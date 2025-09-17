Taxista intentó apuñalar a conductor del Sitp en Bogotá tras aparente choque

La agresión se habría presentado en horas de la tarde de este martes - Crédito: @colombiaoscura / X

Desde la tarde del martes 16 de septiembre circula en redes sociales un video en el que un conductor de taxi trata de agredir a un conductor de Sitp tras un aparente choque.

En el video, difundido por la cuenta de @colombiaoscura en X, se ve cómo el alterado taxista trata de herir al conductor del Sitp, que se mantiene dentro del vehículo.

Pese a la corta duración del video, se puede distinguir la placa del taxi: WPO-140; no obstante, no se ha identificado plenamente al señalado agresor.

El video generó rechazo en redes sociales, además reabrió el debate acerca del uso de aplicaciones para los servicios de transporte - Crédito: @colombiaoscura / X

Los constantes enfrentamientos entre taxistas y conductores de Sitp, no son una problemática nueva. El año pasado, se registró otro incidente de violencia entre un taxista y un conductor del Sitp, también captado en video y ampliamente difundido en redes sociales.

En esa ocasión, las imágenes mostraron a un taxista golpeando con un arma blanca repetidamente el vidrio panorámico de un bus del sistema, a pesar de la presencia de pasajeros en el interior.

El agresor rompió el vidrio en varios puntos antes de regresar a su vehículo, aunque antes de retirarse mantuvo un intercambio verbal con un ciudadano que presenció la escena desde la calle.

Y en agosto de este año se hicieron virales dos casos: el primero de una conductora del SITP, relató que fue víctima de agresión verbal y física por parte de un taxista mientras cumplía con su ruta habitual.

El taxista amenaza al conductor con un arma blanca, mientras los pasajeros de otro vehículo graban la escena - Crédito - @colombiaoscura / X

Según su testimonio, el incidente ocurrió en la avenida de las Américas, a la altura de Banderas, durante la segunda vuelta de la ruta G507, que atraviesa las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo y Chapinero.

Gómez explicó que, al circular por Américas, un taxista realizó una maniobra peligrosa e invadió su carril, obligándola a esquivar el vehículo para evitar un accidente. Al detenerse en una parada autorizada, el conductor del taxi la sobrepasó, descendió de su automóvil y comenzó a insultarla, llegando incluso a escupirla.

Y el segundo, cuando un hombre se bajo del taxi para romper con un bate el vidrio panorámico y las ventanas del bus. Este hecho dejo varios pasajeros lesionados.

Es así como según la Policía de Tránsito, diariamente se reportan al menos 10 casos de agresión entre actores viales. Generalmente estas se producen al no respetar las normas viales, lo que genera choques simples o cerramientos que llevan a la intolerancia entre los conductores.

Debido a esto, muchos usuarios de la red social X, refirieron que gracias a la percepción que estos casos generan hacia los taxistas, prefieren usar vehículos registrados en plataformas de transporte.

Usuarios de X comentaron que prefieren evitar el uso de taxis debido a las actitudes de los conductores - Crédito: captura de pantalla / X

Los comentarios aseguran que los precios son más bajos, los viajes son seguros y se puede hacer una verificación rápida de los conductores, a pesar que, según la normativa actual en Colombia, solicitar estos servicios es ilegal.

Esto pese a que en la actualidad hay aproximadamente 82.000 personas trabajando con estos servicios. Por esto, se han realizado varios intentos para reglamentar el uso de transporte por aplicaciones.

El intento más reciente tuvo lugar en marzo del presente año, en el Congreso de la República, donde en una audiencia pública impulsada por el Senador Julio Elías Vidal del partido de la U, se escucharon los puntos del proyecto de ley que busca regular el servicio de transporte por aplicación que ha presentado 17 intentos fallidos, al no pasar el primer debate en el Congreso.

Por ahora, algunos usuarios hacen un llamado a la tolerancia y paciencia en las vías para garantizar la movilidad, a la par que se preserva la seguridad de todos las personas que circulan por las vías de ciudad.