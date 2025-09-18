Colombia

María Fernanda Carrascal dejó en claro que no atacará a Daniel Quintero y recibió dura respuesta: “Sonríe Julián Bedoya”

El mensaje vino del concejal de Bogotá y veedor ciudadano Daniel Briceño, que le recordó a la representante a la Cámara las presuntas alianzas que, en el pasado, estableció el acusado exalcalde de Medellín, con uno de los personajes más cuestionados de la política antioqueña

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
La representante Mafe Carrascal fue
La representante Mafe Carrascal fue enfática en señalar que no atacará a ninguno de los precandidatos del Pacto Histórico a la presidencia, en un mensaje que se referiría a la presencia de Daniel Quintero - crédito Colprensa

El anuncio de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal de no enfilar baterías hacia ninguno de los precandidatos presidenciales por esta colectividad, en especial contra el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dio pie para una fuerte reacción en las redes sociales: la del concejal de Bogotá y veedor ciudadano Daniel Briceño, que no dudó en hacerle un breve ‘recorderis’.

Conmigo no cuenten para atacar a ninguno/a de nuestros/as militantes o de nuestros aliados. Yo no soy idiota útil de la derecha. Gracias”, fue el mensaje con el que Carrascal, una de las figuras más destacadas de la bancada oficialista en la Cámara, y que incluso ha liderado la discusión de iniciativas como la reforma laboral, que tuvo relativo éxito en su tránsito por el órgano legislativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La representante Mafe Carrascal recibió
La representante Mafe Carrascal recibió una dura respuesta del concejal de Bogotá Daniel Briceño, frente a su decisión de respetar las precandidaturas del Pacto Histórico, entre ellas la de Daniel Quintero - crédito X

Frente a esta publicación, Briceño -uno de los más incisivos opositores del jefe de Estado- no tardó en responder. “Sonríe Julián Bedoya”, publicó el cabildante distrital, que, según se dice, estaría buscando dar el salto al Congreso de la República, impulsado por el impacto de sus denuncias, que han -incluso- ha ayudado a hacer control político a funcionarios del actual Gobierno, frente a aparentes irregularidades.

Los señalamientos hacia Daniel Quintero de los que no hará parte Mafe Carrascal

Durante la campaña para la consulta del Pacto Histórico, Quintero ha sido blanco de críticas por parte de varios precandidatos, quienes han cuestionado su trayectoria y el manejo de asuntos judiciales que enfrenta. Los señalamientos han girado en torno a investigaciones por presuntas irregularidades en su administración como alcalde de Medellín, así como a vínculos políticos y decisiones tomadas durante su mandato.

Daniel Quintero señaló que su
Daniel Quintero señaló que su candidatura presidencial se consolidó cuando enfrentó un proceso judicial que considera un intento para sacarlo de la vida política - crédito Infobae Colombia

Entre los que han dirigido ataques contra el exmandatario distrital se destacan la exministra de Ambiente Susana Muhamad y el excongresista y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar. Es más: este último ha sido uno de los más insistentes en cuestionar la transparencia de Quintero, por sus procesos abiertos por el escándalo de Aguas Vivas, que podrían afectar la imagen del movimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambos precandidatos, a los que se han sumado otros más, que han expresado preocupación sobre el impacto de las investigaciones judiciales en la credibilidad del Pacto Histórico y han insistido en la necesidad de mantener estándares éticos claros entre los aspirantes. Sin embargo, el Comité de Ética, del que está en proceso a ratificarse como partido, avaló la presencia del exburgomaestre en la aspiración.

En este sentido, las críticas se han centrado en advertir posibles riesgos para el proyecto político del Pacto si sus candidatos enfrentan cuestionamientos legales sin resolver. Sobre todo con Quintero, que será llevado a juicio por la Fiscalía General de la Nación, deberá responder por la presunta comisión de delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración

Julián Bedoya se desempeñó como
Julián Bedoya se desempeñó como senador por el Partido Liberal - crédito Colprensa

Los presuntos vínculos de Julián Bedoya con Daniel Quintero

El exsenador del Partido Liberal, ha sido señalado por mantener una estrecha relación política y personal con Quintero, exalcalde de Medellín. Diversos informes periodísticos apuntan que Bedoya jugó un papel relevante durante la administración de Quintero, principalmente a través de acuerdos políticos y la asignación de cargos en la Alcaldía y entidades municipales que habrían beneficiado a aliados suyos.

