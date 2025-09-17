Sara Corrales emociona en redes sociales: comparte el texto escrito a mano de sus votos matrimoniales para Damián Pasquini

Sara Corrales afirmó que su encuentro con Damián Pasquini fue en el momento preciso - crédito @saracorrales/Instagram

La actriz colombiana Sara Corrales publicó en sus redes sociales un emotivo fragmento de los votos que escribió a puño y letra para su boda con Damián Pasquini, empresario argentino con quien contrajo matrimonio en agosto en su natal Medellín.

Esta publicación acercó a sus seguidores a uno de los momentos más íntimos de la ceremonia al mostrar las palabras elegidas por la actriz para resumir su historia junto a Pasquini.

En el texto, Corrales recordó varios de los momentos que vivió cuando comenzó a conocerse con su esposo.

Sara Corrales compartió con sus seguidores un fragmento de los votos que dijo frente a Damián Pasquini en su matrimonio - crédito @rastreandofamosos/IG

El texto difundido a través de sus Instastories y replicado por cuentas de entretenimiento, inicia con la referencia directa a una carta escrita años atrás en la que hizo una petición a de cómo soñaba a su pareja. “Tú eres mi carta cumplida, mi respuesta, mi milagro”, escribió Corrales, trazando una conexión entre un deseo del pasado y la realidad presente de su matrimonio.

La actriz repasa que, tras conocerse, la relación avanzó con naturalidad: “Nos conocimos y a los 9 días de hablar, me pediste que fuera tu novia. Sin pensarlo, te dije que sí”. Este pasaje ilustra la rapidez y espontaneidad que marcó el inicio del vínculo.

En el mismo texto, Corrales relata cómo evolucionó la relación hasta llegar a la consolidación del compromiso: “A los meses me pediste matrimonio y después, estoy aquí... eligiéndote para toda la vida”.

El atuendo elegido por la actriz consiste en un encaje francés con transparencias, un escote caído sobre los hombros, mangas de encaje y una espalda baja - crédito @saracorrales/Instagram

Así las cosas, la actriz quiso mostrar que la manera en la que escribió los votos refuerza la autenticidad del momento, evidenciando la carga personal y emotiva detrás de las palabras.

El fragmento hace balance también sobre la importancia de lo cotidiano en la pareja. “Gracias por ser el hombre que me hace reír a diario con tus comentarios desparpajados, que escucha mi corazón”, expresa la actriz, dejando constancia de los valores compartidos y el sentido del humor que define a la pareja.

La boda reunió a familiares y amigos de ambos en la ciudad natal de Corrales. En la ceremonia, la actriz se refirió a la carta al universo que había escrito ocho años antes, donde detallaba las cualidades de la persona con quien soñaba construir una vida. Los fragmentos publicados ahora en redes sociales revelan ese paralelismo y actualizan ante la audiencia la narrativa que acompañó el evento.

La pareja confirmó que esperan realizar una fiesta de cuatro días junto a sus seres queridos, por la boda - crédito @saracorrales/Instagram

Cabe resaltar que, el día de la celebración, Corrales lució tres vestidos distintos y repartió gestos de complicidad hacia Pasquini y sus invitados. El fragmento manuscrito de sus votos se ha convertido en un símbolo de la conexión y el compromiso alcanzado por la pareja, y ha sido ampliamente compartido entre sus seguidores por su tono transparente y afectivo.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque para muchos la publicación resultó bastante romántica, otros criticaron que se divulgara un momento íntimo como los votos matrimoniales; sin embargo, fueron más los comentarios positivos: “Qué bella, se nota que siempre soñó con este momento”; “creo que a más de una nos aguó el ojo y nos hizo creer en el amor nuevamente”, entre otros.

Cómo surge la idea de la carta al universo

La actriz se proyecta formando una familia con el empresario argentino - crédito @saracorrales/Instagram

La actriz contó que esta dinámica surgió por sugerencia de su psicóloga. “Esa carta, lo que me dijo mi psicóloga del momento era: ‘tú no puedes pedir desde la carencia, tú no puedes decir: ¡ay, yo quieero, es que yo no tengo un hombre así!’. Porque el universo recibe esas vibraciones y no es tan bueno. En cambio, cuando tú lo das por hecho, ya lo tengo, gracias por esto tan hermoso que tengo, gracias por esta familia, gracias por nuestro hogar, gracias por ese hombre que es hermoso... todas esas características hermosas que yo quería que tuviera, yo lo puse así, en presente", afirmó.