Colombia

Carlos Vargas abrió su corazón y confesó si en algún momento tuvo un romance con alguno de sus compañeros de ‘La red’

El presentador habló sin filtros sobre los rumores de romance con sus colegas y dejó claro, entre risas, por qué prefiere mantener su vida sentimental en privado

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Carlos Vargas reveló si ha
Carlos Vargas reveló si ha tenido o no un romance con alguno de sus compañeros de 'La red' - crédito @carlitosvargasm/Instagram

Carlos Vargas es uno de los periodistas más queridos y carismáticos que tiene el mundo del entretenimiento, pues con su desparpajo logró ganarse los corazones de artistas y televidentes desde que formaba parte de Sweet y ahora como integrante de la mesa de trabajo de La red.

La vida sentimental del periodista de entretenimiento ha sido objeto de gran especulación durante años, pues normalmente no se le ha conocido alguna de sus parejas, ya que prefiere mantenerla en privado.

Adicionalmente, la curiosidad también ronda especialmente en torno a la posibilidad de un romance con algún colega del programa de variedades que presenta en Caracol Televisión.

Carlos Vargas confirmó que está
Carlos Vargas confirmó que está soltero desde hace seis años y prefiere mantener su vida privada en anonimato - crédito @carlitosvargasm/IG

En una reciente entrevista, el presentador abordó de manera directa estos rumores, aportando detalles inéditos sobre su intimidad y su postura frente a la exposición mediática.

Durante su participación como invitado especial en el programa Los impresentables, de Los 40 Colombia, Vargas reveló que ha permanecido sin pareja durante aproximadamente seis años.

Se los puedo jurar, el mundo donde los famosos muestran a sus parejas no estoy, entonces yo ya empiezo a entender que si yo quiero tener una pareja antes me cuesta, aunque ya ha pasado tiempo y ya me siento más seguro con el tema”, expresó el periodista en declaraciones al programa antes citado.

Antes de profundizar en sus experiencias amorosas, Vargas explicó que ha preferido mantener su vida privada alejada del escrutinio público, evitando que sus relaciones se conviertan en parte del espectáculo.

El comunicador aseguró que no lo hace porque sus compañeros le parecen "feos" - crédito @los40colombia/TikTok

Pero me sentía como que, ¡Dios mío!, yo no me quiero exponer, que mi pareja salga en fotos, revistas, porque voy con él a un evento de prensa (…) porque si es un poco vulnerable uno (…) Me he metido con pocos manes que tengan que ver con el medio, siempre han sido alejaditos”, afirmó el presentador durante la conversación.

La conversación tomó un giro particular cuando se le consultó directamente si alguna vez había tenido un romance con algún compañero de La red.

Ante la pregunta, Vargas respondió con franqueza: “No, pero es que me parecen feos todos. No mentiras no, feos, no, pero sí les digo a ustedes que me gusta el colágeno, yo que voy a estarme comiendo…”, declaró el presentador.

Las reacciones de los seguidores del programa radial no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron sus opiniones con mensajes como: “Siempre pensé que él e Iván Lalinde tuvieron su romance”; “la gente critica y no ve la paja en el ojo ajeno”; “la verdad es que yo tampoco me metería con ninguno de esos compañeros, puro Ensure”, entre otros.

Qué más dijo Carlos Vargas sobre su orientación sexual

Carlos Vargas reveló la millonada
Carlos Vargas reveló la millonada que perdió en criptomonedas y el motivo que lo llevó a vender su apartamento - crédito @larecaracol/Instagram

La vivencia de jóvenes Lgbti+ en los entornos educativos sigue marcada por la incertidumbre y la preocupación ante la posible exclusión social. El relato de Vargas revela cómo el temor al rechazo durante la etapa escolar puede llevar a ocultar la verdadera identidad, limitando las experiencias personales y condicionando el comportamiento diario.

A mí me tocó besarme con una mujer en el colegio. Mi mejor amigo no sabía, pero uno mantiene en el clóset porque uno no sabe cómo lo iba a recibir la gente. Yo tenía una amiga y me la chupeteaba, pero no sentía nada, yo sentía que no podía pasar al otro nivel y no pasaba más allá del beso”, compartió Vargas, evidenciando la presión por conformar una imagen aceptable ante sus pares.

Este testimonio ejemplifica la realidad de numerosos adolescentes que experimentan soledad e incomprensión en un entorno donde la diversidad sexual continúa siendo fuente de prejuicio. Las experiencias relatadas ilustran que, ante el miedo al matoneo o estigmatización, muchos jóvenes optan por esconder aspectos fundamentales de su identidad, adoptando actitudes que no reflejan sus deseos o sentimientos auténticos.