Las investigaciones periodísticas y judiciales han sugerido que Bedoya y Quintero conformaron una alianza estratégica para fortalecer sus respectivos proyectos políticos en Antioquia. Parte de esa colaboración habría incluido el respaldo del exsenador en el Concejo de Medellín y en la conformación de un bloque de apoyo institucional que facilitó la aprobación de iniciativas impulsadas desde la Alcaldía entre 2020 y 2023.

A pesar de estos señalamientos, ambos -tanto el exalcalde como el exsenador han negado la existencia de acuerdos indebidos. Mientras avanzan las hipótesis sobre esa supuesta alianza, la presunta influencia de Bedoya en la administración de Quintero y el reparto de cuotas burocráticas siguen siendo objeto de atención por parte de organismos de control y sectores de la opinión pública, como lo demostró Briceño.

Temas Relacionados

Mafe CarrascalDaniel QuinteroElecciones ColombiaElecciones Presidenciales 2026Elecciones presidenciales ColombiaConsulta Pacto HistóricoPacto HistóricoDaniel BriceñoConcejal de BogotáJulián BedoyaColombia-Noticias

Más Noticias

Los aranceles y el sector empresarial, los posibles grandes afectados en Colombia tras la descertificación: “Los aranceles no son para Petro”

Francisco Thoumi y Marcela Anzola, expertos en política de drogas y política internacional, explican por qué el sector empresarial colombiano sería el perjudicado ante la medida del Gobierno Trump

Los aranceles y el sector

Tras victoria en Ecuador por Copa Sudamericana, técnico del Once Caldas reveló su deseo de dirigir otro equipo colombiano

Hernán Darío Herrera ha sido blanco de múltiples críticas por parte de la hinchada del cuadro manizalita, a pesar de mantener al equipo en competencia en los tres torneos que disputa en la actualidad

Tras victoria en Ecuador por

Video: Davinson Sánchez convirtió autogol y quedó marcado en la derrota de Galatasaray en la Champions League

El defensa central jugó los 90 minutos de la goleada sufrida a manos del Eintracht Frankfurt por 5-1

Video: Davinson Sánchez convirtió autogol

Justicia restaurativa bajo la lupa: el rol de la ONU en las primeras sentencias de la JEP por secuestros y falsos positivos

La Misión de Verificación asumirá la tarea de supervisar que los sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz cumplan con medidas restaurativas, además de evaluar si el Estado provee condiciones adecuadas para la implementación en los territorios

Justicia restaurativa bajo la lupa:

Condena contra cabecillas de las Farc-EP y las “dudas razonables” que quedan sobre la JEP

La falta de claridad sobre el cumplimiento de la sanción es uno de los aspectos más mencionados por las víctimas

Condena contra cabecillas de las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares resultaron heridos tras

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Beéle le dio

Expareja de Beéle le dio una gran sorpresa de cumpleaños a su hijo: “Tu sonrisa es mi fuerza y tus abrazos son mi refugio”

Amaranta Hank habló de su pasado en la industria para adultos y reveló por qué no piensa esconderlo en la política

Karina García recibió el apoyo de La Liendra antes de enfrentar a Karely Ruiz en ‘Stream Fighters 4′

Martín Elías Jr y el diezmo que aporta a la iglesia: esta es la millonada que entrega el cantante

Esperanza Gómez reveló sus secretos más ‘hot’ para las finanzas y evitar que su negocio caiga en la bancarrota

Deportes

Tras victoria en Ecuador por

Tras victoria en Ecuador por Copa Sudamericana, técnico del Once Caldas reveló su deseo de dirigir otro equipo colombiano

Video: Davinson Sánchez convirtió autogol y quedó marcado en la derrota de Galatasaray en la Champions League

Cristhian Mosquera descartó la posibilidad de representar a Colombia: “Dios me abrirá las puertas”

Referente del América generó polémica al recordar el paso del cartel de Cali por el club: “Don Miguel”

Streamer argentino pidió a Edinson Cavani rendir como Dayro Moreno en Boca Juniors: “¿Por qué?"