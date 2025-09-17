Con guerra sucia, Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro se sacaron ‘los trapitos al sol’: “Con toda la droga que consumes...”

Abelardo de la Espriella recordó a los altos funcionarios del Gobierno Petro que pertenecen a una "bandiola" - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

La confrontación política entre el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el presidente Gustavo Petro escaló varios niveles, luego de que el mandatario lo señalara públicamente por supuestos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El mensaje presidencial se produjo tras una denuncia internacional radicada por el mismo De la Espriella ante la Corte Penal Internacional (CPI), en la que responsabiliza al jefe de Estado por instigación a crímenes graves contra sectores de la oposición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De la Espriella denuncia a Petro ante la Corte Penal Internacional

El abogado presentó el documento ante la CPI con argumentos que describen una serie de episodios que, según él, exponen al país a una crisis institucional. La denuncia señala directamente al presidente Petro por usar su investidura para provocar violencia contra quienes piensan distinto.

“El presidente Gustavo Petro, con sus declaraciones incendiarias, ha contribuido a la polarización, la incitación al odio y la inestabilidad del país. Mientras en Colombia las investigaciones se engavetaban por arreglos políticos, la Corte Penal Internacional tiene la competencia para actuar en defensa de los Derechos Humanos de la oposición”, escribió De la Espriella en su documento.

El precandidato también mencionó la resolución del Parlamento Europeo sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Ese texto califica el crimen como parte de una secuencia de hechos violentos contra voces opositoras. El precandidato alertó además sobre la presunta complicidad del Gobierno colombiano con estructuras ilegales que, desde la frontera con Venezuela, fortalecen redes delictivas.

“Colombia necesita protección internacional porque su propio gobierno se ha convertido en un factor de riesgo para la oposición y para millones de ciudadanos que reclaman seguridad, libertad y democracia”, agregó en su petición.

Abelardo de la Espriella presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Por lo que la respuesta de Petro no tardó, desde su cuenta oficial en la red social X, el presidente lanzó una acusación directa contra De la Espriella: “Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico”.

Petro acusa a Abelardo de la Espriella de vínculos con paramilitares - crédito @petrogustavo/X

De la Espriella acusa al gabinete de Petro de actuar como una organización criminal

Ese mensaje desató una tormenta política y generó una réplica inmediata del precandidato, que utilizó la misma red social para defender su nombre y cuestionar con fuerza a quienes integran el círculo cercano del presidente.

“Las acusaciones que me haces —y que fueron un montaje en su momento, de tu exministro Iván Velásquez y otras hierbas del pantano de la izquierda radical— ya fueron resueltas por la justicia y son cosa juzgada”, respondió.

Luego, presentó detalles puntuales sobre su situación judicial pasada: “Como tú dices: ‘Paramilitarismo’ (concierto para delinquir agravado) y ‘Coger dineros del narcotráfico’ (lavado de activos), Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo. Proceso precluido el 9 de junio de 2009”.

De la Espriella respondió al presidente Petro con acusaciones personales, lo llamó “narcotraficante” y “delincuente”, y le recordó una larga lista de escándalos que involucran a miembros de su gobierno y familia cercana - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su mensaje, el abogado no se limitó a defenderse, pues apuntó directamente al gabinete presidencial, al que calificó como una organización de delincuentes. Hizo una lista extensa de funcionarios y escándalos que, según él, comprometen la legalidad del Ejecutivo.

“Tus múltiples crímenes y los de la bandola que te secunda, esos sí, impunes, siguen durmiendo el sueño de los justos”, escribió antes de enumerar los hechos:

Financiación irregular de campaña. Corrupción en los carrotanques para La Guajira. Contratos de María Isabel Urrutia. Caso Laura Sarabia y Marelbys Meza. Viajes irregulares de los hijos de Irene Vélez. Nombramientos diplomáticos cercanos a Verónica Alcocer. Participación de Juan Fernando Petro en negociaciones con presos. Gastos elevados en movilizaciones políticas. Dinero en efectivo entregado durante la alcaldía. Contratación irregular en Bogotá. Apoyo del EMC (FARC) a la campaña. Cargos contra Nicolás Petro. Colaboración con el régimen chavista. Colapso económico. Alianzas con organizaciones criminales.

De la Espriella enumeró 15 casos que, según él, comprometen a altos funcionarios del Gobierno Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El cierre del mensaje de De la Espriella incluyó una acusación personal, que causó fuerte reacción en redes: “Con toda la droga que consumes eres uno de los mayores financiadores —además de socio— del narcotráfico. Y habrá otros delitos que se me olvidan y los que faltan, porque eres un delincuente de la peor calaña, además de un ser humano deleznable e impresentable. ¡Agárrate, pronto sabrás lo duro que muerde el tigre!”.

A renglón seguido, reafirmó su compromiso de campaña: “Voy a recuperar la seguridad, derrotar el narcotráfico y la corrupción, y fortalecer la salud, las pensiones y el emprendimiento privado. Lucharé sin descanso por los pobres a los que Petro engañó, para construir un país próspero y democrático, contrario a la dirección narcoterrorista que hoy nos gobierna en asocio con Maduro”.