Escolta expuso el rostro de uno de los ladrones capturados tras millonario intento de fleteo en Bogotá: “Pa’ que le tomen la foto”

Un nuevo video divulgado en redes sociales causó revuelo entre los bogotanos y generó un intenso debate sobre seguridad ciudadana.

En el clip, grabado tras la captura de uno de los presuntos delincuentes implicados en un millonario intento de hurto en el norte de Bogotá, se observa el momento en que un escolta de la víctima descubre el rostro del detenido, mientras le dice a un ciudadano que lo registre: “Pa’ que le tomen la foto”.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a un escolta y a un agente de Policía exponiendo a uno de los criminales que minutos antes habría participado en el intento de robo de 17 millones de pesos.

La escena ocurrió justo después de una cinematográfica persecución en motocicleta por parte de la Policía Metropolitana, que culminó con la captura de los dos implicados en el barrio Santa Bárbara, localidad de Usaquén.

Aunque la captura ya era noticia, este segundo video, grabado desde otro ángulo, se convirtió en el principal foco de atención. En él, el escolta, que junto con un uniformado custodiaban al capturado, le quita la capucha y lo sostiene para que un ciudadano que presenciaba los hechos lo capte en cámara. “Pa’ que le tome la foto”, dice, en lo que muchos interpretan como un acto de justicia ciudadana.

Las imágenes generaron múltiples reacciones en redes sociales. Comentarios como “Excelente, así toca con esas ratas”, “Ojalá lo manden a la cárcel”, y “Esos sí son policías”, contrastan con otros más escépticos: “Por ponerse en esas, un juez dirá que el procedimiento fue irregular y lo soltarán”.

Un operativo de película

Todo comenzó cuando las autoridades detectaron a dos hombres en motocicleta que seguían de manera sospechosa a un vehículo de alta gama. Según el reporte policial, el ciudadano víctima acababa de retirar 17 millones de pesos en efectivo de una entidad bancaria cercana al centro comercial Unicentro. Al notar la actitud sospechosa de los motociclistas, una patrulla de la zona activó el protocolo de reacción inmediata.

Uno de los ladrones, al verse descubierto, intentó huir a pie y sacó un arma de fuego contra los agentes, pero fue rápidamente reducido y capturado. El otro, que conducía la motocicleta, fue detenido en el lugar de los hechos. El operativo fue registrado en video y también difundido ampliamente en redes sociales, en las que muchos aplaudieron la rápida y eficaz acción de los uniformados.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, se les encontró en posesión de un revólver calibre 38 y la motocicleta presentaba irregularidades en su sistema de identificación. Además, uno de los capturados tenía una orden judicial vigente por homicidio, porte ilegal de armas y tentativa de hurto calificado y agravado.

El teniente coronel Ricardo Chaves, vocero de la estación de Policía de Usaquén, aseguró que la frustración del hurto fue posible gracias a la rápida reacción de la patrulla en la zona.

“Logramos reducir al conductor de la motocicleta y posteriormente interceptar al segundo sujeto que intentó huir esgrimiendo un arma. Ambos fueron capturados con los elementos que utilizaron para el ilícito y fueron dejados a disposición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia”, afirmó.

Chaves también explicó que la motocicleta utilizada en el crimen estaba regrabada y alterada para evitar ser rastreada, lo que confirma que los implicados hacían parte de una estructura criminal con experiencia en este tipo de delitos.

En cuestión de estadísticas, durante el primer semestre de 2025, en Bogotá se registraron 66.560 denuncias por hurto, según datos oficiales, lo que implica una reducción del 16,5% frente al mismo periodo de 2024. El hurto a personas alcanzó 57.108 denuncias, con una disminución del 12%.