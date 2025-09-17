Colombia

Colombia se prepara para vivir una nueva edición del Pizza Master 2025: conozca las ciudades, restaurantes y los precios del evento

Participantes podrán degustar creaciones originales a precio especial, calificar cada propuesta y explorar rutas gastronómicas mediante una app, en una competencia que reconoce el talento local y la diversidad de estilos

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Durante siete días, restaurantes de
Durante siete días, restaurantes de todo el país ofrecerán recetas exclusivas de pizza a un precio único, con votación a través de la app Tulio Recomienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del 22 al 28 de septiembre, millones de colombianos se darán cita en todo el país para participar en el Pizza Master 2025, el festival gastronómico que rinde homenaje al ingenio y la pasión de quienes han transformado la pizza en un símbolo local.

Bajo el lema “La Resistencia”, la nueva edición del evento busca destacar la creatividad de los pizzeros colombianos y el valor de las propuestas que reinventan esta preparación universal con ingredientes y tradiciones propias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A lo largo de siete días, 30 ciudades y municipios vibrarán con la fiebre de la pizza gracias a la convocatoria de decenas de restaurantes, que pondrán a disposición de los comensales su receta especial a un precio único de $21.000 en presentaciones de 25 a 30 cm. Esta iniciativa, pensada para facilitar el acceso de más personas a la experiencia, permite a los participantes degustar y calificar cada propuesta a través de la aplicación Tulio Recomienda, disponible en las principales tiendas de aplicaciones móviles.

El festival gastronómico Pizza Máster
El festival gastronómico Pizza Máster 2025 destacará la innovación de los pizzeros colombianos y la fusión de ingredientes nacionales - crédito Tulio Recomienda/Instagram

“La Resistencia” es el mensaje que recorre esta versión del festival. Según el creador del evento, durante años los pizzeros en Colombia han mantenido encendidos sus hornos “sin esperar aplausos, creando sabores que cuentan historias”. El festival invita a reconocer que la pizza, aunque de origen italiano, ha encontrado en Colombia un lenguaje propio gracias a las fusiones, las técnicas y los ingredientes nacionales.

“Hoy es el momento de darles el lugar que se merecen porque la pizza no es solo italiana… en Colombia también late con acento propio, con ingredientes de nuestra tierra y con la pasión de quienes aman lo que hacen”, expresó el organizador del festival al anunciar la temática del año.

El Pizza Master 2025 tendrá una extensa cobertura geográfica, con participantes destacados en regiones como: Bogotá y Cundinamarca, Medellín y Antioquia, Cali y Valle del Cauca, Bucaramanga y Santander, Barranquilla, Cartagena y Bolívar, Montería y Córdoba, Santa Marta, Ibagué, Villavicencio y Meta, Pereira y Risaralda, Manizales, Popayán, Neiva y Huila, Yopal y Florencia. Estas ciudades reunirán a pizzerías de renombre, cada una presentando una receta exclusiva creada para la competencia.

La selección de la mejor
La selección de la mejor pizza será participativa, permitiendo a los asistentes calificar y consultar información en la aplicación oficial del evento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Bogotá y Cundinamarca, algunos de los restaurantes recomendados incluyen

  • Pizzi Pizza (calle 78)
  • Le Paste
  • Fiori Di Zucca en Zipaquirá-Cajicá
  • Pizza a la Piedra
  • La Madonna en el Parque 93
  • Mikela Pizza Rústica en Cajicá
  • Ripiena Restaurante Bistro en Chía
  • La Morella en Zipaquirá.

En Medellín y Antioquia, destacan:

  • Grace Pizzería
  • Pizzaiolo
  • Impasto D’ Italia en Envigado
  • Delizia Pizza & Pasta en Itagüí
  • Ricotta Sibarita Pizzería en Bello
  • Antonella’s Pizza en Sabaneta
  • Red House en Copacabana.

En Cali y Valle del Cauca, los asistentes podrán acercarse a propuestas como Oporto Lunch, Fattorino Ristorante, Mystica Pizzería Artesanal y Elsa Café, entre muchas otras. Conozca todos los participantes ingresando al siguiente enlace: Pizza Master 2025.

