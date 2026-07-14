El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

Jeison Medina llegó en condición de préstamo por un año al DIM, proveniente de Liga Deportiva de Quito - crédito @deportivismoHD/X

Jeison Medina volverá al fútbol colombiano para convertirse en nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. El delantero de 31 años dejará Liga Deportiva Universitaria de Quito para incorporarse al conjunto antioqueño en condición de préstamo por un año y con opción de compra, en una operación que quedó acorIndada entre ambas instituciones y el futbolista.

El atacante, que venía actuando en el fútbol ecuatoriano y que también tuvo pasos por Aucas e Independiente del Valle, confirmó la negociación en una entrevista concedida al periodista Óscar Portilla, del medio ecuatoriano Deportivísimo, en la que explicó cómo se dio su salida del conjunto albo y entregó un balance de su etapa en Ecuador.

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Jeison Medina ya jugó en el fútbol colombiano, lo hizo con Deportivo Pasto y ahora regresará al Independiente Medellín - crédito Dimayor

La declaración de Jeison Medina

“La negociación duró entre dos y tres días. Obviamente, los dos clubes se pusieron de acuerdo conmigo y creo que es una bonita oportunidad para aprovecharla. Ya me despedí de mis compañeros y les deseé muchos éxitos a ellos y al cuerpo técnico. Le deseo lo mejor a Liga en este año”, afirmó Medina.

Con esas declaraciones quedó prácticamente sellada su llegada al Medellín, que suma un nuevo delantero para afrontar la Liga BetPlay y los demás compromisos del segundo semestre de 2026. El club paisa apuesta por la experiencia de un atacante que conoce el fútbol colombiano y que también acumuló recorrido internacional durante los últimos años en Ecuador.

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Medina explicó que su despedida de Liga de Quito se dio en buenos términos y que abandonó el club con agradecimiento hacia sus compañeros y el cuerpo técnico. “Ya me despedí formalmente de mis compañeros y les deseé muchos éxitos tanto a ellos como al cuerpo técnico. De corazón, le deseo lo mejor a Liga en este año”, manifestó en diálogo con Deportivísimo.

El delantero también aprovechó para enviar un mensaje a la afición del cuadro ecuatoriano, que atraviesa un momento complejo en el torneo local, aunque mantiene la expectativa por disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. Para Medina, la institución tiene las herramientas para superar el presente deportivo.

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“Liga es el club más grande de Ecuador. El único camino es seguir trabajando, pero sabemos que el hincha es exigente y quiere que el equipo gane siempre”, aseguró.

El exdefensor, que fue asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia, ya dirige al equipo antioqueño con miras a los retos que se avecinan - crédito @DIM_Oficial/X

En esa misma conversación hizo una evaluación de su paso por el equipo capitalino, donde vivió diferentes momentos desde su llegada a mediados de 2025. “Mi balance por Liga es una montaña rusa de resultados, emociones y sensaciones. Mi primer semestre fue bueno. Independientemente de los goles que hice, aporté otras cosas. Llegamos a unas semifinales de Libertadores, a una final de Copa Ecuador y peleamos hasta el último la LigaPro”, expresó.

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Sin embargo, reconoció que en la segunda parte de su ciclo perdió protagonismo dentro del equipo, aunque sostuvo que siempre mantuvo el compromiso con la institución.

“Luego tuve poca participación, pero me voy tranquilo porque siempre di lo mejor de mí. El grupo trabaja bien y hay un buen cuerpo técnico que prepara cada partido. Liga es el club más grande de Ecuador. El único camino es seguir trabajando, pero sabemos que el hincha quiere que el equipo gane”, añadió.

Los guatos y esferos de Luis Amaranto Perea, nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín, que hoy tuvo su primer entrenamiento con el equipo - crédito DIM

Estadísticas de Jeison Medina en el fútbol ecuatoriano

Las estadísticas reflejan un paso discreto en cuanto a producción ofensiva. Desde su llegada a Liga de Quito disputó 49 partidos oficiales, marcó seis goles, entregó dos asistencias, recibió siete tarjetas amarillas y acumuló 2.415 minutos en cancha. En la temporada 2026 participó en 13 encuentros y superó los 400 minutos de juego, aunque su protagonismo fue disminuyendo, situación que facilitó su salida en este mercado de transferencias.

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Ahora, el desafío será recuperar protagonismo con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. El atacante regresará al fútbol colombiano con la misión de aportar experiencia y fortalecer el frente de ataque del equipo antioqueño, que encontró en Medina una alternativa para potenciar su plantilla. La operación quedó encaminada en pocos días y, salvo el anuncio oficial, el delantero iniciará una nueva etapa en su carrera después de cerrar su ciclo en uno de los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano con un mensaje de gratitud y los mejores deseos para quienes fueron sus compañeros.