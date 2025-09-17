Pablo Alborán anunció su regreso a Colombia para 2026: conozca fecha y precios de boletería

Pablo Alborán anunció su regreso a Bogotá para 2026 - crédito cortesía Breakfast Live

La agenda de conciertos en Colombia ya comienza a dar indicios de lo que tendrá para mostrar en 2026. Con varios anuncios de artistas nacionales e internacionales dispuestos a dejar su huella particular en el público, ahora se suma un regreso especialmente querido por los colombianos.

Se trata de Pablo Alborán, uno de los cantautores más destacados en la música iberoamericana, gracias a su capacidad para interpretar baladas que impactan con fuerza entre sus fans.

El español, que por estos días trabaja en la promoción de su próximo larga duración KM0 (programado para publicarse el 7 de noviembre) anunció en rueda de prensa las primeras fechas de su Global Tour 2026/27, que incluyen una serie de conciertos en España y Portugal, así como su regreso a Latinoamérica para presentarse en Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil.

En Colombia la cita será el 14 de marzo de 2026, en el Movistar Arena de Bogotá. “Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música”, declaró el artista durante la rueda de prensa de lanzamiento de una gira que incluirá tanto sus grandes éxitos como las canciones inéditas de su próximo larga duración.

El evento, producido por Breakfast Live, permitirá el acceso a partir de los 12 años y ya se dieron a conocer las fechas de venta de entradas, dividida en varias etapas. La primera será una preventa exclusiva para clientes Movistar que se abrirá el viernes 19 de septiembre a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta el 21 de septiembre a las 11:59 p. m., o hasta agotar existencias.

Posteriormente, la preventa para fans estará disponible desde el 20 de septiembre a las 10:00 a. m. hasta el 22 de septiembre a las 09:59 a. m., a la que seguirá una preventa para clientes de Falabella que iniciará el 22 de septiembre a las 10:00 a. m., prolongándose hasta el 24 de septiembre a las 09:59 a. m.. Por último, la venta general de entradas comenzará el 24 de septiembre a las 10:00 a. m.

Las entradas podrán adquirirse únicamente a través de la plataforma TuBoleta. Los precios oscilan entre los $220.000 y los $480.000 dependiendo de la localidad. Cabe señalar que el rango de valores no incluye el costo adicional por el servicio de la tiquetera.

El repertorio incluirá sencillos recientes como Clickbait, la balada KM0 y Vámonos de aquí, piezas que reflejan una evolución sonora y lírica en la carrera del nacido en Málaga. El concepto del tour apuesta por un formato íntimo y emocionante, diseñado para que el público viva cada canción de cerca.

A su vez, esto es acorde con la inspiración detrás de las canciones de su próxima placa, pues según ha ido develando el artista, explora temáticas contemporáneas que incluyen desde la cultura digital hasta composiciones de corte más universal, mostrando un rango creativo mayor en comparación con el tono más romántico de los inicios de su carrera.

“Siento un poco ese kilómetro cero a través de todas estas sensaciones, el volver al inicio de lo que es esencial para mí, que es obviamente la autenticidad a través de las letras y a la hora de cantar, sin pensar demasiado en todo lo que me rodea. Lo que se ha traducido en una total libertad para crear”, comentó en la rueda de prensa.

Trayectoria de Pablo Alborán

A lo largo de su carrera, el cantante publicó un total de seis álbumes de estudio y dos en vivo, consolidándose como una de las voces más influyentes del pop en español.

Por su impacto, Alborán recibió múltiples nominaciones a los Latin Grammy, obtuvo el premio Goya por la canción Palmeras en la nieve en 2016, que da título a la serie del mismo nombre.