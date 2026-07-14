Miloto dejó dos nuevos millonarios en Colombia: estos fueron los números que les trajeron la suerte

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del lunes 13 de julio de 2026 - crédito cortesía

Tras una larga pausa en la racha de ganadores, en la noche de del lunes del 13 de julio, el juego MiLoto volvió a darle la alegría a dos colombianos que se convirtieron en millonarios tras acertar las cinco balotas en el sorteo 570 de la popular mecánica.

Según se conoció, el jugoso acumulado de 750 millones será dividido entre dos apostadores, lo que significa que el monto individual para cada uno alcanzó los 375 millones de pesos, sujeto a las deducciones legales.

La combinación ganadora, compuesta por los números 13, 18, 25, 32 y 33, permitió que ambos apostadores acertaran los cinco números requeridos para llevarse el máximo galardón.

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El resultado de la jornada no solo benefició a los ganadores principales. En total, más de 11.000 personas obtuvieron algún tipo de premio gracias a sus apuestas, con una suma total entregada en premios de 839.810.100 pesos, consolidando la jornada como una de las más generosas del año para los participantes de MiLoto.