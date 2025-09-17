Colombia

Catherine Siachoque relató su mala experiencia intentando bajar de peso: “Estaba completamente deshidratada”

La actriz contó que intentó seguir los pasos de su esposo, Miguel Varoni, sometiéndose a procedimientos estéticos, pero le terminaron pasando factura de un modo que no imaginó

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Catherine Siachoque relató su experiencia
Catherine Siachoque relató su experiencia con inyecciones para bajar de peso, que perjudicaron su salud - crédito @catherinesiachoque/Instagram

Catherine Siachoque y Miguel Varoni conforman una de las parejas más prestigiosas de la televisión latinoamericana. Además de las carreras que ambos desarrollaron en el medio con papeles que marcaron época, es una relación que a pesar de los pronósticos iniciales se mantuvo duradera en el tiempo.

No obstante, en los últimos años las noticias sobre ambos no solo se relacionan con las producciones televisivas en las que participan, sino con los procedimientos estéticos a los que ambos se han sometido en los últimos años.

Aunque la pareja (y en especial Varoni) mostraron su defensa a este tipo de prácticas, en más de una ocasión lidiaron con situaciones que pusieron en riesgo su salud. En el caso del actor, reveló en agosto pasado que hubo un momento de su vida en el que se obsesionó con mantener un peso ideal, y no fue sino hasta que un especialista se lo hizo saber que tomó cartas en el asunto.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni
Catherine Siachoque y Miguel Varoni han reconocido su apoyo a los procedimientos estéticos, siempre y cuando se hagan con asesoramiento profesional - crédito @catherinesiachoque/Instagram

En días recientes, Catherine Siachoque dio su testimonio al respecto. Durante un diálogo con La Red de Caracol Televisión, admitió que comenzaba a sentir el paso del tiempo y por eso se veía en la necesidad de someterse a retoques estéticos, tal y como sucedió con su esposo.

En su caso particular, la actriz reconocida por sus roles en La Venganza, Tierra de pasiones o Sin senos no hay paraíso, mencionó que comenzó a aplicarse unas inyecciones supuestamente para bajar de peso, pero terminaron afectando negativamente su salud.

“Yo abría la nevera y era como un pastel, ‘yo quiero, yo quiero’”, recordó. Lo que no tuvo en cuenta en ese momento fue que no debía abusar de las dosis, pues este tipo de tratamientos están indicados para personas con obesidad o sobrepeso, y siempre deben usarse bajo supervisión médica. La actriz se aplicó las inyecciones y los efectos secundarios le pasaron factura.

Siachoque relató que sufrió nauseas,
Siachoque relató que sufrió nauseas, vómito y deshidratación por abusar de las inyecciones - crédito @siachoquepics/Instagram

“Las palpitaciones se me bajaron, me desmayaba cada segundo, vomitaba, no podía ni tomar agua. Estaba completamente deshidratada, me tenían con suero, se me bajó la tensión horrible”, contó.

El especialista al que consultó le llamó la atención. “El médico me preguntaba ‘¿en qué estabas pesando Catherine? tú no tienes gordos, no tienes casi músculos’ (...) Uno no puede hacer eso, no es una moda, hay que tener seriedad“, afirmó.

Los secretos de Catherine Siachoque para llevar a cabo tres personajes distintos en un solo año

En "Amanecer", Catherine Siachoque tuvo
En "Amanecer", Catherine Siachoque tuvo que grabar acompañada de una víbora - crédito @catherinesiachoque/Instagram

En diálogo con Infobae Colombia, la “Villana de América” narró su experiencia dando vida a tres personajes durante 2025: Victoria, en la película Reinas de la noche de la plataforma Canela TV; Amapola en Amanecer, su primera telenovela para Televisa-Univisión; y Olga Pontón de Acevedo en la segunda temporada de Consuelo, de ViX.

La bogotana reconoció que las agendas tuvieron su complejidad a la hora de aceptar dichos roles, pero pudo sacar adelante los personajes gracias al apoyo de sus preparadores. “A mí me gusta mucho hacer talleres, y yo siempre trabajo con coach, porque siento que si Messi tiene un entrenador, imagínate si uno no va a tener un coach”, comentó entre risas.

Desde la perspectiva de Siachoque, “uno no le puede dejar a la intuición las cosas (...) uno no puede llegar a hacer un trabajo sin llevar una propuesta que a lo mejor te dicen: ‘Eso que estás haciendo es exactamente lo opuesto’”, como me pasó en Consuelo“. Pese a la complejidad, aseguró que ”me encanta el proceso", destacando el trabajo de John Alex Toro como preparador durante la grabación de las tres producciones.

