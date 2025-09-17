Colombia se prepara para vivir una nueva edición del Pizza Master 2025: conozca las ciudades, restaurantes y los precios del evento

Durante siete días, restaurantes de todo el país ofrecerán recetas exclusivas de pizza a un precio único, con votación a través de la app Tulio Recomienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del 22 al 28 de septiembre, millones de colombianos se darán cita en todo el país para participar en el Pizza Master 2025, el festival gastronómico que rinde homenaje al ingenio y la pasión de quienes han transformado la pizza en un símbolo local.

Bajo el lema “La Resistencia”, la nueva edición del evento busca destacar la creatividad de los pizzeros colombianos y el valor de las propuestas que reinventan esta preparación universal con ingredientes y tradiciones propias.

A lo largo de siete días, 30 ciudades y municipios vibrarán con la fiebre de la pizza gracias a la convocatoria de decenas de restaurantes, que pondrán a disposición de los comensales su receta especial a un precio único de $21.000 en presentaciones de 25 a 30 cm. Esta iniciativa, pensada para facilitar el acceso de más personas a la experiencia, permite a los participantes degustar y calificar cada propuesta a través de la aplicación Tulio Recomienda, disponible en las principales tiendas de aplicaciones móviles.

El festival gastronómico Pizza Máster 2025 destacará la innovación de los pizzeros colombianos y la fusión de ingredientes nacionales - crédito Tulio Recomienda/Instagram

“La Resistencia” es el mensaje que recorre esta versión del festival. Según el creador del evento, durante años los pizzeros en Colombia han mantenido encendidos sus hornos “sin esperar aplausos, creando sabores que cuentan historias”. El festival invita a reconocer que la pizza, aunque de origen italiano, ha encontrado en Colombia un lenguaje propio gracias a las fusiones, las técnicas y los ingredientes nacionales.

“Hoy es el momento de darles el lugar que se merecen porque la pizza no es solo italiana… en Colombia también late con acento propio, con ingredientes de nuestra tierra y con la pasión de quienes aman lo que hacen”, expresó el organizador del festival al anunciar la temática del año.

El Pizza Master 2025 tendrá una extensa cobertura geográfica, con participantes destacados en regiones como: Bogotá y Cundinamarca, Medellín y Antioquia, Cali y Valle del Cauca, Bucaramanga y Santander, Barranquilla, Cartagena y Bolívar, Montería y Córdoba, Santa Marta, Ibagué, Villavicencio y Meta, Pereira y Risaralda, Manizales, Popayán, Neiva y Huila, Yopal y Florencia. Estas ciudades reunirán a pizzerías de renombre, cada una presentando una receta exclusiva creada para la competencia.

La selección de la mejor pizza será participativa, permitiendo a los asistentes calificar y consultar información en la aplicación oficial del evento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Bogotá y Cundinamarca, algunos de los restaurantes recomendados incluyen

Pizzi Pizza (calle 78)

Le Paste

Fiori Di Zucca en Zipaquirá-Cajicá

Pizza a la Piedra

La Madonna en el Parque 93

Mikela Pizza Rústica en Cajicá

Ripiena Restaurante Bistro en Chía

La Morella en Zipaquirá.

En Medellín y Antioquia, destacan:

Grace Pizzería

Pizzaiolo

Impasto D’ Italia en Envigado

Delizia Pizza & Pasta en Itagüí

Ricotta Sibarita Pizzería en Bello

Antonella’s Pizza en Sabaneta

Red House en Copacabana.

En Cali y Valle del Cauca, los asistentes podrán acercarse a propuestas como Oporto Lunch, Fattorino Ristorante, Mystica Pizzería Artesanal y Elsa Café, entre muchas otras. Conozca todos los participantes ingresando al siguiente enlace: Pizza Master 2025.

Los asistentes podrán disfrutar de acompañamientos y pedir pizzas para llevar, aunque el servicio será por orden de llegada y sin reservas - crédito Freepik

La selección de la mejor pizza será completamente participativa: cada consumidor evaluará la pizza de su preferencia mediante la app Tulio Recomienda, otorgando su calificación con estrellas. La plataforma permitirá, además, consultar el mapa interactivo de restaurantes en competencia, revisar descripciones de cada pizza y programar recorridos culinarios según la ubicación.

Durante el evento, se ofrecerán acompañamientos opcionales que podrán solicitarse en las sedes participantes, tales como agua o gaseosa (a $5.000), cerveza nacional ($6.000), cerveza importada o Hatsu ($7.000) y cerveza artesanal ($8.000). Las pizzas pueden pedirse para llevar, aunque en todos los casos el servicio será por orden de llegada, ya que el evento no permite reservas anticipadas.

El Pizza Master 2025 invita a toda Colombia a celebrar la diversidad y la resistencia de los sabores, poniendo en el centro la historia de quienes han hecho de la pizza un plato con identidad propia. Las bases y la información completa sobre ciudades, restaurantes y mapas pueden consultarse en la página web oficial y la aplicación de Tulio Recomienda.