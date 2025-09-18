Colombia

“A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere”: como ‘gallo de pelea’, el presidente Petro confrontó a Donald Trump

Petro advirtió que Colombia no permitirá más agresiones disfrazadas de cooperación internacional. En sus palabras, el modelo impuesto por Washington genera violencia y desigualdad en lugar de resultados concretos

Katherine Lancheros

Katherine Lancheros


El presidente Petro afirmó que la lucha contra el narcotráfico no debe medirse por muertos y comparó la situación con Estados Unidos

En una alocución televisada, el miércoles 17 de septiembre, el presidente Gustavo Petro rechazó públicamente la decisión de descertificación impuesta por su homólogo estadounidense, Donald Trump, la cual catalogó como un acto de agresión contra la soberanía colombiana.

El mandatario aprovechó su intervención antes de viajar a Bucaramanga para lanzar un mensaje directo hacia el presidente norteamericano, en un tono que muchos han descrito como desafiante y combativo.

Las palabras del jefe de Estado no solo buscaron defender su política contra el narcotráfico, sino que evidenciaron una postura firme frente a lo que consideró una amenaza disfrazada de política internacional: “A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos; acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras”.

Gustavo Petro rechazó la descertificación
Gustavo Petro rechazó la descertificación impuesta por Donald Trump, calificándola como una agresión a la soberanía de Colombia - crédito Alexa Rochi/Presidencial - EFE

“Yo no he vivido en la comodidad del poder, yo he estado en la trinchera. He sido víctima de atentados, he tenido que esconderme, he caminado bajo amenaza constante, y ahora vienen a decir que Colombia ha fallado en la lucha contra las drogas. Eso no solo es falso, es una afrenta”, afirmó.

Petro lanzó una crítica al modelo represivo que hay contra el narcotráfico

En su intervención, el mandatario propuso un enfoque alternativo en la lucha contra el narcotráfico, centrado en la prosperidad del campesinado y no en el exterminio. Hizo un llamado a Estados Unidos y Europa para que abandonen lo que denominó una “política fracasada” y adopten una visión que priorice la vida, la inclusión y el desarrollo rural.

“Pues lo invito a corregir su política y hacer una guerra contra los narcotraficantes, invito a Europa a lo mismo, y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace. Y no se tiene que medir en muertos, se tiene que medir es en prosperidad de familias campesinas de Colombia, de Perú, de Bolivia y otros países. Y se tiene que medir en términos de crecimiento del amor en la sociedad de los Estados Unidos y de Europa cambie”, dijo Petro, refiriéndose directamente a Trump.

Petro advirtió que Colombia no
Petro advirtió que Colombia no permitirá más agresiones disfrazadas de cooperación internacional, al señalar a Estados Unidos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente habló nuevamente del amor, concepto que suele destacar en sus intervenciones, para afirmar que el mundo necesita de este valor fundamental si quiere avanzar en medio de crisis y conflictos. Según él, con una dosis de amor, la sociedad estadounidense —e incluso la de otros continentes— puede transformar sus realidades.

Estas declaraciones se dieron luego de que se reavivara el debate sobre la política de descertificación, impulsada por la administración Trump, la cual consistió en retirar el respaldo a países que, según Estados Unidos, no mostraban avances suficientes en la lucha contra el narcotráfico.

Petro sostuvo que esa estrategia fue un error y que sus consecuencias aún se sienten en la sociedad colombiana: “Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700.000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario. Y yo estoy solucionando eso y ustedes se están beneficiando. Cada vez entrará menos cocaína, espero y les ayudo a que cada vez les entre o produzcan menos fentanilo”.

Petro le hizo frente a
Petro le hizo frente a las críticas de Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico con mención del fentalino en ese país - crédito Jesús Áviles/Infobae Colombia

Con estas afirmaciones, el presidente dejó claro que no está dispuesto a permitir que Colombia sea utilizada como chivo expiatorio en los fracasos de otros países frente a las drogas. En su mensaje, insistió en que el modelo impuesto por Washington ha generado más violencia que resultados, y sostuvo que ha llegado el momento de cambiar el rumbo.

El primer mandatario colombiano enfatizó que el país no seguirá aceptando imposiciones, mucho menos cuando estas provienen de gobiernos que, según sus palabras, se beneficiaron históricamente del conflicto y del narcotráfico.

