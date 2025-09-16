Colombia

Rating Colombia: ‘La Influencer’ y ‘Enfermeras’ se enfrentan por la audiencia y compiten en el mismo horario

Ambas producciones, una del Canal RCN y otra de Caracol Televisión, regresaron a la pantalla varios años después de su lanzamiento original y volvieron a atraer a la audiencia

Juan David Botia Méndez

RCN y Caracol se volvieron a enfrentar con el lanzamiento de La Influencer y Enfermaras, dos producciones que se estrenaron hace años, pero que fueron relanzadas en horarios prime - crédito @canalrcn @caracoltv / Instagram - Imagen Ilustrativa Infobae

En la noche del lunes 15 de septiembre, el Canal RCN y Caracol Televisión se volvieron enfrentar en una lucha por la audiencia con el reestreno de dos producciones que ya había sido lanzadas hace un par de años.

En el caso de Caracol Televisión, el estreno fue de la novela La Influencer, que había sido estrenada en 2023, pero era parte del exclusivo catálogo de Netflix, pero ahora está en la pantalla del canal a partir de las 9:30 p. m., de lunes a viernes.

Por otro lado, el Canal RCN decidió reestrenar la telenovela Enfermeras, que fue lanzada oficialmente en octubre del 2019, siendo un éxito en su estreno, además de ser una de las producciones que se vio afectada por la pandemia.

En reestreno de las dos producciones volvió a capturar a los televidentes, pues según datos revelados por Kantar Ibope Media, ambas novelas entraron a las 10 producciones más vistas de los colombianos.

La Influencer, que solo había tenido su estreno en Netflix, debutó en la televisión nacional con 7,12 puntos de audiencia, ubicándose en la tercera casilla del ranking, quedando por debajo del Desafío Siglo XXI y Noticias Caracol.

En el caso de Enfermeras, logró hacer en su noche de regreso 3,69 puntos de rating, ocupando la décima posición del listado, siendo la producción más débil, según los datos de Kantar Ibope Media.

Rating Colombia: lunes 15 de septiembre

  • Desafío siglo XXI (Caracol Televisión) - 10,95 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol de las 7:00 p. m. (Caracol Televisión) - 8,71 puntos de audiencia
  • La influencer (Caracol Televisión) - 7,12 puntos de audiencia
  • MasterChef Celebrity (Canal RCN) - 5,75 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol 12:30 (Caracol Televisión) - 4,84 puntos de audiencia
  • Karsu (Caracol Televisión) - 4,71 puntos de audiencia
  • La luz de mi vida (Caracol Televisión) - 4,50 puntos de audiencia
  • La reina Flow 3 (Caracol Televisión) - 4,48 puntos de audiencia
  • Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 4,26 puntos de audiencia
  • Enfermeras (Canal RCN) - 3,69 puntos de audiencia

