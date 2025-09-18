La comediante Valeria Aguilar presume de un nuevo y lucrativo proyecto tras salir de ‘MasterChef Celebrity’: “Yo ya gané”

La comediante paisa ya cuenta con varios proyectos después de su paso por el programa de cocina - crédito @valeriaaguilar9/ Instagram

La más reciente eliminación en MasterChef Celebrity Colombia sacó a la luz los próximos pasos de Valeria Aguilar, quien abandonó la competencia el 15 de septiembre por decisión de los jurados.

La creadora de contenido reveló a sus seguidores cuál fue su destino tras salir del programa: decidió viajar a las playas de Tolú y Coveñas para recargar energías, alejándose temporalmente de la vida pública.

Durante su estadía en Coveñas, Valeria Aguilar compartió imágenes en redes sociales donde se la vio acompañada por familiares y su mascota.

Con estas publicaciones, la influenciadora mostró cómo afronta el periodo posterior a su paso por el reality, mientras muchos seguidores le expresaban mensajes de apoyo y elogios tanto por su carisma como por su figura. Estas fotos provocaron un sinfín de reacciones, y numerosos seguidores le manifestaron cuánto la extrañan en MasterChef Celebrity.

La paisa compartió un post en el que se le ve junto a su familia en la playa - crédito @valeriaaguilar9/ Instagram

“Yo ya gané… Y aunque el sol calentaba, no saben lo fresco que yo me sentí”, escribió Aguilar en las fotos en donde se ve en la playa junto a sus seres queridos.

Además de presumir el destino al que fue después de salir del reality, también se han encargado de promocionar un lucrativo proyecto. Tras su despedida del programa, Aguilar y su compañera Valentina Taguado decidieron capitalizar la notoriedad alcanzada en el reality y lanzaron un espectáculo de Stand up Comedy titulado “Todo Vale”, con el que ya han agotado varias funciones en teatros de Medellín y Bogotá.

Las participantes de MasterChef han tenido éxito con varias fechas completamente vendidas de su show 'Todo Vale' - crédito @valeriaaguilar9/ Instagram

La salida de Aguilar de la cocina más famosa del país ocurrió luego de que su plato fuera considerado por el jurado como el menos sobresaliente de la noche. Los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso determinaron su eliminación, y la propia Valeria Aguilar manifestó gratitud y respeto por los aprendizajes recibidos.

La chef Belén Alonso fue directa al señalar la reiteración del error: “Me parece que está bien hecho el volován, pero tú presentaste uno la semana pasada y que dije que le faltaba salsa… ¿Dónde está?… Te dije, ponle una salsa, una salsa blanca con algo, le da más facilidad a la hora de pasarlo“, expresó la chef.

Por su parte, el chef Nicolás de Zubiría cuestionó la presentación del pollo: “No entiendo la razón para cortar ese pollo tan pequeño, porque visualmente no me gusta nada, parece comida de gato, pero es verdad que te hace falta una salsa”, afirmó el jurado.

La comediante abandonó la competencia luego de presentar un plato con varios errores - crédito @valeriaaguilar9/ Instagram

La despedida estuvo marcada por lágrimas y mensajes emotivos, especialmente de Valentina Taguado y Raúl Ocampo. A lo largo de la temporada, Aguilar había presentado platos creativos y mostrado avances notables en su desempeño, lo que la posicionó como una de las candidatas con mayores posibilidades de llegar a la final.

Valeria Aguilar impulsó su éxito digital con la complicidad de su padre

El recorrido de Valeria Aguilar en las redes sociales ha estado marcado por un éxito impulsado en gran parte gracias al respaldo constante de su padre, conocido como Don Gabo. La presencia de este personaje se ha convertido en un elemento esencial dentro del universo creativo de la humorista, consolidando un estilo que combina humor cotidiano y espontaneidad en redes sociales.

La fórmula de Valeria Aguilar radica en la construcción de piezas audiovisuales que acercan situaciones familiares a un formato digital, logrando que lo común adquiera un matiz de comicidad y cercanía.

Don Gabo hace parte del contenido de Valeria - crédito @valeriaaguilar9 / IG

La interacción con su audiencia supera los 800.000 seguidores sumando todas sus cuentas y ha acumulado cerca de 10 millones de “me gusta” y hasta 9 millones de visualizaciones en una sola publicación. Aunque el volumen de datos resulta llamativo, la clave de su éxito reside en una autenticidad que la distingue en el universo actual de creadores de contenido.

Parte fundamental de esa autenticidad recae en Don Gabo, quien ha trascendido la anécdota para convertirse en un pilar de la narrativa digital de Valeria Aguilar. Ambos protagonizan videos que han logrado posicionarlos en redes con millones de interaccciones.

El éxito de la exconcursante de MasterChef Celebrity no se limita al entorno virtual. Tras su salida del reality, la creadora aprovechó la proyección mediática para consolidar proyectos junto a la humorista Valentina Taguado.