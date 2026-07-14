Abelardo de la Espriella eliminará más de 200 cargos en la Presidencia para ahorrar $10.000 millones anuales: estos son los cambios

Abelardo de la Espriella anunció los cambios dentro de la Presidencia en una alocución - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que desde el 7 de agosto de 2026 eliminará consejerías, agencias y 229 cargos de la Presidencia de la República con la meta de ahorrar $ 10.000.000.000 al año, recursos que, según dijo, destinará a proyectos sociales para evitar la “duplicidad de funciones y el despilfarro”.

“La reforma está orientada a eliminar cerca de 229 cargos de entrada, y con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales y voy a destinar esos recursos a programas que beneficien directamente a los colombianos”, dijo.

De la Espriella explicó que busca convertir la Presidencia en “un centro de coordinación ejecutiva” con una planta de personal “sin corbatas y sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas”.

PUBLICIDAD

En sus palabras: “Voy a transformar la estructura de la Presidencia en un centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas y sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada a los resultados”.

Dos consejerías pasarán sus funciones a tres ministerios

La Ungrd podría desaparecer en el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Ungrd

El líder del movimiento político Defensores de la Patria informó que desaparecerán la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sus funciones serán trasladadas a los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores.

De la Espriella agregó que más adelante también prescindirá de varias agencias, aunque no precisó cuáles. Entre las entidades que podrían desaparecer mencionó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Agencia Virgilio Barco, conocida como Agencia Nacional Inmobiliaria.

PUBLICIDAD

La entidad cuya salida dio por segura es la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Indicó que dejará de existir pese a que fue creada en 2022 mediante el Decreto 2647 y hoy está dirigida por Gloria Cuartas.

El alto comisionado para la Paz cambiará de nombre y de enfoque

El alto comisionado para la Paz cambiará de nombre y de enfoque - crédito Consejería Comisionado de Paz

El mandatario electo anunció además que la figura del alto comisionado para la Paz, cargo que ocupa Otty Patiño, pasará a llamarse comisionado de seguridad y tendrá un reenfoque. La modificación entrará en la reorganización institucional prevista para el inicio de su gobierno.

Al justificar ese cambio, De la Espriella sostuvo que busca eliminar los privilegios y el sistema implementado por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se otorgaron beneficios a varios grupos criminales que no hicieron aportes para impulsar su desmovilización.

PUBLICIDAD

“Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, expuso.

También dijo que ya dio la instrucción al futuro comisionado de seguridad y a los ministros designados de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y de Justicia, Iván Cancino, de “desmontar de manera inmediata toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.

PUBLICIDAD

De la Espriella cuestionó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por haber autorizado a Rodrigo Londoño a viajar a España - crédito JEP

En el mismo mensaje cuestionó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por haber autorizado a Rodrigo Londoño a viajar a España pocos días después de ratificar la sentencia contra el último secretariado de las Farc, al que declaró máximo responsable de crímenes de guerra.

De la Espriella también criticó el reintegro de Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, en ese tribunal. Sobre ese punto, afirmó: “Le da refugio al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado y promueve una falsa desobediencia civil”.