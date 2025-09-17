Colombia

Sara Corrales emociona en redes sociales: comparte el texto escrito a mano de sus votos matrimoniales para Damián Pasquini

La actriz colombiana compartió con sus seguidores recuerdos de cómo conoció a su novio argentino y las promeses que se hicieron como pareja desde antes de casarse en Medellín

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Sara Corrales afirmó que su
Sara Corrales afirmó que su encuentro con Damián Pasquini fue en el momento preciso - crédito @saracorrales/Instagram

La actriz colombiana Sara Corrales publicó en sus redes sociales un emotivo fragmento de los votos que escribió a puño y letra para su boda con Damián Pasquini, empresario argentino con quien contrajo matrimonio en agosto en su natal Medellín.

Esta publicación acercó a sus seguidores a uno de los momentos más íntimos de la ceremonia al mostrar las palabras elegidas por la actriz para resumir su historia junto a Pasquini.

En el texto, Corrales recordó varios de los momentos que vivió cuando comenzó a conocerse con su esposo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sara Corrales compartió con sus
Sara Corrales compartió con sus seguidores un fragmento de los votos que dijo frente a Damián Pasquini en su matrimonio - crédito @rastreandofamosos/IG

El texto difundido a través de sus Instastories y replicado por cuentas de entretenimiento, inicia con la referencia directa a una carta escrita años atrás en la que hizo una petición a de cómo soñaba a su pareja. “Tú eres mi carta cumplida, mi respuesta, mi milagro”, escribió Corrales, trazando una conexión entre un deseo del pasado y la realidad presente de su matrimonio.

La actriz repasa que, tras conocerse, la relación avanzó con naturalidad: “Nos conocimos y a los 9 días de hablar, me pediste que fuera tu novia. Sin pensarlo, te dije que sí”. Este pasaje ilustra la rapidez y espontaneidad que marcó el inicio del vínculo.

En el mismo texto, Corrales relata cómo evolucionó la relación hasta llegar a la consolidación del compromiso: “A los meses me pediste matrimonio y después, estoy aquí... eligiéndote para toda la vida”.

El atuendo elegido por la
El atuendo elegido por la actriz consiste en un encaje francés con transparencias, un escote caído sobre los hombros, mangas de encaje y una espalda baja - crédito @saracorrales/Instagram

Así las cosas, la actriz quiso mostrar que la manera en la que escribió los votos refuerza la autenticidad del momento, evidenciando la carga personal y emotiva detrás de las palabras.

El fragmento hace balance también sobre la importancia de lo cotidiano en la pareja. “Gracias por ser el hombre que me hace reír a diario con tus comentarios desparpajados, que escucha mi corazón”, expresa la actriz, dejando constancia de los valores compartidos y el sentido del humor que define a la pareja.

La boda reunió a familiares y amigos de ambos en la ciudad natal de Corrales. En la ceremonia, la actriz se refirió a la carta al universo que había escrito ocho años antes, donde detallaba las cualidades de la persona con quien soñaba construir una vida. Los fragmentos publicados ahora en redes sociales revelan ese paralelismo y actualizan ante la audiencia la narrativa que acompañó el evento.

La pareja confirmó que esperan
La pareja confirmó que esperan realizar una fiesta de cuatro días junto a sus seres queridos, por la boda - crédito @saracorrales/Instagram

Cabe resaltar que, el día de la celebración, Corrales lució tres vestidos distintos y repartió gestos de complicidad hacia Pasquini y sus invitados. El fragmento manuscrito de sus votos se ha convertido en un símbolo de la conexión y el compromiso alcanzado por la pareja, y ha sido ampliamente compartido entre sus seguidores por su tono transparente y afectivo.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque para muchos la publicación resultó bastante romántica, otros criticaron que se divulgara un momento íntimo como los votos matrimoniales; sin embargo, fueron más los comentarios positivos: “Qué bella, se nota que siempre soñó con este momento”; “creo que a más de una nos aguó el ojo y nos hizo creer en el amor nuevamente”, entre otros.

Cómo surge la idea de la carta al universo

La actriz se proyecta formando
La actriz se proyecta formando una familia con el empresario argentino - crédito @saracorrales/Instagram

La actriz contó que esta dinámica surgió por sugerencia de su psicóloga. “Esa carta, lo que me dijo mi psicóloga del momento era: ‘tú no puedes pedir desde la carencia, tú no puedes decir: ¡ay, yo quieero, es que yo no tengo un hombre así!’. Porque el universo recibe esas vibraciones y no es tan bueno. En cambio, cuando tú lo das por hecho, ya lo tengo, gracias por esto tan hermoso que tengo, gracias por esta familia, gracias por nuestro hogar, gracias por ese hombre que es hermoso... todas esas características hermosas que yo quería que tuviera, yo lo puse así, en presente", afirmó.

Temas Relacionados

Sara CorralesDamián PasquiniVotos matrimonialesMatrimonio Sara CorralesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería de la Cruz Roja resultados 16 de septiembre 2025; secos y números ganadores

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Vicky Dávila criticó a Gustavo Petro por declaraciones sobre las mujeres: “Sinceramente me pareció asqueroso”

El jefe de Estado generó polémica en el territorio nacional por sus declaraciones en un reciente Consejo de Ministros

Vicky Dávila criticó a Gustavo

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

El equipo colombiano, en el que juega de Dayro Moreno y es dirigido por Hernán Darío Herrera, tendrá una visita difícil en Quito ante uno de los equipos más destacados del Ecuador

Independiente del Valle vs. Once

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Al estadio Pascual Guerrero de Cali no asistieron más de dos mil hinchas, mientras que los Diablos Rojos podrían quedar eliminados una vez se ponga al día en el calendario de partidos

Así quedó la tabla de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Dayro Moreno recibió homenaje del

Dayro Moreno recibió homenaje del reguetonero Tito el Bambino con una versión especial de ‘Baila Morena’ por su cumpleaños

Esto fue lo que pasó con la joven agredida a la salida del Festival Cordillera: reveló los acontecimientos previos

Lina Tejeiro confesó el apodo que más le dolió en la actuación: “Está muy gordita, yo tengo un amigo que la puede operar”

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts del momento

Elder Dayán lanzó el video oficial de su versión de “Inevitable” de Shakira

Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi: este es el comunicado de prensa

Nuevo fracaso de Millonarios en la Copa BetPlay: eliminado tras empate con Envigado