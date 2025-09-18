Investigan muerte de una adulta mayor durante tiroteo en Barranquilla: esto se sabe

Indagan muerte de una adulta mayor en un tiroteo en Barranquilla - crédito Pixabay

Un ataque sicarial perpetrado por dos hombres en motocicleta desencadenó la muerte de una mujer de 82 años, que dejó a la comunidad consternada en el suroccidente de Barranquilla,

Mercedes Zambrano Gutiérrez recibió dos impactos de bala, uno en el cuello y otro en la mano derecha, mientras se encontraba sentada en la terraza de su vivienda.

Según la información recabada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron cerca de las 4:00 p. m. del martes 16 de septiembre en el barrio Evaristo Sourdis.

Vecinos y familiares la trasladaron inicialmente al centro de salud PASO El Bosque y posteriormente al hospital Camino Adelita de Char. Debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después de su ingreso, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con información oficial, dos hombres en motocicleta abrieron fuego contra dos personas que recién salían de “La caleta de Olga”, un punto de expendio de drogas presuntamente controlado por el grupo delincuencial Los Pepes. En medio del intercambio de disparos, los proyectiles alcanzaron a Zambrano Gutiérrez, quien no se encontraba relacionada con los hechos ni con los atacantes.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, la principal hipótesis es que Zambrano Gutiérrez fue víctima de daño colateral, pues el ataque buscaba eliminar a integrantes de un grupo rival vinculados al expendio de drogas. “El ataque iba dirigido contra otros sujetos que lograron huir del lugar”, detallaron las autoridades en su comunicado.

Tras lo ocurrido, agentes de policía iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, mientras la comunidad expresó su preocupación por el aumento de hechos violentos relacionados con disputas por el control de microtráfico en la ciudad.

Algunos vecinos han manifestado preocupación por la seguridad del sector y la recurrencia de hechos violentos, esperando acciones prontas por parte de las autoridades para frenar la escalada delictiva en el área.

Ataque a bala en Barranquilla dejó gravemente herida a una bebé y dos adultos

La tarde del domingo 7 de septiembre de 2025 mantuvo en alerta a Barranquilla luego de que un ataque a bala en el barrio Las Malvinas dejara gravemente herida a una bebé de ocho meses y a dos adultos.

Según medios locales, los hechos ocurrieron cerca de la 1:25 p. m., cuando un joven, aún sin identificar, se acercó en bicicleta a la terraza de una residencia y, observando a las personas reunidas, abrió fuego de manera indiscriminada.

De acuerdo con los primeros reportes, los heridos fueron identificados como Yuleimis Valle Salas y Bladimir Antonio Rodríguez Ortiz, ambos de 40 años, quienes, junto a la menor, sufrieron múltiples impactos. Vecinos y allegados actuaron de inmediato trasladando a los lesionados a la Clínica San Ignacio.

Fuentes médicas informaron que el estado de salud de los tres afectados es estable, lo que brindó cierto alivio a sus familiares luego de varias horas de incertidumbre.

Testigos presenciales detallaron que el atacante recorrió el área en su bicicleta antes de regresar para perpetrar la agresión, disparando repetidas veces contra quienes se encontraban en la terraza.

“Disparó en repetidas ocasiones y de forma indiscriminada”, señalaron vecinos consultados por los medios, quienes manifestaron preocupación por la ola de violencia que golpea zonas residenciales a plena luz del día y afecta a familias enteras.

Uno de los aspectos que más inquietó a la comunidad fue el modo de desplazamiento del agresor, ya que, señalaron, la mayoría de estos ataques en Barranquilla suelen realizarse desde motocicletas y no en bicicleta. Mientras tanto, la preocupación persiste entre los habitantes de Las Malvinas y se han redoblado las solicitudes a las autoridades para reforzar la seguridad en el sector.