Golpe a la criminalidad: capturan a cabecilla de Clan del Golfo por feminicidio en Bucaramanga

La coordinación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Gaula Militar y la Quinta Brigada del Ejército culminó con la captura en flagrancia de un individuo identificado bajo los alias de Keili o Rochi, señalado como presunto miembro del Clan del Golfo y, además, cabecilla de la subestructura conocida como Edgar Madrid Benjumea.

Esta detención se llevó a cabo en una zona urbana del municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia, como resultado de un procedimiento de allanamiento ordenado por la Fiscalía 182 de Crimen Organizado.

Al momento de la aprehensión, los agentes incautaron una pistola calibre 9 milímetros, tres teléfonos celulares y una motocicleta, evidencias que serán fundamentales en el proceso judicial. El operativo responde a la búsqueda de este sujeto, que estaba incluido en el cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, principalmente por el cargo de feminicidio agravado.

Acusado de feminicidio

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, detalló que alias Keili está acusado por el asesinato de su compañera sentimental, una ciudadana venezolana, ocurrido el 21 de julio de 2024 en el municipio de Girón. Según el oficial, “este hombre figuraba en el cartel de los más buscados... por el delito de feminicidio agravado, está acusado de asesinar con arma blanca a su compañera sentimental, de nacionalidad venezolana, el pasado 21 de julio de 2024 en Girón”.

Los hechos que originaron la requisitoria policial sucedieron en el barrio Altos de Andina de Girón, alrededor de las 7:30 p. m. De acuerdo con las autoridades, la ciudadanía reportó una fuerte discusión dentro de la vivienda de la pareja y, al ingresar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de Yaisbely Andreina Ibargüen Molina, de 28 años, con varias lesiones fatales producidas por arma blanca. Por este crimen, el capturado contaba con una circular azul de Interpol y se expone a una condena que podría alcanzar hasta 50 años de privación de la libertad.

El expediente de alias Keili incluye una actividad criminal que se extiende por más de seis años, periodo en el que, de acuerdo con lo recabado durante la investigación, habría dirigido campañas de extorsión sobre múltiples sectores económicos. Entre los afectados se encuentran comerciantes, propietarios de hoteles, maestros, dueños de fincas y pescadores en localidades como Simití (Bolívar) y diferentes áreas de Santander.

Vinculado con otros hechos de violencia

A los procesos judiciales en curso se suma su posible implicación en hechos recientes y pasados de violencia. Las autoridades lo vinculan directamente con un ataque armado contra la Estación de Policía de Simití registrado el 25 de abril de 2025, donde perdieron la vida dos policías y un tercero resultó herido. Adicionalmente, investigadores analizan su eventual participación en otro incidente violento, el atentado contra la embarcación del director del periódico El Original del Magdalena Medio, perpetrado en 2019 en el mismo municipio de Simití.

Tras su detención, alias Keili fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. En la audiencia preliminar, un juez determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan los procesos de formalización de cargos y las investigaciones complementarias.

Para la policía en la región, este resultado aporta pruebas del trabajo sostenido en contra de los fenómenos criminales que afectan la seguridad y convivencia, no solo en Santander sino en todo el Magdalena Medio. El coronel Arévalo resaltó: “El resultado refleja nuestro compromiso con la lucha frontal contra el multicrimen y con la protección de la ciudadanía en Santander y la región del Magdalena Medio”.