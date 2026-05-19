Video registró el momento en que un ciudadano intentó colarse en TransMilenio y cayó al ingresar por la puerta para personas con discapacidad

Las cámaras de seguridad en La Campiña captaron el intento fallido de evasión de pasaje por parte de dos jóvenes vestidos de negro - crédito Pasa en Bogotá/X

El sistema TransMilenio enfrenta un grave desafío económico debido a la evasión del pago de pasajes. Según datos del Concejo de Bogotá, las pérdidas por este comportamiento ascienden a 264 mil millones de pesos.

En la estación La Campiña, ubicada al noroccidente de la capital, las cámaras de seguridad captaron un incidente que ilustra los riesgos de esta práctica. El sábado 16 de mayo, un joven intentó ingresar por la puerta destinada a personas con discapacidad sin pagar el pasaje.

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Al no calcular bien el salto, el individuo se golpeó con la estructura metálica y terminó en el suelo, mientras su acompañante, quien también evadió el torniquete, lo ayudó a levantarse.

Las imágenes, difundidas por la cuenta de X Pasa en Bogotá, provocaron una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios manifestaron su descontento ante la ausencia de personal de vigilancia en el momento del incidente y cuestionaron el comportamiento de los implicados.

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La estación La Campiña, ubicada en el noroccidente de Bogotá, fue escenario de un nuevo caso de evasión documentado en video - crédito Captura video Pasa en Bogotá/X

La evasión en TransMilenio se ha convertido en una conducta recurrente. A diario, numerosas personas optan por eludir el pago del pasaje, poniendo en riesgo su integridad física y generando un perjuicio económico considerable para el sistema de transporte.

Este fenómeno afecta directamente la sostenibilidad del servicio y compromete la seguridad de los usuarios.

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Los comentarios en plataformas digitales no tardaron en aparecer. La mayoría de los internautas expresó indignación ante la facilidad con la que los jóvenes vulneraron la seguridad de la estación y la falta de consecuencias inmediatas para quienes cometen este tipo de infracciones.

“No hay forma que a estos malandros los agarren y los pongan a lavar baños o paredes o algo”; “Después se quejan cuando les dan con la tonfa”; “Jajajajaja quería parecer más avispado y no pagar pasaje, quedó como un completo imbécil...”; “Por loca”; “Es un discapacitado mental”; "

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