Los asistentes podrán disfrutar de
Los asistentes podrán disfrutar de acompañamientos y pedir pizzas para llevar, aunque el servicio será por orden de llegada y sin reservas - crédito Freepik

La selección de la mejor pizza será completamente participativa: cada consumidor evaluará la pizza de su preferencia mediante la app Tulio Recomienda, otorgando su calificación con estrellas. La plataforma permitirá, además, consultar el mapa interactivo de restaurantes en competencia, revisar descripciones de cada pizza y programar recorridos culinarios según la ubicación.

Durante el evento, se ofrecerán acompañamientos opcionales que podrán solicitarse en las sedes participantes, tales como agua o gaseosa (a $5.000), cerveza nacional ($6.000), cerveza importada o Hatsu ($7.000) y cerveza artesanal ($8.000). Las pizzas pueden pedirse para llevar, aunque en todos los casos el servicio será por orden de llegada, ya que el evento no permite reservas anticipadas.

El Pizza Master 2025 invita a toda Colombia a celebrar la diversidad y la resistencia de los sabores, poniendo en el centro la historia de quienes han hecho de la pizza un plato con identidad propia. Las bases y la información completa sobre ciudades, restaurantes y mapas pueden consultarse en la página web oficial y la aplicación de Tulio Recomienda.

Temas Relacionados

Pizza MásterTulio RecomiendaBogotáMedellínFestival gastronómicoPizzaRestaurantesPreciosColombia-Noticias

Más Noticias

En video quedó registrado el acalorado ‘agarrón’ de dos congresistas por presunta responsabilidad del Gobierno en el asesinato de Miguel Uribe

El Salón Elíptico fue escenario de gritos entre los representantes a la Cámara Juan Espinal y Octavio Cardona, durante el debate de la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

En video quedó registrado el

Richard Ríos fue liquidado por la prensa de Portugal tras la caída en Champions: “Está lejos del rendimiento”

El volante fue uno de los jugadores más criticados en la derrota del Benfica ante el Qarabag de Azerbaiyán, donde hay otro colombiano, Camilo Durán

Richard Ríos fue liquidado por

Emergencia climática desató pánico en Atlántico, varias viviendas resultaron destechadas

Intensas ráfagas y tormentas eléctricas causaron estragos en diferentes zonas de la región

Emergencia climática desató pánico en

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

La acción de las autoridades incluyó el cierre temporal del área para facilitar la atención médica y la búsqueda de los responsables: el frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc

Un soldado muerto y otro

Petro lanzó dura advertencia a funcionario durante Consejo de Ministros si no cumple con metas en salud: “Si no es capaz, no puede estar”

El jefe de Estado reprochó la falta de ejecución de las directrices que había impartido para que la reforma presentada ante el Congreso de la República se implementara bajo la ley vigente

Petro lanzó dura advertencia a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un soldado muerto y otro

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Catherine Siachoque relató su mala

Catherine Siachoque relató su mala experiencia intentando bajar de peso: “Estaba completamente deshidratada”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Pablo Alborán anunció su regreso a Colombia para 2026: conozca fecha y precios de boletería

Premios Juventud 2025: dos colombianos se sumaron a las presentaciones en vivo de la gala liderada por Marc Anthony

Yina Calderón le llamó la atención a Valentina Taguado: “Su esencia sigue ligada a ‘Impresentables’”

Deportes

Richard Ríos fue liquidado por

Richard Ríos fue liquidado por la prensa de Portugal tras la caída en Champions: “Está lejos del rendimiento”

Deportivo Pereira perdería reconocimiento deportivo y sus jugadores quedarían libres: “Se podrán ir sin problema”

Atlético Nacional tiene técnico para reemplazar a Javier Gandolfi en el primer reto

Las convocatorias de la selección Colombia dejarán mucho dinero: benefician a Atlético Nacional y otros equipos de la Liga BetPlay

Futbolista colombiano le aguó la fiesta al Benfica de Richard Ríos en la Champions League