Exfutbolista de la selección Colombia reveló su batalla contra la depresión y las adicciones tras su retiro: “Siempre me sentí un impostor”

El exjugador fue parte de la selección Colombia que disputó el Mundial Rusia 2018 - crédito @JoseIzquierdo7/X

El exfutbolista colombiano José Heriberto Izquierdo, reconocido por su paso por el Once Caldas y por haber disputado el Mundial Rusia 2018 con la selección Colombia, confesó en una entrevista con el programa de entretenimiento La Red que su retiro a los 29 años estuvo marcado por una profunda crisis personal.

El exjugador relató cómo los excesos, las lesiones y la falta de propósito tras dejar las canchas lo llevaron a enfrentar una etapa de depresión y adicciones, de la cual logró salir gracias a un proceso de sanación y a la creación de un proyecto para apoyar a otros deportistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la conversación, Izquierdo hizo una reflexión sobre el impacto que tuvo su rápida carrera en Europa, donde se consolidó como figura en el club Brujas de Bélgica, equipo con el que lo ganó todo y en el que recibió la Bota de Oro en 2016 como mejor jugador de la liga de ese país. Sin embargo, reveló que, a pesar del éxito deportivo, en su vida personal sentía un vacío que intentaba llenar con reconocimiento social, fiestas y consumo de alcohol y drogas.

“Logré muchas cosas, pero no las disfruté”: Izquierdo

Pese a sus logros, Izquierdo atravesó una crisis personal marcada por adicciones a la fama, el alcohol, las drogas y las fiestas - crédito @JoseIzquierdo7/X

El exfutbolista profesional contó que, desde su llegada a Bélgica, su mentalidad estaba enfocada en el final de su carrera más que en disfrutar el presente. “Desde ese primer momento que llegué a Bélgica solo pensaba en retirarme. Logré muchas cosas muy rápido, pero siento que no las disfruté como debería. Siempre me sentí como un impostor, como si no mereciera lo que estaba viviendo”, afirmó.

El futbolista explicó que el entorno de fama y privilegios generó en él una dependencia emocional difícil de reconocer. “Uno se va volviendo adicto al reconocimiento, a que todo el mundo quiera estar con uno, a que le paguen la cuenta en un restaurante, a sentirse como un dios porque su alrededor lo endiosa”, expresó. Según dijo, esto lo llevó a involucrarse en conductas de rebeldía, aun cuando era consciente de que le hacían daño.

Sobre el tema de las sustancias, el exjugador fue directo: “Sí, hubo alcohol, drogas, fiesta, mujeres, todo. Después de un partido había fiesta seguro. Era como un hábito: hacía gol, iba de fiesta y volvía a hacer gol la semana siguiente, así que mi cerebro lo veía como algo normal”, relató.

Mundial de Rusia y la lesión que marcó su vida

Izquierdo destacó la importancia de que los futbolistas planifiquen su vida más allá de su carrera deportiva - crédito @JoseIzquierdo7/X

El punto más alto de su carrera llegó cuando fue convocado a la selección Colombia para disputar el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, poco después sufrió una grave lesión que lo dejó fuera de las canchas durante más de tres años, situación que afectó profundamente su estado emocional y físico.

“El mundial fue el momento más alto de mi carrera, pero mi mente no se sintió merecedora de eso y, de alguna forma, me lo destruyó. Después vino la lesión, pasé tres o cuatro años intentando recuperarme y no logré volver al nivel que quería”, explicó.

Cuando intentó regresar al club Brujas, su cuerpo no respondió como esperaba, por lo que decidió retirarse. “Sentí que el cuerpo no me daba más y que esa experiencia en el fútbol había llegado a su fin”, declaró.

Tras la lesión, cayó en depresión y enfrentó un vacío existencial, pese a tener estabilidad económica y reconocimiento público - crédito @JoseIzquierdo7/X

Tras su retiro, Izquierdo enfrentó un periodo de profunda depresión. Según su relato, el hecho de tener estabilidad económica, pero carecer de un propósito lo llevó a un estado de vacío existencial. “Me levantaba y pensaba: lo tengo todo, no tengo que trabajar, pero ¿cuál es mi razón de existir? Pasaba horas sin saber qué hacer y, al final, lo más fácil era hacer fiesta. Así me perdí durante un tiempo”, contó.

Consciente de que necesitaba ayuda, buscó apoyo profesional a través de un amigo y comenzó un proceso de recuperación. De esta experiencia surgió la idea de crear Glowplayer, un proyecto que busca acompañar a otros deportistas en su transición fuera de la vida profesional.

“La mayoría de jugadores tiene un plan de carrera, pero no un plan de vida para después del retiro. Con Glowplayer queremos ayudarlos a evitar el alcoholismo, la drogadicción y la depresión, ofreciéndoles un lugar seguro donde puedan expresarse y encontrar nuevas metas”, explicó Izquierdo.

Actualmente, el exjugador dedica su tiempo a este proyecto y a compartir su historia con otros atletas para que no repitan los errores que él cometió. “Siento que la sociedad también necesita hacer un cambio y brindar herramientas a quienes dejan el deporte profesional”, concluyó.