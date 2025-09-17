Catherine Siachoque relató su mala experiencia intentando bajar de peso: “Estaba completamente deshidratada”

Catherine Siachoque relató su experiencia con inyecciones para bajar de peso, que perjudicaron su salud - crédito @catherinesiachoque/Instagram

Catherine Siachoque y Miguel Varoni conforman una de las parejas más prestigiosas de la televisión latinoamericana. Además de las carreras que ambos desarrollaron en el medio con papeles que marcaron época, es una relación que a pesar de los pronósticos iniciales se mantuvo duradera en el tiempo.

No obstante, en los últimos años las noticias sobre ambos no solo se relacionan con las producciones televisivas en las que participan, sino con los procedimientos estéticos a los que ambos se han sometido en los últimos años.

Aunque la pareja (y en especial Varoni) mostraron su defensa a este tipo de prácticas, en más de una ocasión lidiaron con situaciones que pusieron en riesgo su salud. En el caso del actor, reveló en agosto pasado que hubo un momento de su vida en el que se obsesionó con mantener un peso ideal, y no fue sino hasta que un especialista se lo hizo saber que tomó cartas en el asunto.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni han reconocido su apoyo a los procedimientos estéticos, siempre y cuando se hagan con asesoramiento profesional - crédito @catherinesiachoque/Instagram

En días recientes, Catherine Siachoque dio su testimonio al respecto. Durante un diálogo con La Red de Caracol Televisión, admitió que comenzaba a sentir el paso del tiempo y por eso se veía en la necesidad de someterse a retoques estéticos, tal y como sucedió con su esposo.

En su caso particular, la actriz reconocida por sus roles en La Venganza, Tierra de pasiones o Sin senos no hay paraíso, mencionó que comenzó a aplicarse unas inyecciones supuestamente para bajar de peso, pero terminaron afectando negativamente su salud.

“Yo abría la nevera y era como un pastel, ‘yo quiero, yo quiero’”, recordó. Lo que no tuvo en cuenta en ese momento fue que no debía abusar de las dosis, pues este tipo de tratamientos están indicados para personas con obesidad o sobrepeso, y siempre deben usarse bajo supervisión médica. La actriz se aplicó las inyecciones y los efectos secundarios le pasaron factura.

Siachoque relató que sufrió nauseas, vómito y deshidratación por abusar de las inyecciones - crédito @siachoquepics/Instagram

“Las palpitaciones se me bajaron, me desmayaba cada segundo, vomitaba, no podía ni tomar agua. Estaba completamente deshidratada, me tenían con suero, se me bajó la tensión horrible”, contó.

El especialista al que consultó le llamó la atención. “El médico me preguntaba ‘¿en qué estabas pesando Catherine? tú no tienes gordos, no tienes casi músculos’ (...) Uno no puede hacer eso, no es una moda, hay que tener seriedad“, afirmó.

