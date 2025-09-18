Colombia

Los ‘Brayans’ emitieron un nuevo comunicado aclarando la polémica del video viral y lanzaron campaña para resignificar su nombre

Tras las polémicas palabras del presidente Petro, la “Asociación de Brayans de Colombia” lanzó una iniciativa para rechazar estigmas sociales, sumando apoyo y humor en redes sociales

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La publicación se viralizó ampliamente en las redes sociales - crédito El Brayan / Instagram

En medio de una creciente controversia nacional provocada por unas polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, los llamados ‘Brayans’ de Colombia respondieron con humor, organización y un mensaje claro: su nombre no debe ser sinónimo de estigma.

A través de un nuevo comunicado, la recién creada Asociación de Brayans de Colombia (A.B.C.) dejó en claro sus intenciones y lanzó una campaña que ya ha dado de qué hablar en redes sociales: “Abraza a un Brayan”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El detonante de esta inusual, pero significativa movilización social fue una frase del presidente Petro durante un Consejo de Ministros televisado el 15 de septiembre de 2025. En su intervención, el mandatario afirmó: Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo ‘Brayans’. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas.”

Estas palabras, acompañadas por la afirmación de que “los Brayans son hombres vampiros que no protegen a la mujer ni a sus crías”, generaron una fuerte oleada de reacciones. Para muchos, se trató de una declaración cargada de prejuicio y clasismo, que redujo un nombre común en Colombia a un estereotipo social negativo.

El presidente colombiano generó controversia nacional con sus declaraciones durante un Consejo de Ministros televisado. Su frase encendió el debate sobre estigmas y prejuicios en la sociedad colombiana - crédito X

La respuesta no se hizo esperar. El creador de contenido Brayan Mantilla, conocido como El Brayan, viralizó un video en el que, con tono humorístico, pero mensaje serio, dio vida a la supuesta Asociación de Brayans de Colombia.

“No somos un chiste”: la asociación responde

En las últimas horas, la A.B.C., liderada por el creador de contenido, publicó un comunicado oficial con el objetivo de aclarar la intención original de su pronunciamiento y responder a las múltiples interpretaciones que se han generado en medios y redes sociales.

“Nuestro reciente comunicado nació como un ejercicio de humor e ironía sobre los estigmas sociales que cargamos los Brayans. Nos alegra que haya generado conversación y risas, pero queremos dejar claro que no tiene ninguna afiliación política ni representa apoyo a partidos, candidatos o movimientos”, se lee en el documento compartido en el Instagram de El Brayan.

Lejos de tratarse de una protesta partidista, los Brayans dejan claro que su objetivo es más simbólico: usar la creatividad y el humor para resignificar un nombre que, por años, ha sido blanco de burlas, memes y estereotipos.

El comunicado de la A.B.C.
El comunicado de la A.B.C. aclara que no hay afiliación política ni apoyo partidista - crédito El Brayan / Instagram

“El mensaje original buscaba reírnos de nosotros mismos y reflexionar un poco sobre cómo los nombres no definen a las personas. Hablamos también por las Valentinas, Lauras, Camilas, Sneyders…”, continúa el comunicado.

Y como cierre, lanzaron una propuesta abierta que busca transformar la burla en afecto: “Abraza a un Brayan”, lema de su campaña.

De memes a mensajes de dignidad

Desde que se publicó el video de “El Brayan”, en el que varios jóvenes con ese nombre aparecen presentando sus profesiones —enfermero, ingeniero mecánico, profesor, fotógrafo, administrador— el impacto en redes no se ha detenido.

“Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”, expresó el influenciador con tono firme, pero sin perder el estilo satírico que lo caracteriza.

El video, que ya supera el millón de reproducciones, fue acompañado por peticiones simbólicas como la creación del “Día Nacional del Brayan” con festivo incluido, en nombre del respeto y la dignidad.

Jóvenes Brayans muestran sus profesiones
Jóvenes Brayans muestran sus profesiones para romper estereotipos en Colombia - crédito El Brayan y Colprensa

Redes divididas entre el apoyo y la burla

Como suele ocurrir en el ecosistema digital colombiano, la reacción pública fue mixta. Algunos usuarios aplaudieron la creatividad de la iniciativa, señalando que “es hora de dejar de estigmatizar a las personas por su nombre”, mientras que otros replicaron con sarcasmo y memes.

Comentarios como “Así se ven once demandas de alimentos” o “Tan lindos los Brayans con sus carreras como la Barbie: sé lo que quieras ser” circularon ampliamente. A varios de estos, El Brayan respondió con humor: “Estaban en su papel jaja, los quiero mucho”.

Temas Relacionados

BrayansEl BrayanGustavo PetroEstigmatizaciónHumorRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Abren investigación al juez que concedió casa por cárcel a Digno José Palomino, máximo líder de Los Pepes

Según el oficio de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, el juez concedió la detención domiciliaria “sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”

Abren investigación al juez que

Cnsc realizará pruebas escritas para 4.252 aspirantes en siete ciudades el domingo 21 de septiembre: estas son las recomendaciones

Candidatos seleccionados tras superar requisitos mínimos presentarán exámenes en ocho sedes, bajo estricta vigilancia y con horarios definidos para evitar contratiempos durante la jornada de selección pública

Cnsc realizará pruebas escritas para

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

Los seguidores expresaron inquietudes sobre la repercusión que podría tener el artista al ingresar a un espacio televisivo conocido por las dinámicas conflictivas

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Con boletas para el concierto de Shakira en noviembre, perros rescatados en Bogotá tendrían diferentes beneficios

El evento forma parte de la gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y se celebrará en el Vive Claro, uno de los espectáculos más anticipados en la cartelera cultural del país

Con boletas para el concierto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Sebastián Caicedo reveló el ‘ingrediente’ para mantener una unión de pareja fuerte: “No es una relación de dos, es de tres”

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados