente a Uzbekistán, lo que le representó una ganancia inicial de 380.000 dólares. En lugar de retirar el dinero, decidió reinvertirlo y aumentó la cifra a 1.380.000 dólares —más de 4.600 millones de pesos— con la esperanza de que el equipo nacional avanzara a cuartos de final.

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La eliminación de Colombia ante Suiza, en un partido que terminó igualado sin goles y se definió por penaltis, selló la pérdida total del capital apostado por Cossio. Antes del encuentro, el influenciador había prometido públicamente regalar un reloj de lujo a cada jugador de la selección si lograba ganar la apuesta, propuesta que fue seguida de cerca por millones de usuarios en redes sociales. Tras la derrota y la confirmación de la eliminación,Cossio compartió su reacción en redes, lamentando la magnitud de la pérdida y reconociendo que, aunque el resultado fue doloroso, disfrutó los momentos vividos con amigos.