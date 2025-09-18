Colombia

Estos son los horarios extendidos de las oficinas del Banco Caja Social: hay atención hasta las 8:00 de la noche

Varias sucursales en la capital ofrecen ahora servicios en franjas extendidas, para facilitar trámites a quienes no pueden acudir en horarios tradicionales

Juan Sánchez Romero

Banco Caja Social sede Restrepo
Banco Caja Social sede Restrepo - crédito Google maps

La implementación de horarios extendidos en varias oficinas del Banco Caja Social en Bogotá ha transformado la experiencia de atención al cliente, con el fin de proporcionar a los usuarios una mayor flexibilidad para realizar sus gestiones bancarias fuera de los horarios habituales.

Esta decisión responde a la necesidad de atender a quienes, por compromisos laborales o personales, no pueden acudir durante la jornada estándar, y permite un acceso más incluyente y conveniente a los servicios financieros.

Las oficinas seleccionadas para brindar este servicio especial incluyen sucursales en Las Ferias, Quirigua, Tabora, Centro Suba y Calle 80, según información divulgada por el propio Banco Caja Social.

Los usuarios pueden encontrar jornadas de atención divididas en horario matutino, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y una jornada vespertina adicional, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m..

Estos son los horario del
Además, en algunas sucursales se contempla la apertura durante los sábados, con horarios que pueden variar de acuerdo con la ubicación.

Esta estrategia, destacada por el Banco Caja Social como un elemento clave para mejorar la experiencia y reducir la congestión en las sucursales, también representa un avance en inclusión financiera.

Ofrecer atención en horarios no convencionales amplía la cobertura a un mayor número de personas. De esta manera, el banco reafirma su compromiso con la accesibilidad y la satisfacción de las necesidades de sus clientes, adaptándose a las dinámicas del manejo del tiempo actual en la vida capitalina.

