Banco de Bogotá: este es el horario extendido que maneja la entidad bancaria en la capital colombiana

El Banco de Bogotá, fundado el 15 de noviembre de 1870, se consolidó como la primera institución financiera del país y, desde entonces, ha mantenido una expansión sostenida del acceso a los servicios bancarios en el país.

En sus más de 145 años de trayectoria, el Banco de Bogotá cuenta con más de 9,98 millones de clientes activos, 15.391 empleados —incluidos los de sus filiales Almaviva, ASD, MFH, Banco de Bogotá Panamá y FiduBogotá—, 472 oficinas, 1.573 cajeros automáticos y 27.763 corresponsales bancarios en el país.

Este despliegue permite a sus usuarios acceder a soluciones como pagos, transferencias, retiros en efectivo, depósitos y recargas de celular, así como servicios presenciales en oficinas para consignaciones, retiros, pagos de servicios públicos, transferencias, solicitudes de productos financieros o emisión de extractos y certificaciones.

Para responder a la demanda de horarios flexibles, especialmente en una ciudad como Bogotá, el banco ofrece varias sucursales con atención extendida, incluyendo turnos adicionales en la tarde, noche y sábados. De esta manera, quienes solo pueden realizar diligencias bancarias fuera de la jornada laboral tradicional encuentran soluciones adaptadas a sus necesidades presenciales.

Horarios de atención en oficinas del Banco de Bogotá

A continuación se presenta una lista detallada de los horarios de las oficinas con jornada extendida en Bogotá y municipios cercanos:

Oficinas con horario extendido de lunes a viernes y sábados

Centro Comercial Santafé (Calle 185 No. 45 - 03, local 146 - 150)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Viernes: 5:00 p. m. - 7:00 p. m.

Sábados: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Unicentro Bogotá Entrada Principal (Avenida Carrera 15 No. 124 – 30, local 1-97)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.- 5:00 p. m. - 8:00 p. m.

Sábados: 9:00 a. m. - 3:00 p. m.

Galerías (Calle 53 B No. 25 - 21, locales 1167 y 1168)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Viernes: 5:00 p. m. - 7:00 p. m.

Sábados: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Portal de la 80 (Avenida Calle 80 No. 100 - 52, local 73-76)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Viernes: 5:00 p. m. - 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 a. m. - 4:00 p. m.

Oficinas con horario extendido solo sábados

Venecia (Diagonal 46A Sur No. 52 C - 78)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. - 12:00 m.

Centro Comercial Diver Plaza Álamos (Diagonal 71B No. 100 – 11, local 105 y 106)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Plaza de las Américas (Carrera 71D No. 6 - 94 Sur, locales 1903-1905-1907-1909)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Santuario 20 de Julio (Carrera 6 No. 22 C - 34 Sur)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. - 12:00 m.

Centro Comercial Centro Mayor (Avenida Carrera 27 No. 38 A - 01 Sur, local 1021)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 10:00 a. m. - 4:00 p. m.

Santa Librada Bogotá (Carrera 14 No. 75 A - 18 Sur)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. - 12:00 m.

Centro Comercial Nuestro Bogotá (Avenida Carrera 86 No. 63-20, local L1-142)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Centro Comercial Gran Estación (Avenida Calle 26 No. 62 - 47, local 102)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Centro Comercial Titán Plaza (Carrera 72 No. 80 - 94, local 1-10)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 10:00 a. m. - 4:00 p. m.

Carrera 11 con 81 (Avenida Carrera 11 No. 81 - 31)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. – 2:00 p. m.

Oficinas en municipios cercanos

Chía (Carrera 11 No. 10 - 54)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Centro Comercial Mercurio, Soacha (Carrera 7 No. 32 - 35, local 156 a 159)

Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 3:30 p. m.

Sábado: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.