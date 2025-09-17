Rebeca Castillo impacta con transformación estética tras su salida de Miss Universe Colombia: así luce ahora

La joven optó por mejorar su imagen y relató que su seguridad personal y su preparación física fueron determinantes para dar un nuevo rumbo a su carrera - crédito @rebeca.castillo29/ Instagram

La modelo Rebeca Castillo, representante del departamento de Amazonas en el reality Miss Universe Colombia, se sometió a un procedimiento estético que transformó por completo su apariencia.

La joven, quien renunció al concurso en el cuarto capítulo, compartió imágenes del antes y después de su intervención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me siento feliz y más segura”, explicó Rebeca Castillo tras el procedimiento dental al que se sometió. Acompañó sus palabras con fotografías que evidencian el resultado del cambio, el cual impactó no solo su estética dental, sino también influyó positivamente en su autoestima y confianza personal. En sus propias palabras, la exconcursante afirmó que su seguridad “creció aún más” y que ahora se proyecta con mayor contundencia en sus diferentes facetas.

El cambio fue celebrado entre usuarios de redes sociales, que llenaron sus publicaciones con comentarios positivos y elogios. El procedimiento permitió a Rebeca Castillo reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el autocuidado en el mundo del modelaje y los concursos de belleza.

En las publicaciones de Castillo, se ve el antes y después de sus dientes, video que fue acompañado por un mensaje en el que asegura estar más segura de su imagen. “Les comparto que mi seguridad creció aún más. Hoy me siento feliz de llevar mi mejor sonrisa”, escribió Rebeca.

La exparticipante del certamen enseñó el cambio en sus dientes y provocó comentarios positivos en redes sociales - @rebeca.castillo29/ Instagram

La decisión de abandonar Miss Universe Colombia tomó por sorpresa a la presentadora, al jurado y a sus compañeras, quienes no anticipaban su retiro. La modelo explicó que, aunque los certámenes representan una plataforma valiosa, requieren un alto nivel de esfuerzo, preparación y disciplina para el que no se sentía lista en ese momento.

Reconoció que necesitaba fortalecer tanto su bienestar físico como mental antes de retomar procesos similares: “Debía enfocarme en mi preparación física y en mi bienestar mental”.

El paso por el concurso y los cambios personales posteriores sirvieron de aprendizaje para Rebeca Castillo, quien actualmente prioriza su salud integral y su seguridad, mostrando a sus seguidores la relevancia de tomar decisiones alineadas con el bienestar propio.

La exparticipante del reality aseguró que ahora se siente más confiada con su apariencia - crédito @rebeca.castillo29/ Instagram

Castillo aclaró las razones detrás de su inesperada renuncia al certamen

La representante del departamento de Amazonas, Rebeca Castillo, anunció el 7 de septiembre su retiro de Miss Universe Colombia: el reality, decisión que generó una ola de reacciones entre seguidores y espectadores que seguían de cerca su participación como una de las aspirantes más destacadas del certamen.

A través de su cuenta de Instagram, Castillo explicó que su salida no respondió a presiones externas ni a críticas en redes sociales, sino a una reflexión personal sobre la necesidad de adquirir mayor preparación antes de asumir el reto de representar a su región.

“La decisión de mi renuncia fue completamente personal. No me sentía preparada y comprendí que aún necesito más tiempo y formación. Tomé la decisión de dejar mi banda porque no deseo ser una reina sin preparación; quiero hacer las cosas bien, con disciplina y entrega”, expresó la joven en su comunicado.

Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas 2025 aceptó que se equivocó al presentarse al certamen del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

En el mensaje, Rebeca Castillo agradeció la oportunidad al canal encargado del reality y al equipo de producción: “Quiero comenzar expresando mi gratitud a RCN por brindarme esta gran oportunidad. Haber sido parte de esta producción fue un verdadero privilegio y siempre llevaré en mi corazón el cariño con el que me acogieron desde el primer día”.

Castillo también anticipó una etapa de crecimiento personal: “Estos próximos cinco años los dedicaré a mi crecimiento, a formarme y a evolucionar, para poder volver mucho más fuerte”. Dejó claro que “no fue por críticas ni comentarios en redes. En ese momento nadie sabía de mi participación, más allá de mi familia. Fui con el apoyo incondicional de mis padres y con la ilusión de vivir una experiencia que guardaré para siempre”.

La joven manifestó su disposición a regresar en el futuro si llega una nueva oportunidad: “Si en un futuro RCN me abre nuevamente las puertas para otras producciones, estaré profundamente feliz y lista para asumirlo con toda la preparación que merecen ustedes y la organización”.

Dirigiéndose a sus seguidores, quienes han mostrado su respaldo, añadió: “Y a mis fans, gracias infinitas por acompañarme en este camino. Esto apenas comienza... ¡Vamos con toda por esa corona en el 2029!”.

La joven se pronunció a través de sus redes sociales para explicar su renuncia - crédito @rebeca.castillo29/IG

Al cierre de su mensaje, Rebeca Castillo recalcó: “Me siento superfeliz, creo que no pude haber tomado una mejor decisión, por mi parte nunca hablaré mal de ninguna de mis compañeras ni de la producción, y tampoco quiero que todo se vuelva a malinterpretar y le tiren hate a alguna, esta decisión me quitó un peso de encima, y orgullosamente volví a ser Rebeca Castillo y nada me hace más feliz que eso”.

La decisión de la joven abrió un debate sobre los retos y la preparación de las candidatas en los concursos de belleza, y fue ampliamente apoyada en redes sociales por quienes celebran su resiliencia y la posibilidad de verla nuevamente en competencia.