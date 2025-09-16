Rating Colombia: ‘La Influencer’ y ‘Enfermeras’ se enfrentan por la audiencia y compiten en el mismo horario

RCN y Caracol se volvieron a enfrentar con el lanzamiento de La Influencer y Enfermaras, dos producciones que se estrenaron hace años, pero que fueron relanzadas en horarios prime - crédito @canalrcn @caracoltv / Instagram - Imagen Ilustrativa Infobae

En la noche del lunes 15 de septiembre, el Canal RCN y Caracol Televisión se volvieron enfrentar en una lucha por la audiencia con el reestreno de dos producciones que ya había sido lanzadas hace un par de años.

En el caso de Caracol Televisión, el estreno fue de la novela La Influencer, que había sido estrenada en 2023, pero era parte del exclusivo catálogo de Netflix, pero ahora está en la pantalla del canal a partir de las 9:30 p. m., de lunes a viernes.

Por otro lado, el Canal RCN decidió reestrenar la telenovela Enfermeras, que fue lanzada oficialmente en octubre del 2019, siendo un éxito en su estreno, además de ser una de las producciones que se vio afectada por la pandemia.

En reestreno de las dos producciones volvió a capturar a los televidentes, pues según datos revelados por Kantar Ibope Media, ambas novelas entraron a las 10 producciones más vistas de los colombianos.

La Influencer, que solo había tenido su estreno en Netflix, debutó en la televisión nacional con 7,12 puntos de audiencia, ubicándose en la tercera casilla del ranking, quedando por debajo del Desafío Siglo XXI y Noticias Caracol.

En el caso de Enfermeras, logró hacer en su noche de regreso 3,69 puntos de rating, ocupando la décima posición del listado, siendo la producción más débil, según los datos de Kantar Ibope Media.

Rating Colombia: lunes 15 de septiembre

Desafío siglo XXI (Caracol Televisión) - 10,95 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 7:00 p. m. (Caracol Televisión) - 8,71 puntos de audiencia

La influencer (Caracol Televisión) - 7,12 puntos de audiencia

MasterChef Celebrity (Canal RCN) - 5,75 puntos de audiencia

Noticias Caracol 12:30 (Caracol Televisión) - 4,84 puntos de audiencia

Karsu (Caracol Televisión) - 4,71 puntos de audiencia

La luz de mi vida (Caracol Televisión) - 4,50 puntos de audiencia

La reina Flow 3 (Caracol Televisión) - 4,48 puntos de audiencia

Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 4,26 puntos de audiencia

Enfermeras (Canal RCN) - 3,69 puntos de audiencia