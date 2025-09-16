Colombia

Petro le hizo frente a los señalamientos de “misoginia” tras polémico gesto con Gloria Miranda: “Yo no le tengo asco, todo lo contrario”

Durante el Consejo de Ministros, el presidente respondió a quienes lo acusaron de actos de aversión hacia las mujeres tras su comentario hacia la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos y se fue contra los sectores que lo criticaron

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

El mandatario pidió no convertir en escándalo, lo que consideró un gesto de afecto hacia una colaboradora destacada del Gobierno - crédito @infopresidencia/X

Durante una sesión del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro respondió públicamente a las acusaciones de “misoginia” que surgieron tras un momento que protagonizó junto a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, durante el evento del Pacto Territorial en el Cauca, el 11 de septiembre. El mandatario calificó los señalamientos como una “campaña” y aseguró que no reflejan su pensamiento ni su actitud hacia las mujeres.

Todo comenzó cuando, al finalizar su intervención sobre la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos, Miranda abandonaba el atril y el mandatario la abrazó y expresó: “Gorpia, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos escriben que son novias mías”.

Ante la afirmación, Gloria Miranda reaccionó con una risa nerviosa y respondió: “¿Qué tal?”. Luego, Petro agregó: “Resulta que se acaba de casar hace un mes, o sea que la perdimos”. Y Miranda replicó:“Más bien me feliciten, porque encontrar el amor no es fácil”.

El presidente señaló la belleza de directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos y con sus palabras y gesto provocó criticas en su contra - crédito @infopresidencia/X

El episodio fue grabado y difundido ampliamente en redes sociales, por lo que las imágenes provocaron reacciones inmediatas. Algunos sectores acusaron al presidente de ejercer actitudes machistas, otros lo acusaron directamente de misoginia, cuestionando el tipo de comentarios que, a su juicio, reducen la labor de las funcionarias a su apariencia física y no a sus capacidades profesionales.

Por eso, durante la transmisión oficial del Consejo de Ministros, el 15 de septiembre, Gustavo Petro decidió hacer frente a los señalamientos. Su intervención ocupó varios minutos, en los que rechazó de forma directa las acusaciones y cuestionó la intención de quienes las promovieron.

“Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia. Me va a explicar la ministra. Porque misoginia es que le tiene asco a la mujer, que hay muchos aquí misóginos, pero yo no le tengo asco, lo contrario. Entonces, ¿por qué voy a ser misógino?”, afirmó el presidente, en un tono serio.

Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro respondió a quienes lo acusaron de misoginia tras su comentario a Gloria Miranda - crédito Ovidio González/Presidencia

Petro no solo rechazó la etiqueta, también lanzó críticas a algunos movimientos que, según él, se presentan como feministas, pero responden a intereses políticos que no defienden a todas las mujeres.

“Esas son las campañas que nos arman feministas de la derecha. Que ser feminista de derechas no es ser feminista, porque la feminista de derechas está peleando, es porque como aspiran los altos cargos públicos sea la mitad para ellas, pelea que yo he acompañado. Pero no que la mujer sea igual, entonces le importa un bledo las mujeres trabajadoras, las mujeres de los tintos, las mujeres que salen en minifalda a las calles de noche”, señaló el presidente

En su intervención, el mandatario profundizó en su visión sobre la equidad de género y la inclusión, y aseguró que su Gobierno respaldó la participación de mujeres en distintos niveles del Estado. Además, criticó lo que llamó una visión limitada de algunos sectores sobre lo que representa ser mujer o vivir una identidad distinta, debido a la suspensión provisional de Juan Carlos Florián de su cargo como ministro de la Igualdad.

El presidente negó actuar con desprecio hacia las mujeres y afirmó que sus palabras hacia Gloria Miranda fueron sacadas de contexto por sectores que buscan debilitar su imagen - crédito Ovidio González/Presidencia

“Les importa un comino el hombre que se siente mujer, que dicen que es de mentiras, pero yo he descubierto mujeres que se sienten hombres y hombres que se sienten mujer. Y no es antinatura, sino que algo pasa ahí en las energías que crean la vida y hacen esa diversidad”, agregó el presidente a su intervención.

Aunque el presidente generó rechazo entre muchas mujeres por su comportamiento con la joven historiadora y funcionaria Gloria Miranda, lo cierto es que decidió tomar la situación con ligereza y restarle importancia a las críticas, al afirmar que no desprecia a las mujeres, sino que, según él, es todo lo contrario.

