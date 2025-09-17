El precandidato presidencial Santiago Botero se despachó contra el concejal Julián Forero ‘Fuchi’ tras ser expulsado de las manifestaciones en Bogotá: “Mentiroso y oportunista”

El precandidato había asistido a uno de los puntos de encuentro de los manifestantes en la capital colombiana - crédito @santiago.botero.jaramillo/Instagram/Concejo de Bogotá

Durante la jornada de manifestaciones de transportadores de Bogotá realizada el martes 16 de septiembre de 2025, conductores rechazaron la presencia del precandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo en inmediaciones a la Biblioteca Virgilio Barco (centro-occidente de Bogotá).

En ese punto, varios manifestantes repudiaron la presencia del aspirante presidencial, al considerar que su respaldo sería para ganar apoyos políticos para su campaña, por lo que el político se retiró del lugar.

Incluso, uno de los voceros de las manifestaciones, el concejal bogotano Julián Forero, conocido como Fuchi, aseguró que su protesta obedecía a algunas inconsistencias realizadas durante la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán en materia de movilidad, y rechazó que sus movilizaciones tuvieran tintes políticos.

Horas después de presentarse este impase, el precandidato presidencial Botero explicó lo sucedido con los motociclistas que estaban en el punto mencionado, en la que aprovechó para cuestionar la postura del concejal ‘Fuchi’ al recordar que, días previos a las marchas, había tenido encuentros con el cabildante capitalino.

“Concejal Fuchi y su equipo, mentirosos y oportunistas. Las marchas del día de hoy fueron organizadas, ideadas en la oficina de Santiago Botero con el concejal Fuchi. Así digan que no me conocía y que yo no debería de participar. Hoy, el equipo de Fuchi nos trató de intimidar, pero nosotros no les tenemos miedo y fuimos hasta el final”, expresó Botero Jaramillo en un video publicado en sus redes sociales.

A su vez, afirmó que las movilizaciones realizadas en la capital colombiana se realizaron, según él, gracias a su gestión y al respaldo que ha tenido su precandidatura.

“¿Pero por qué lo hicieron? Por físico y puro miedo de que los conductores se dieran cuenta que gracias a nuestra idea y a la organización, sus dolores y sus quejas fueron escuchadas”, indicó.

De igual manera, Botero Jaramillo le salió al paso de las críticas de Forero e indicó que espera que las marchas realizadas el 16 de septiembre logren beneficiar al gremio motero de la capital.

“Concejal, no me importa que usted se lleve los réditos de la marcha. La verdad, a mí lo que me importa es que los motociclistas no tengan fotomultas, no tengan SOAT y los agentes de tránsito no toquen la gente noble, igual que en las plataformas. De resto, me importa un pepino. Si logramos que se caigan las fotomultas, el abuso de los agentes de tránsito, el tema del SOAT, las motos, yo me doy por bien servido”, puntualizó Santiago Botero.