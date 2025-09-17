Colombia

El precandidato presidencial Santiago Botero se despachó contra el concejal Julián Forero ‘Fuchi’ tras ser expulsado de las manifestaciones en Bogotá: “Mentiroso y oportunista”

El aspirante presidencial había asistido a la Biblioteca Virgilio Barco para respaldar la movilización de motociclistas y conductores, quienes expresaron su descontento con abucheos y consignas

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
El precandidato había asistido a
El precandidato había asistido a uno de los puntos de encuentro de los manifestantes en la capital colombiana - crédito @santiago.botero.jaramillo/Instagram/Concejo de Bogotá

Durante la jornada de manifestaciones de transportadores de Bogotá realizada el martes 16 de septiembre de 2025, conductores rechazaron la presencia del precandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo en inmediaciones a la Biblioteca Virgilio Barco (centro-occidente de Bogotá).

En ese punto, varios manifestantes repudiaron la presencia del aspirante presidencial, al considerar que su respaldo sería para ganar apoyos políticos para su campaña, por lo que el político se retiró del lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Incluso, uno de los voceros de las manifestaciones, el concejal bogotano Julián Forero, conocido como Fuchi, aseguró que su protesta obedecía a algunas inconsistencias realizadas durante la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán en materia de movilidad, y rechazó que sus movilizaciones tuvieran tintes políticos.

Horas después de presentarse este impase, el precandidato presidencial Botero explicó lo sucedido con los motociclistas que estaban en el punto mencionado, en la que aprovechó para cuestionar la postura del concejal ‘Fuchi’ al recordar que, días previos a las marchas, había tenido encuentros con el cabildante capitalino.

Concejal Fuchi y su equipo, mentirosos y oportunistas. Las marchas del día de hoy fueron organizadas, ideadas en la oficina de Santiago Botero con el concejal Fuchi. Así digan que no me conocía y que yo no debería de participar. Hoy, el equipo de Fuchi nos trató de intimidar, pero nosotros no les tenemos miedo y fuimos hasta el final”, expresó Botero Jaramillo en un video publicado en sus redes sociales.

A su vez, afirmó que las movilizaciones realizadas en la capital colombiana se realizaron, según él, gracias a su gestión y al respaldo que ha tenido su precandidatura.

“¿Pero por qué lo hicieron? Por físico y puro miedo de que los conductores se dieran cuenta que gracias a nuestra idea y a la organización, sus dolores y sus quejas fueron escuchadas”, indicó.

De igual manera, Botero Jaramillo le salió al paso de las críticas de Forero e indicó que espera que las marchas realizadas el 16 de septiembre logren beneficiar al gremio motero de la capital.

“Concejal, no me importa que usted se lleve los réditos de la marcha. La verdad, a mí lo que me importa es que los motociclistas no tengan fotomultas, no tengan SOAT y los agentes de tránsito no toquen la gente noble, igual que en las plataformas. De resto, me importa un pepino. Si logramos que se caigan las fotomultas, el abuso de los agentes de tránsito, el tema del SOAT, las motos, yo me doy por bien servido”, puntualizó Santiago Botero.

Temas Relacionados

Santiago BoteroJulian Forero FuchiParo BogotáParo de transportadoresPrecandidatos presidencialesMotociclistas BogotáFuchiColombia-Noticias

Más Noticias

Paulina Vega impulsa debate sobre licencia de maternidad en Colombia, con mensaje en redes: “Es un crimen a la humanidad”

La ex Miss Universo lanzó una petición pública para ampliar el tiempo que se otorga a las madres, generando reacciones y apoyo en la comunidad artística y entre sus seguidores

Paulina Vega impulsa debate sobre

Marianna Morales, representante de Bogotá en Miss Universe Colombia, relata experiencias de discriminación dentro del certamen

El testimonio de la concursante transgénero con la banda por la capital del país revela el impacto de los prejuicios y la escasa apertura en espacios donde nuevas voces buscan representación y respeto

Marianna Morales, representante de Bogotá

Euro: cotización de apertura hoy 17 de septiembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Tiktoker español confesó cuáles son las primeras impresiones que se llevan de Colombia cuando la visitan

El ‘influencer’ europeo quedó cautivado por la energía local, la gastronomía y el ambiente urbano. Además, destacó la autenticidad de la cultura paisa durante su visita

Tiktoker español confesó cuáles son

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

El equipo colombiano, en el que juega de Dayro Moreno y es dirigido por Hernán Darío Herrera, tendrá una visita difícil en Quito ante uno de los equipos más destacados del Ecuador

Independiente del Valle vs. Once
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Paulina Vega impulsa debate sobre

Paulina Vega impulsa debate sobre licencia de maternidad en Colombia, con mensaje en redes: “Es un crimen a la humanidad”

Marianna Morales, representante de Bogotá en Miss Universe Colombia, relata experiencias de discriminación dentro del certamen

Tiktoker español confesó cuáles son las primeras impresiones que se llevan de Colombia cuando la visitan

Tito el Bambino le dedicó a Dayro Moreno una versión especial de ‘Baila Morena’ por su cumpleaños: “Goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas”

Joven agredida a la salida del Festival Cordillera reveló detalles del ataque: “Ser VIP vale mierda”

Deportes

Independiente del Valle vs. Once

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Periodista deportivo reaccionó con furia tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi “tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días”