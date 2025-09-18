Colombia

Acoso, llamada de auxilio y refugio improvisado: la experiencia de una colombiana políglota en el extranjero

La joven colombiana relató cómo enfrentó una situación de peligro al salir del metro y ofreció consejos prácticos para que otras mujeres puedan protegerse en casos similares, resaltando la importancia de la intuición y la solidaridad

Natalia Perilla

Natalia Perilla

Sofía Duarte comparte su valiente
Sofía Duarte comparte su valiente testimonio tras vivir acoso callejero en Europa - crédito @sofiaduarterosas/IG

Sofía Duarte Rosas, una joven colombiana que reside en Europa, vivió una experiencia inesperada: fue víctima de acoso callejero cuando un hombre la siguió tras salir del metro en la noche.

El incidente ocurrió en un barrio considerado seguro de París, lo que llevó a Duarte a compartir su testimonio y una serie de consejos de seguridad para otras mujeres que puedan encontrarse en situaciones similares a través de un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con sus declaraciones, la noche del suceso, Duarte regresaba a casa después de cenar con amigos, eran cerca de las 22:30 horas cuando, y al salir de una estación de metro poco habitual para ella, notó que un hombre la seguía.

Aunque el entorno suele ser tranquilo, la oscuridad y la soledad de la calle aumentaron su inquietud, por lo que decidió tomar la primera acción de alerta: “Tenía puestos los AirPods. Le dije a Siri que llamara a mi novio. Juan me contestó de inmediato. Le dije: ‘Alguien me está siguiendo, tengo demasiado miedo’”, relató Duarte.

El gesto heroico de una
El gesto heroico de una encargada de restaurante salva a Sofía Duarte de un acosador en plena noche - crédito @sofiaduarterosas/IG

Su pareja le aconsejó que se calmara y acelerara el paso, pero el hombre también incrementó su velocidad y, al cambiar de acera, él repitió el movimiento.

En ese momento, Duarte identificó un restaurante abierto y decidió dirigirse rápidamente hacia allí para resguardarse y que el hombre siguiera con su camino, sin imaginarse que la iba a seguir hasta el interior del local, manteniéndose muy cerca de ella.

“Yo vi un restaurante abierto. Empecé a acelerar mucho para entrar rápido al restaurante y la persona que venía detrás mío también. Oigan y cuando yo entré al restaurante, esta persona entró al restaurante detrás mío y venía tan pegado a mí que apenas la señora del restaurante me vio entrar, me preguntó que si quería una mesa para dos”, reveló la joven colombiana.

La reacción de la encargada del restaurante resultó crucial, ya que Duarte respondió en voz alta que no era su acompañante y que, por el contrario, el hombre la estaba siguiendo. La mujer, comprendiendo la gravedad del momento, la condujo al fondo del establecimiento y la sentó en una mesa apartada para tratar de calmarla y brindarle la ayuda pertinente, esperando nuevamente que el hombre se retirara; sin embargo, salió del local, pero permaneció observando desde el exterior.

Los consejos de Sofía Duarte para mujeres que enfrentan acoso callejero: claves para actuar con seguridad - crédito @sofiaduarterosas/TikTok

Una de las cosas que yo hice bien fue buscar ayuda inmediatamente. Le dije a la señora: ‘Este señor me está siguiendo’. La señora de una vez reaccionó, lo señaló y me dijo: ‘¿Tú no lo conoces?’. Y yo le dije: ‘No’. Esta señora me cogió de una vez y me entró al restaurante y me sentó al fondo en una mesa. El señor se salió y se quedó afuera del restaurante mirando hacia adentro. Me dijo que me calmara, me trajo un vaso de agua y me dijo que si quería que me acompañara a mi casa, que si me pedía un taxi... Yo le dije: ‘Voy a pedir un Uber’. Y ya se quedó esperando hasta que mi Uber llegó y me montó al carro. Cuando salí para el Uber, el señor todavía estaba ahí“, contó Sofía Duarte.

A raíz de este episodio, Duarte compartió una serie de consejos prácticos para mujeres que puedan verse en situaciones de acoso callejero, especialmente en ciudades grandes.

Lo primero es lo que yo hice y es entrar a un lugar en donde haya mucha gente. Explicar en voz alta qué es lo que está pasando. Lo tercero es no caminar directamente hacia tu casa porque tú no sabes si esa persona está siguiéndote para ver tú en dónde vives. También si puedes llamar a alguien en altavoz, muchas veces el simple hecho de que se den cuenta de que tú estás hablando con alguien y le estás haciendo saber qué es lo que está pasando puede disuadir mucho”, explicó.

“A veces utilizar frases que den miedo, tipo: ‘¡Policía! Aló, estoy en tal calle’ y por supuesto llamar a la policía. Es algo que, la verdad, yo ni siquiera pensé. O sea, no se me cruzó por la mente y cuando llegué a mi casa y le conté a mi familia lo que había pasado, fue lo primero que me dijeron: “Tuviste que haber llamado a la policía”. Compartir tu ubicación en tiempo real con la gente que puede estar pendiente de ti: tus amigas, tu novio, tus papás... Y lo último es confiar en tu intuición siempre”, añadió.

Sofía Duarte relata su experiencia
Sofía Duarte relata su experiencia de acoso callejero en Europa - crédito @sofiaduarterosas/IG

Finalmente, Duarte insistió en que la responsabilidad nunca recae en la víctima y expresó su esperanza de que, en el futuro, las mujeres no tengan que atravesar ni relatar este tipo de situaciones. Mientras tanto, animó a quienes la escuchan a mantenerse alerta y priorizar su seguridad.

