El “padre” Alberto Linero soprendió las redes sociales con impresionante cambio de apariencia: “Terminé cediendo”

El exsacerdote mostró un cambio radical, aunque no era real - crédito @plinero / Instagram

Alberto Linero, recordado por ser uno de los sacerdotes más famosos del territorio nacional por sus apariciones en el programa matutino Día a Día, sorprendió al revelar un cambio de look que confundió a sus seguidores de las redes sociales, pues nunca pensaron verlo sin barba y sin su cabello largo característico.

El famoso publicó en Instagram una sola foto que fue bastante para desatar todo tipo de comentarios, aunque a sus seguidores les faltó un poco de atención al detalle para fijarse en el texto que acompañaba la imagen.

Y es que no, Alberto Linero no se cortó el cabello ni se afeitó la barba. Según explicó en su cuenta de Instagram, las imágenes que causaron confusión fueron creadas con inteligencia artificial y no muestran un cambio real en su apariencia.

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Cabe mencionar que en la fotografía se le veía completamente afeitado y con un corte mucho más corto de lo habitual: “Terminé cediendo. Algunos me pedían que me afeitara la barba y me cortara el pelo. Aquí estoy. ¿Qué dices @alcymb (etiquetando a la cuenta de su esposa). Tú Sabes jajajaja la IA (inteligencia artificial)”.

Esa apariencia contrastó con la imagen con la que millones de colombianos lo han identificado durante años. En la publicación, Linero se refirió con humor a aquellos que le pedían afeitarse y cortarse el pelo, y dejó claro que se trataba de contenido hecho con IA.

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El exsacerdote se mostró con una imagen muy diferente que confundió a sus seguidores - crédito plinero / Instagram

Reacciones divididas por las imágenes

La imagen comenzó a circular con rapidez en redes sociales y provocó respuestas opuestas. Algunos usuarios aseguraron que quedó “irreconocible”, mientras otros dudaron desde el principio de que el cambio fuera verdadero.

Entre los comentarios de la publicación hubo elogios al supuesto nuevo aspecto del que fue uno de los párrocos más famosos en todo el territorio nacional. Varios seguidores escribieron que lucía “muy rejuvenecido”, que “se ve muy guapo” y que se había quitado 20 años de encima.

Y es que muchos se creyeron el cambio y lo demostraron con mensajes como: “Con todo respeto 😮Me encanta tu look.... así quería verte... divino. El señor te siga bendiciendo”, “Que buen cambio felicidades, le queda excelente” y “Se quitó 20 años de encima. Casi no lo conozco. Queda muy bien con ese look”.

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En contraste, otros usuarios cuestionaron la autenticidad de las fotos y algunos le preguntaron si se trataba de un cambio de imagen extremo o de inteligencia artificial, mientras que otros rechazaron el uso de ese recurso.

Las reacciones de los que se dieron cuenta indicaron: “De verdad es cambio de look extremo o es IA” y “No se vale por qué es IA”.

El inesperado ‘retoque virtual’ que renovó la imagen de Alberto Linero sorprendió a sus fanáticos - crédito @plinero/Instagram

Por qué el cambio causó tanta sorpresa entre los fanáticos del recordado “padre Linero”

Durante los últimos años, la barba abundante y el cabello largo se convirtieron en parte de la identidad visual de Linero. Esa imagen ha acompañado su etapa como conferencista, escritor y creador de contenido tras dejar el sacerdocio.

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Por eso, la publicación llamó la atención de aquellos que lo siguen desde hace años. Verlo afeitado y con el pelo corto alteró de golpe un rasgo público que muchos ya asociaban con su figura.

La publicación presentó una versión de sí mismo que respondía a una petición frecuente de sus seguidores, aunque solo existió en imágenes creadas con inteligencia artificial.

El 'Padre' Alberto Linero y su esposa María Alcira Matallana Batista se muestran muy enamorados - crédito @plinero/Instagram

Cabe recordar que el creador de contenido y escritor que era conocido como el padre Linero, dio a conocer su retiro del sacerdocio el 5 de septiembre de 2018 asegurando que tenía una necesidad de vivir diferente, luego, confirmó que tenía una pareja, lo que ocasionó muchas críticas, aunque sus seguidores la aceptaron con el tiempo. Se trata de María Alcira “Alcy” Matallana Batista.

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