Christian Nodal llega a Bogotá con un show 360 y promete una noche inolvidable

El sábado 20 de septiembre, el Coliseo MedPlus en el noroccidente de Bogotá será el escenario de uno de los eventos más esperados de la música regional mexicana: la llegada de Christian Nodal con un espectáculo en formato 360 grados.

El sábado 20 de septiembre, el Coliseo MedPlus en el noroccidente de Bogotá será el escenario de uno de los eventos más esperados de la música regional mexicana: la llegada de Christian Nodal con un espectáculo en formato 360 grados. El artista mexicano, reconocido por su proyección internacional, presentará un show que busca acercar al público a cada detalle de la interpretación. La noche contará con la presencia de invitados especiales colombianos, lo que anticipa una fusión cultural única y una experiencia innovadora para los asistentes.

El concierto forma parte de la gira 2025 de Nodal y será la primera vez que el cantante actúe en Bogotá en un escenario de estas características, diseñado para transformar cada rincón del recinto en parte activa del espectáculo. Se prevé la asistencia de más de 20.000 personas, quienes podrán disfrutar de un repertorio que abarca tanto los éxitos que han marcado la carrera del artista como sus más recientes lanzamientos. Carolina García, gerente estratégica del Coliseo MedPlus, destacó que este evento “refleja la multiculturalidad de Bogotá y consolida al recinto como epicentro de grandes experiencias”.

A sus 26 años, Christian Nodal se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano. Su trayectoria incluye seis Latin Grammy, ocho Premios Billboard y once Latin American Music Awards, galardones que respaldan su impacto en la industria musical. Temas como “Adiós amor” y “De los besos que te di” lo han posicionado como una figura influyente en América Latina y España. En marzo, Nodal reunió a 42.000 personas en la Plaza de Toros de México, estableciendo un récord de asistencia y sumando nuevos logros a su carrera.

A sus 26 años, Christian Nodal se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano. Su trayectoria incluye seis Latin Grammy, ocho Premios Billboard y once Latin American Music Awards. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La organización del concierto en Bogotá contempla una logística robusta para garantizar la comodidad y seguridad del público. El acceso al recinto estará habilitado desde las 18:00, y el Coliseo MedPlus dispone de un parqueadero exclusivo operado por ParkingLive, con capacidad para 1.000 vehículos y tarifas diferenciadas para carros ($35.000 COP) y motos ($25.000 COP). La compra anticipada de parqueadero puede realizarse a través de TaquillaLive, lo que facilita el ingreso y asegura el cupo.

Para quienes opten por el transporte compartido, la RUTALIVE ofrece rutas de ida y regreso en buses especiales, con salida desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80 a partir de las 17:00. Al finalizar el concierto, los buses se dirigirán a diferentes puntos de la ciudad, incluyendo Portal Norte, Portal El Dorado y CC Centro Mayor, con un costo de $25.000 COP por trayecto completo. El sistema cuenta con personal encargado de notificar la disponibilidad de cupos y agilizar el embarque. Además, existe la opción de transporte Premium, con vehículos VIP para hasta cuatro pasajeros ($230.000 COP) y vans para ocho personas ($380.000 COP), servicios que también pueden reservarse en línea.

La organización recomienda a los asistentes consultar las redes sociales del Coliseo MedPlus para actualizaciones en tiempo real, respetar las filas y controles de acceso, y cuidar sus pertenencias personales. El ingreso está permitido únicamente a mayores de edad. El recinto, accesible por la Calle 80, 1,5 km después del Puente de Guadua, contará con personal logístico para orientar a los asistentes. Dentro del coliseo habrá puntos de comida y bebida, aunque no se permite el ingreso de alimentos o bebidas externos. El escenario dispondrá de todas las medidas de salud necesarias para atender cualquier eventualidad.

Christian Jesús González Nodal, originario de Caborca, Sonora, es el creador del género “mariacheño”, una fusión de mariachi y música norteña que ha renovado el panorama del regional mexicano.

Christian Jesús González Nodal, originario de Caborca, Sonora, es el creador del género “mariacheño”, una fusión de mariachi y música norteña que ha renovado el panorama del regional mexicano. Inició su carrera profesional a los 17 años tras firmar con Universal Music Latin y, desde entonces, ha lanzado álbumes como “Me Dejé Llevar” y “Ahora”, ambos con gran éxito en las listas de popularidad. Su sencillo “Botella tras botella”, en colaboración con Gera MX, fue la primera canción regional mexicana en ingresar al Billboard Hot 100. Nodal ha citado a Ariel Camacho como una de sus principales influencias, además de Joan Sebastian y Marco Antonio Solís, lo que se refleja en la riqueza de su propuesta musical.

El repertorio previsto para la noche incluye tanto los clásicos que han acompañado a Nodal en su ascenso, como “Adiós amor”, “De los besos que te di” y “No te contaron”, como sus más recientes composiciones, entre ellas “El amigo” y “Amé”. El formato 360 grados permitirá a los asistentes vivir una experiencia cercana, al estilo de los tradicionales palenques mexicanos, en la que cada espectador podrá sentir la intensidad del espectáculo desde cualquier punto del recinto.