La lista de jugadores que debe tener Colombia después del Mundial 2026, según Carlos Antonio Vélez

Vélez se refirió al recambio generacional de la selección Colombia para el Mundial de 2030-crédito Jesús Aviles/Infobae

La eliminación de la selección Colombia del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dejó varias preguntas sobre lo que será el futuro de la Tricolor de cara a lo que serán la Copa América 2028 y la Copa del Mundo de 2030.

Por este motivo, el 13 de julio de 2026, el periodista Carlos Antonio Vélez expuso recientemente su visión sobre el futuro de la selección Colombia en el ciclo que culminará en la cita futbolera que se jugará en España y Portugal, pero que tendrá sus partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Además de ser la primera Copa del Mundo que tendrá 64 selecciones en su historia.

Durante una conversación en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, Vélez y su grupo de panelistas conformado por Faryd Mondragón, Juan José Peláez y Pilar Velásquez detalló una lista de futbolistas jóvenes que, en su opinión, debería integrarse al nuevo proceso del combinado nacional, destacando la importancia de una renovación profunda en la nómina.

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El volante de Racing de Santander estaría en los planes como líder para la renovación de futbolistas de cara al Mundial 2030-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Según lo expresado por Carlos Antonio Vélez, la proyección gira en torno a jugadores con edades comprendidas entre los 20 y los 26 años, muchos de los cuales ya muestran proyección internacional o han sumado experiencia en ligas extranjeras.

Entre los nombres resaltados se encuentran Johan Carbonero, Richard Ríos, Nelson Deossa y Kevin Viveros, este último actual goleador en el fútbol brasileño. Vélez subrayó que “como tenemos tantos goleadores en Colombia, pues porque Cucho, ¿cómo no?”, haciendo referencia a la amplitud de opciones en ataque.

En total, fueron 22 jugadores que mencionó Vélez para la renovación de la nómina de los jugadores, y que a continuación mostraremos en el siguiente listado:

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Kevin Mier (Portero -26 años)

Jáminton Campaz (Delantero - 26 años)

Johan Carbonero (Volante - 26 años)

Richard Ríos (Volante - 26 años)

Nelson Deossa (Volante - 26 años)

Kevin Viveros (Delantero - 26 años)

Yerson Mosquera (Defensor - 25 años)

Juan David Cabal (Defensor - 25 años)

Johan Rojas (Volante - 23 años)

Carlos Gómez (Delantero - 23 años)

Mateo Castillo (Defensa - 23 años)

Gustavo Puerta (Volante - 22 años)

Miguel Monsalve (Volante - 22 años)

Édier Ocampo (Defensor - 22 años)

Yáser Asprilla (Volante - 22 años)

Néyser Villarreal (Delantero - 21 años)

Josen Escobar (Volante - 21 años)

Jhon Solís (Volante - 21 años)

Juan Manuel Rengifo (Volante - 21 años)

Jordan Barrera (Volante - 20 años)

Cristian Orozco (Volante - 17 años)

Samuel Martínez (Volante - 17 años)