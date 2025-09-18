Colombia

Colombia es el país más letal para líderes ambientales por tercer año consecutivo: esto reveló importante estudio global

48 defensores del medio ambiente fueron asesinados o desaparecidos en el país durante 2024, casi un tercio de las víctimas globales, en un contexto de economías ilegales y limitada protección estatal

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Global Witness señaló que la
Global Witness señaló que la protección estatal es insuficiente y burocrática - crédito @TUPAMAROMRT/X

Colombia volvió a ocupar el primer lugar mundial como el país más peligroso para quienes defienden el medio ambiente. Durante 2024, 48 líderes sociales, indígenas y campesinos fueron asesinados o desaparecidos en el país, lo que equivale a casi un tercio de las víctimas registradas a nivel global. A

Así lo revela el más reciente informe de Global Witness, que documentó 146 crímenes contra defensores de la tierra en todo el planeta y advirtió que la reducción frente a años anteriores no significa un verdadero retroceso de la violencia.

El estudio señala que, por tercer año consecutivo, Colombia encabeza la lista de naciones más riesgosas para quienes protegen sus territorios. Aunque la cifra disminuyó respecto a los 79 casos reportados en 2023, persisten los riesgos en zonas donde confluyen la minería ilegal, el narcotráfico y el control territorial de grupos armados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Global Witness alertó que las medidas de protección estatales resultan insuficientes y que los defensores siguen enfrentando amenazas constantes.

Comunidades y regiones más afectadas

20 víctimas eran campesinos y
20 víctimas eran campesinos y 19 indígenas; 13 del pueblo Nasa - crédito Colprensa

Los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo se consolidaron como epicentros de los ataques, territorios históricamente golpeados por el conflicto armado y por economías ilícitas. Allí se concentran los homicidios de defensores indígenas, campesinos y líderes comunitarios que se oponen al avance de proyectos extractivos o a la presencia de actores ilegales.

De las 48 víctimas colombianas, 20 eran pequeños agricultores y 19 pertenecían a comunidades indígenas. Trece de estos últimos hacían parte del pueblo Nasa, en Cauca, incluyendo al menos seis integrantes de la guardia indígena, una organización comunitaria que vela por la protección del territorio. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó preocupación por el asesinato de miembros de estas comunidades, especialmente en Cauca, donde distintos grupos armados buscan controlar las rutas del narcotráfico.

Global Witness explicó que muchas comunidades optan por el silencio frente a las agresiones, por temor a represalias, lo que incrementa la vulnerabilidad de los movimientos sociales y ambientales. Los desplazamientos forzados, el hostigamiento judicial y la persecución son parte del panorama que viven a diario campesinos e indígenas.

Minería ilegal, narcotráfico y ausencia estatal

Tras el acuerdo de paz,
Tras el acuerdo de paz, grupos armados ocuparon territorios antes controlados por las Farc - crédito Hablemos de Minería

El informe identificó a la minería y a otras industrias extractivas como los principales sectores vinculados con los ataques, con 29 casos documentados a nivel mundial. En Colombia, estos hechos se concentran en áreas de alta biodiversidad donde confluyen actividades ilícitas y un débil control institucional.

La salida de las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 dejó vacíos de poder en varias regiones. Estos espacios fueron ocupados por grupos armados que financian sus operaciones con economías ilegales, principalmente la minería y el narcotráfico. “Actividades que van desde el narcotráfico hasta la minería ilegal afectan regiones ricas en biodiversidad como Cauca, Nariño y Putumayo”, señala el documento.

Este escenario ha convertido a Colombia en un territorio de alto riesgo para quienes lideran procesos de defensa ambiental, pues deben enfrentarse no solo a amenazas directas de actores armados, sino también a la presión de empresas extractivas que disputan el acceso a los recursos naturales.

Protección insuficiente para los defensores

Al menos cinco víctimas habían
Al menos cinco víctimas habían solicitado o recibido medidas de protección - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El capítulo sobre Colombia incluyó el testimonio de una lideresa campesina del Putumayo, quien lleva más de once años bajo medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. “Durante años he sido amenazada, intimidada y objeto de seguimientos constantes”, relató, advirtiendo que, aunque esas medidas han sido clave para resguardar su vida, también han limitado su trabajo comunitario.

La activista aseguró que en varias ocasiones la entidad estatal consideró suspenderle la protección por la supuesta ausencia de incidentes recientes. “A menudo no denuncio cada uno de los incidentes de seguridad porque me supone ponerme en contacto con la Fiscalía y hacer muchas declaraciones que rara vez sirven para algo”, explicó.

El informe destacó que al menos cinco de los líderes asesinados en 2024 habían solicitado o recibido esquemas de seguridad. Pese a ello, Global Witness concluyó que el sistema de protección estatal continúa siendo ineficaz, burocrático y desconectado de las realidades de los defensores en sus territorios.

El reporte indicó que el 82% de los crímenes documentados en 2024 ocurrieron en América Latina, lo que confirma a la región como la más peligrosa para la defensa del medio ambiente. Después de Colombia, Guatemala registró 20 casos, México 19 y Brasil 12. Fuera del continente, Filipinas reportó ocho asesinatos o desapariciones de defensores.

Temas Relacionados

Asesinato líderes socialesDefensores ambientalesActivistas ambientalesPueblos indígenasMinería ilegalNarcotráficoGlobal WitnessColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en Quito

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Todas sin alcohol: estas son las bebidas más representativas de Colombia

Para resaltar la variedad del país, un informe menciona productos que se consumen fríos o calientes

Todas sin alcohol: estas son

Egan Bernal lidera la delegación colombiana que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025

El equipo nacional compuesto por 14 pedalistas, apuesta por una combinación de experiencia y juventud, con figuras emergentes que buscarán consolidar su protagonismo internacional

Egan Bernal lidera la delegación

Paola Holguín se defendió tras rumores que vinculan a su padre con el cartel de Medellín: “La misma cantaleta de siempre”

La senadora del Centro Democrático aseguró que a lo largo de su carrera política ha tenido como objetivo combatir el narcotráfico

Paola Holguín se defendió tras

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

Las declaraciones de la cantante abrieron espacio para que otras voces del ámbito nacional aportaran su visión sobre la decisión de la entidad

Marbelle se fue contra la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Marbelle se fue contra la

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ proponen castigo a Luis Fernando Hoyos por su prolongada ausencia

Melissa Gate y Karina García protagonizaron intercambio de ataques en redes sociales: “Perra hocicona”

Paola Turbay respondió a Daniel Samper un comentario que le llegó al corazón a la exreina: “La mejor terapia del año”

Deportes

Atlético Nacional fracasaría con su

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en Quito

Egan Bernal lidera la delegación colombiana que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025

Así se transmitirían los partidos del mundial de 2026 en Colombia: solo un canal pasaría todos los juegos

En Colombia piden convencer a Cristhian Mosquera de jugar con la Tricolor: “Que lo llame Andrea Serna”