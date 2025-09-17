En video quedó operativo contra los miembros de la banda extorsiva de alias Sombra, que se disfrazaban como Anonymous: “Si no vuelven a copiar, serán objetivo militar”

El capturado aseguraba ser miembro de una estructura paramilitar para infundir temor en los comerciantes de Pasca - crédito Decun

Efectivos de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 26 años, identificado como alias Sombra, por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas en la vereda Buenas Tardes, zona rural del municipio de Pasca, Cundinamarca.

Así lo informó a través de un comunicado el Departamento de Policía Cundinamarca la mañana del miércoles 17 de septiembre de 2025.

La detención se realizó durante una diligencia de registro y allanamiento, en la que se incautó un arma de fuego, dos teléfonos celulares, una tarjeta SIM (simcard) y varios manuscritos que, de acuerdo con el informe de la Policía, vinculan al capturado con actividades delictivas en la región.

El detalle que más causó gracia entre internautas, pero que fue un indicio clave para poder desmantelar al hoy detenido, era que el criminal utilizaba junto a sus cómplices máscaras con un personaje similar: V, el protagonista del aclamado cómic V for Vendetta (V de Venganza, y también adaptado al cine, creado por Alan Moore y David Lloyd).

Ese mismo rostro fue tomado por parte de Anonymous, una organización internacional descentralizada de individuos que promueven el activismo digital.

El grupo utiliza redes sociales, filtraciones de datos y ataques cibernéticos para difundir sus mensajes y ejecutar sus acciones. Dada su naturaleza anónima y descentralizada, no se puede identificar a un líder o portavoz oficial.

Sus integrantes no tienen una estructura jerárquica ni una membresía formal. Actúan bajo el mismo nombre y símbolo, reconociéndose por el uso de la máscara de Guy Fawkes, como se llama en realidad la figura que representa, denominado como un conspirador inglés nacido en 1570 y ejecutado en 1606.

Es conocido e por su participación en la “Conspiración de la Pólvora” (Gunpowder Plot) de 1605, un complot que buscaba volar el Parlamento británico durante la apertura del 5 de noviembre de ese año y asesinar al rey Jacobo I.

El ‘modus operandi’ de ‘Sombra’

Las investigaciones señalan que alias Sombra estaría presuntamente involucrado en la creación y difusión de un video extorsivo dirigido a comerciantes de Pasca.

En el material audiovisual, el detenido se hacía pasar por miembro de una organización criminal paramilitar para exigir sumas de hasta 3.000 millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad de las víctimas.

Durante el operativo, los agentes hallaron manuscritos con cinco guiones detallados para engañar a ciudadanos mediante la modalidad de falsas ofertas de empleo, una táctica que, según la policía, es utilizada por redes de extorsión que operan desde centros penitenciarios (desde los famosos "call centers extorsivos").

Los relatos de terror

En uno de los videos que compartió la Policía para demostrar cómo era que hacía de las suyas “Sombra” junto a sus secuaces. Todo inicia así: “Hoy, sábado 30 de agosto del año 2025, a las horas 7:30 p. m. les hacemos un comunicado a estas personas, ya que una buena manera no quisieron dialogar por vía celular”.

Luego de entregar varios nombres, la sentencia es clara: “Alias Germán Ramos, agricultor, se le hizo el llamado y no copió. Giovanni, sabemos que tiene un taller de motos, también se le hizo el llamado y no copió. Andrés, también se le hizo el llamado, tampoco copió. Estas personas, si no vuelven a copiar, ya serán objetivo militar”.

Por si quedaban dudas, al final dejaban otra orden: “Así como el señor Henry, que vive en Buenas Tardes, tampoco copió. Si no asisten a esta reunión, será su último llamado o tienen tres días para desterrar o si no, serán objetivo militar. Desde este momento les informo”.

Las verificaciones preliminares establecieron que el capturado tiene un familiar recluido en una cárcel del departamento del Meta y se presume que era el encargado de suministrar información y realizar el perfilamiento de las víctimas en la jurisdicción para facilitar las extorsiones, detalló en declaraciones a medios de comunicación el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca (Decun).

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras las audiencias concentradas, un juez de control de garantías validó el procedimiento de allanamiento y captura, avaló la imputación de cargos y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.