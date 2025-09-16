Colombia

María Claudia Tarazona continuó la polémica con María Fernanda Cabal: “Todo lo que yo conté pasó”

La viuda del senador del Centro Democrático Miguel Uribe aseveró que sus declaraciones no deben ser tomadas desde una perspectiva política, sino personal

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

La senadora se refirió a
La senadora se refirió a los comentarios de María Claudia Tarazona - crédito maclaudiat/Instagram / Luisa González/Reuters

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, se refirió a la polémica con la senadora María Fernanda Cabal, tras acusarla de amenazarla de no iniciar su carrera política, durante el funeral del congresista en el Congreso.

En entrevista con Caracol Radio, la mujer ratificó que las declaraciones de la senadora de la misma colectividad fueron ciertas, y descartó que su intención fuera incluirse en una eventual participación política.

“Así como a los colombianos les dio un cimbronazo (sic) a mí también. Todo lo que yo conté ese día pasó, es una realidad. No es del lado político, porque en este momento no estoy interesada en la política”, manifestó a la cadena radial.

Noticia en desarrollo...

