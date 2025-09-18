Colombia

Natti Natasha y su esposo harán el ‘baby shower’ de su bebé en medio de un evento público con el que beneficiarán a muchos

La pareja invita a sus fans y a la comunidad a celebrar la esperada llegada de su segundo bebé con una gran celebración en la que la protagonista será la solidaridad

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Natti Natasha y Raphy Pina
Natti Natasha y Raphy Pina arman un baby shower solidario abierto para todos en Puerto Rico - crédito @nattinatasha/IG

La música y la solidaridad se unirán en Puerto Rico el domingo 28 de septiembre, cuando Natti Natasha y Raphy Pina inviten a toda la comunidad a participar en su baby shower, un evento abierto y gratuito con un propósito especial.

La celebración, anunciada a través de un video publicado por Natti Natasha en sus redes sociales, se llevará a cabo en el Mall of San Juan y está concebida como una fiesta inclusiva con un claro enfoque benéfico.

Según explicaron los artistas en el video, la convocatoria está dirigida tanto a sus seguidores en Puerto Rico como a la comunidad dominicana, con el fin de que se reúnan para celebrar la próxima llegada de su segundo hijo.

Mi gente preciosa de Puerto Rico y mi comunidad dominicana, ustedes saben que siempre me gusta compartir mis momentos más especiales con todos ustedes, como siempre”, expresó Natti Natasha en la grabación, confirmando que la cita comenzará a las 11:00 de la mañana, momento en el que los organizadores esperan recibir a familias, amigos y fanáticos dispuestos a sumarse a la celebración y a la causa solidaria.

El baby shower de Natti Natasha y Raphy Pina será una fiesta benéfica con música en vivo y regalos para quienes más lo necesitan - crédito @nattinatasha/tiktok

El carácter altruista del evento es central. Los asistentes no necesitarán boletos ni cumplir con requisitos de acceso, salvo uno: llevar un obsequio destinado a personas en situación de necesidad.

Lo único que tienen que hacer para participar es tener un regalito para quienes más lo necesitan. Comida enlatada, juguete, Pamper... Y todo será donado a entidades benéficas de Puerto Rico”, explicó la cantante en el video publicado en sus redes sociales.

Raphy Pina añadió que también se aceptará ropa en buen estado, subrayando que “todo siempre se necesita para todo el mundo”. Además, aseguraron que esas donaciones recolectadas durante la jornada serán entregadas a organizaciones benéficas locales, reforzando el compromiso social de la pareja.

Actividades y entretenimiento en el baby shower de Natti Natasha

El programa de actividades, también revelado en el clip publicado por Natti Natasha, incluye una amplia oferta de entretenimiento para todas las edades, pues indicó que la animación estará a cargo de JD, mientras que Doctor Parto ofrecerá un espectáculo especial.

Natti Natasha y Raphy Pina
Natti Natasha y Raphy Pina celebran baby shower solidario en Puerto Rico - crédito @nattinatasha/IG

El motivador e ilusionista John Michael Colón se sumará a la jornada, y la música estará garantizada con la presencia de DJ Luian y la propia Natti Natasha, quien actuará junto a su banda en vivo.

Vamos a tener una tarima hermosa, llena de entretenimiento para toda la familia, como nos gusta siempre”, afirmó la artista. Además, los organizadores prometieron sorpresas, regalos y premios, con el objetivo de crear un ambiente festivo y familiar en el que todos los asistentes puedan disfrutar y bailar", aseguró la artista.

La decisión de abrir el baby shower al público responde al deseo de los artistas de compartir un momento personal más allá de las redes sociales.

Raphy Pina recordó que celebraron del recibimiento de su primer bebé fue en Miami y anticipó la posibilidad de realizar el del tercer hijo en República Dominicana, el cual ya tendría en mente, pues mostró su deseo de tener más pequeños junto a la cantante.

En verdad estamos bien contentos, feliz, emocionado. Fue en Miami el de vida, ahora es en Puerto Rico, pues el otro en RD”, comentó en el video el productor musical, mientras Natti se mostraba sorprendida y sonreía.

Baby shower abierto de Natti
Baby shower abierto de Natti Natasha busca unir música y ayuda social - crédito @raphypina/IG

Finalmente, ambas celebridades agradecieron el apoyo de la comunidad y extendieron la invitación a madres, abuelas, tías y niños, enfatizando que se trata de un encuentro para todos.

Su mensaje en el video publicado en sus redes sociales terminó con palabras de Natti Natasha, que transmitió su entusiasmo por compartir una jornada especial con quienes la han acompañado a lo largo de su carrera, invitando a todos a sumarse a una experiencia marcada por la alegría, la unión y la generosidad.

