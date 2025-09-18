Colombia

Investigan muerte de una adulta mayor durante tiroteo en Barranquilla: esto se sabe

La mujer, de 82 años, se encontraba en la terraza de su casa cuando fue alcanzada por unos disparos que acabaron con su vida

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Indagan muerte de una adulta
Indagan muerte de una adulta mayor en un tiroteo en Barranquilla - crédito Pixabay

Un ataque sicarial perpetrado por dos hombres en motocicleta desencadenó la muerte de una mujer de 82 años, que dejó a la comunidad consternada en el suroccidente de Barranquilla,

Mercedes Zambrano Gutiérrez recibió dos impactos de bala, uno en el cuello y otro en la mano derecha, mientras se encontraba sentada en la terraza de su vivienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la información recabada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron cerca de las 4:00 p. m. del martes 16 de septiembre en el barrio Evaristo Sourdis.

Vecinos y familiares la trasladaron inicialmente al centro de salud PASO El Bosque y posteriormente al hospital Camino Adelita de Char. Debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después de su ingreso, según confirmaron las autoridades.

La mujer, de 82 años,
La mujer, de 82 años, se encontraba en la terraza de su casa cuando fue alcanzada por unos disparos que acabaron con su vida - crédito archivo Colprensa

De acuerdo con información oficial, dos hombres en motocicleta abrieron fuego contra dos personas que recién salían de “La caleta de Olga”, un punto de expendio de drogas presuntamente controlado por el grupo delincuencial Los Pepes. En medio del intercambio de disparos, los proyectiles alcanzaron a Zambrano Gutiérrez, quien no se encontraba relacionada con los hechos ni con los atacantes.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, la principal hipótesis es que Zambrano Gutiérrez fue víctima de daño colateral, pues el ataque buscaba eliminar a integrantes de un grupo rival vinculados al expendio de drogas. “El ataque iba dirigido contra otros sujetos que lograron huir del lugar”, detallaron las autoridades en su comunicado.

Tras lo ocurrido, agentes de policía iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, mientras la comunidad expresó su preocupación por el aumento de hechos violentos relacionados con disputas por el control de microtráfico en la ciudad.

Algunos vecinos han manifestado preocupación por la seguridad del sector y la recurrencia de hechos violentos, esperando acciones prontas por parte de las autoridades para frenar la escalada delictiva en el área.

Sentada en la terraza de
Sentada en la terraza de su vivienda, Mercedes Zambrano Gutiérrez, una mujer de 82 años, se convirtió en víctima mortal de un ataque sicarial en Barranquilla- crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

Ataque a bala en Barranquilla dejó gravemente herida a una bebé y dos adultos

La tarde del domingo 7 de septiembre de 2025 mantuvo en alerta a Barranquilla luego de que un ataque a bala en el barrio Las Malvinas dejara gravemente herida a una bebé de ocho meses y a dos adultos.

Según medios locales, los hechos ocurrieron cerca de la 1:25 p. m., cuando un joven, aún sin identificar, se acercó en bicicleta a la terraza de una residencia y, observando a las personas reunidas, abrió fuego de manera indiscriminada.

De acuerdo con los primeros reportes, los heridos fueron identificados como Yuleimis Valle Salas y Bladimir Antonio Rodríguez Ortiz, ambos de 40 años, quienes, junto a la menor, sufrieron múltiples impactos. Vecinos y allegados actuaron de inmediato trasladando a los lesionados a la Clínica San Ignacio.

Testigos presenciales detallaron que el
Testigos presenciales detallaron que el atacante recorrió el área en su bicicleta antes de regresar para perpetrar la agresión, disparando repetidas veces contra quienes se encontraban en la terraza - crédito Telediario MX

Fuentes médicas informaron que el estado de salud de los tres afectados es estable, lo que brindó cierto alivio a sus familiares luego de varias horas de incertidumbre.

Testigos presenciales detallaron que el atacante recorrió el área en su bicicleta antes de regresar para perpetrar la agresión, disparando repetidas veces contra quienes se encontraban en la terraza.

“Disparó en repetidas ocasiones y de forma indiscriminada”, señalaron vecinos consultados por los medios, quienes manifestaron preocupación por la ola de violencia que golpea zonas residenciales a plena luz del día y afecta a familias enteras.

Uno de los aspectos que más inquietó a la comunidad fue el modo de desplazamiento del agresor, ya que, señalaron, la mayoría de estos ataques en Barranquilla suelen realizarse desde motocicletas y no en bicicleta. Mientras tanto, la preocupación persiste entre los habitantes de Las Malvinas y se han redoblado las solicitudes a las autoridades para reforzar la seguridad en el sector.

Temas Relacionados

Muerte adulta mayor BarranquillaMujer 82 añosAtaque sicarial BarranquillaInvestigación muerteMujer en terraza de su casaBarrio Evaristo SourdisBarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

B King, expareja de Marcela Reyes, estaría desaparecido en México: Sofía Avendaño reveló la noticia

A través de una publicación, la modelo transgénero compartió con sus seguidores la información, al parecer, después de corroborarla con la hermana del artista

B King, expareja de Marcela

Dólar: cotización de apertura hoy 18 de septiembre en Colombia

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy

Quién era Matías Travizano, accionista de WOM Colombia que falleció en un accidente en EE. UU.

El empresario argentino, referente en tecnología y telecomunicaciones, murió en un accidente mientras escalaba el Monte Shasta, en California

Quién era Matías Travizano, accionista

Padres de familia de un colegio en Bogotá denuncian que se están realizando juegos sexuales entre los estudiantes, consumo de drogas y porte de armas

Solicitaron encuentro urgente con la parte administrativa de la institución, encabezada por la rectora, entraron en un paro voluntario y muchos de ellos decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta que no se tenga una respuesta concreta sobre la situación, y las peticiones les sean cumplidas

Padres de familia de un

Juan Manuel Galán contestó a Gustavo Petro por mencionar a su padre en su ultima alocución: “No puede pretender que toda crítica sea una afrenta a su biografía”

El excongresista rechazó que el presidente se autoproclame como el principal referente en la lucha antidrogas después de Luis Carlos Galán, calificando sus palabras como ofensivas para quienes han enfrentado el narcotráfico

Juan Manuel Galán contestó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las zonas en las que

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

ENTRETENIMIENTO

B King, expareja de Marcela

B King, expareja de Marcela Reyes, estaría desaparecido en México: Sofía Avendaño reveló la noticia

Fanáticos de Feid van a comprar bebidas y comida al café que fue multado por su “coffe party” en Chile

⁠Marcela Reyes sería la primera confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se convertiría en la mejor pagada de todas las temporadas

Alerta confesó los motivos por los que salió de Caracol Televisión: “Me volví un sindicalista y no les gustó”

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

FIFA hizo oficial el ascenso

FIFA hizo oficial el ascenso de la selección Colombia en el ránking luego de clasificarse a la Copa Mundial 2026

José Mourinho ya está en Portugal para negociar y hacer oficial su vinculación con el Benfica de Richard Ríos

Dayro Moreno se unió al selecto grupo de jugadores que ha marcado gol a los 40 años en la Copa Sudamericana: hay verdaderas estrellas

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Hugo Rodallega se rindió a los pies de Dayro Moreno tras doblete en Copa Sudamericana: “El 4arenton dando cátedra”