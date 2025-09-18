Colombia

Fanáticos de Feid van a comprar bebidas y comida al café que fue multado por su “coffe party” en Chile

Durante la presentación del cantante en un café de la comuna de Providencia hubo afectaciones físicas en el local, además de inconvenientes por violación de las leyes locales

Natalia Perilla

Fans de Feid apoyan café
Fans de Feid apoyan café de Chile tras recibir multas - crédito @feid/IG

El cantante colombiano Feid generó euforia el domingo 14 de septiembre en Santiago de Chile con su improvisada convocatoria a un coffee party.

La cita, realizada en el café Kafera Holley, ubicado en la comuna de Providencia, atrajo a cientos de seguidores que respondieron de inmediato a la invitación hecha por el artista en redes sociales.

Sin embargo, el entusiasmo del encuentro terminó acompañado de una consecuencia inesperada, pues la Municipalidad de Providencia impuso cinco infracciones al establecimiento por incumplir con la normativa vigente.

Todo comenzó con un video publicado por Feid en su cuenta de Instagram en el que anunció: “Hey, mor, 11:30 de la mañana nos vemos en Kaffera Holley, región Metropolitana, Chile. Vamos a tomar café, vamos a escuchar temas infravalorados del Ferxxo, vamos a pasar una chimba hoy, mor. Los quiero como un hijo de puta y no estoy borracho”.

La respuesta fue inmediata y en cuestión de minutos, la calle General Holley se transformó en el epicentro de una multitud que buscaba estar cerca del intérprete de Luna, Classy 101 y Yandel 150, algunos asistentes, incluso, se subieron a techos y árboles para obtener una mejor vista del cantante.

Feid rompió barras del café en el que cantó en Chile cuando estaba dando el show - crédito @scarlemus/TikTok

El entusiasmo colectivo también tuvo consecuencias materiales, pues videos difundidos en redes sociales muestran cómo Feid, en medio del fervor, se subió a una de las barandas del local para saludar al público y la estructura no resistió su peso, por lo que terminó rompiéndola.

Con humor, el artista reaccionó al accidente diciendo: “Nadie vio nada, nadie vio nada”, antes de caer y provocar un segundo daño al romper otra barra.

Las infracciones aplicadas por la municipalidad

Aunque para los fans fue una experiencia inolvidable, las autoridades de Providencia actuaron rápidamente y según confirmó la municipalidad el evento se realizó sin permisos oficiales, lo que derivó en la imposición de cinco infracciones al café Kafera Holley.

Las faltas identificadas corresponden a:

  • Ejercer actividad comercial sin contar con la patente correspondiente.
  • Venta de bebidas alcohólicas sin autorización.
  • Ocupación indebida del espacio público sin permiso.

El municipio detalló que el responsable del local fue citado al Juzgado de Policía Local, donde podría enfrentar sanciones económicas de hasta 10 UTM (Unidad Tributaria Mensual).

