Juanfer Quintero le respondió fuerte a periodista que lo criticó por “irse de fiesta” tras la eliminación de Colombia: “¿Te pido permiso?”

El volante de la selección Colombia Juan Fernando Quintero recibió críticas por fiesta que organizó tras la reciente eliminación Tricolor - crédito REUTERS - suministrada a Infobae Colombia

La reciente eliminación de la selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA, en la que se quedó afuera en los octavos de final, continúa causando fuertes repercusiones a casi una semana de este descalabro: en el que el equipo comandado por el argentino Néstor Lorenzo no pudo pasar del cero ante Suiza y, tras 120 minutos, terminó resginando sus posibilidades por la vía del tiro penal, en su visita a Vancouver (Canadá).

Esta presentación del combinado patrio no solo dio pie para el debate en redes sociales sobre si la presentación de la Tricolor fue o no un fracaso. También una intensa discusión en torno al rendimiento de los considerados veteranos del equipo nacional, entre los que se destaca el mediocampista antioqueño Juan Fernando Quintero; más allá de que el futbolista prácticamente se despidió del representativo absoluto.

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En sus redes sociales, el periodista Sergio Jácome lanzó sus críticas al volante Juan Fernando Quintero, por lo que fue su rumba a "tres días" de haber sido elliminados del mundial - crédito @jacomelodice/Instagram

La polémica con el jugador, que en la actualidad hace parte de River Plate de Argentina se hizo visible en las plataformas digitales por la fiesta en la que estuvo, a pocos días de la eliminación del evento orbital, en un agasajo organizado por su familia. Este evento fue cuestionado por un periodista que, a través de video, lanzó críticas al futbolista por, según él, no “respetar” el dolor de los hinchas que esperaban más de la selección.

Sergio Jácome, comunicador social que ha estado en varios medios de comunicación nacionales, desató la controversia, al referirse a este episodio. “Ustedes tristes por la Selección y Juanfer se fue de fiesta”, fue la frase con la que se viralizó el video, en el que el periodista explicó los motivos que, en su concepto, los futbolistas no merecían el dolor de los hinchas, que hicieron grandes esfuerzos económicos.

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En su perfil de Instagram, el periodista Sergio Jácome lanzó duras críticas al mediocampista Juan Fernando Quintero, por su fiesta en Medellín - crédito @jacomelodice/Instagram

“Bien por Juanfer, bacana la farra que se armó con cantantes vallenatos, con Nelson Velásquez y todas las de la ley. Duró mes y medio sin estar con sus familiares, y seguramente lo quisieron recibir de la mejor manera porque se hizo un gran mundial...no suframos por fútbol”, indicó Jácome. “Yo sé que hace más de un mes no veía a sus seres queridos, ¿pero era necesaria una fiesta 3 días después de ser eliminados?“, insistió.

¿Qué respondió Juan Fernando Quintero tras los señalamientos?

La reacción del futbolista no se hizo esperar y a través de sus redes sociales, Quintero respondió de manera directa al periodista. “¿Y que querés? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos? ¿A ver si te parece bien?”. Esta declaración, que vieron miles de usuarios de Instagram, dio pie para ser interpretada como un claro rechazo a lo que, según infirió, sería el asedio de la prensa a la vida personal de los jugadores.

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Con este mensaje, el volante Juan Fernando Quintero respondió a las críticas provenientes del periodista Sergio Jácome, tras la fiesta de la que fue protagonista - crédito @juanferquinterop/Instagram

Más aún cuando el blanco de estos comentarios no se quedó callado y decidió escalar la discusión. Jácome, en efecto, enumeró tres puntos dirigidos tanto a Quintero como a sus compañeros de la Selección. “Te pido varias cosas, a ti, Juanfer, y a tus compañeros: que les duelan las derrotas de la misma manera que le duele a la gente que lleva cinco días de amargura porque estaba ilusionada con que ustedes hicieran historia", afirmó.

Incluso, fue más allá en su réplica. “Que empaticen con la gente que lo da todo por acompañarlos. La gente paga auténticas millonadas por ir a sus partidos y este tipo de situaciones incomodan bastante. Que entiendan que muchos de ustedes ya cumplieron su ciclo en la Selección Colombia y que es necesario que no vuelvan para iniciar la verdadera renovación que demanda el equipo”, puntualizó el comunicador en su respuesta.

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En su respuesta a Juan Fernando Quintero, el periodista Sergio Jácome insistió en su postura de pedir respeto al dolor del hincha de la selección Colombia - crédito @jacomelodice/Instagram

La polémica por este episodio se registró luego de aquellas declaraciones de Quintero, una vez se consumó la eliminación del mundial, en la que dio a entender que no seguiría en el proceso. “Para los que se quedan, que tengan la oportunidad y sean conscientes de que a veces no alcanza, y que bueno, que lleven y tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia", enfatizó el jugador, que le habria puesto fin a su ciclo.

A sus 33 años, Quintero dejaría una huella importante en la historia reciente del balompié nacional, pues buscaba convertirse en el primer colombiano en anotar en tres ediciones mundialistas, un objetivo que no pudo concretar tras la derrota ante Suiza. Antes lo había hecho en Brasil2014 y Rusia 2018, competiciones en las que tuvo un desempeño aceptable desempeño bajo la batuta de otro argentino, José Pékerman.

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