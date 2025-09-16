Mafe Carrascal se despachó contra Galán por las medidas para atender la crisis de basuras en Bogotá: “En 2026 la ciudad se quedará sin modelo de aseo”

La representante se fue en contra del alcalde de Bogotá por las medidas para atender la crisis de basuras - crédito montaje Infobae (camara.gov.co - @OrlandoMolanoP/X - Alcaldía Bogotá)

La designación de Armando Ojeda como nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) por parte del alcalde Carlos Fernando Galán fue un nuevo capítulo en la crisis de las basuras en la ciudad. Junto con el anuncio del nuevo funcionario, el mandatario distrital divulgó tres pilares con los que se ejecutará el manejo de los residuos hasta que entre en vigencia el nuevo modelo de aseo.

Uno de los pronunciamientos vino directamente desde el Congreso de la República a través de la cuenta oficial de la red social X de la representante a Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico. En su mensaje, la congresista señaló que las medidas tomadas desde la Administración distrital son inoportunas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las medidas tomadas por el alcalde mayor se destaca la ampliación de la capacidad de Aguas de Bogotá SA ESP para permitir que recolecte cerca de 300 toneladas de basuras en los más de 660 puntos críticos de residuos por toda la capital. Por otro lado, Galán anunció la inversión de cerca de $8.900 millones para reforzar la limpieza de las calles antes de que cambie el sistema de aseo.

Las demás medidas anunciadas desde el Palacio Lievano implican estrategias pedagógicas para que los ciudadanos realicen una correcta gestión de los residuos que se producen en los hogares, con el fin de facilitar la labor de los operadores de aseo que recorren Bogotá.

En este sentido, aseveró que la ciudad ya está “colapsada” por la proliferación de residuos, por lo que la estrategia de fortalecer la gestión de esa empresa, es impertinente, dado que en febrero de 2026 se vence la ejecución del actual modelo de aseo y todavía no se tiene claro el rumbo que tomará la capital en esa materia.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la Uaesp estará bajo la dirección de Armando Ojeda - crédito Alcaldía de Bogotá

“Cuando la ciudad ya está colapsada por las basuras, ahora sí hablan de fortalecer Aguas de Bogotá. Pero, lo que no le cuentan a la ciudadanía es que en 2026 se vencen los contratos y Bogotá se quedará sin modelo de aseo”, indicó Carrascal.

En este mismo sentido, se refirió a la reiterada decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de desestimar la propuesta del nuevo esquema del distrito por falta de rigor técnico. En paralelo, le hizo un llamado directo al alcalde Galán para que se implemente una alternativa que no enriquezca a los operadores privados.

Según la representante, los bogotanos que habitan en barrios populares serán los más afectados si no se consolida una nueva propuesta sobre el modelo de recolección de residuos que operará en la ciudad a partir de 2026. Dicha posición fue justificada con la hipótesis de que los privados tendrán la libertad de escoger los sectores en los que adelantan sus labores.

La congresista señaló que las medidas tomadas por el distrito son inoportunas - crédito @MafeCarrascal/x

“La @cracolombia ya les tumbó dos veces su propuesta por falta de rigor técnico. ¿Y cuál es el plan B? La libre competencia: es decir, que los operadores privados decidan dónde recoger y dónde no. ¿Adivinen quiénes serán los más afectados? Los y las habitantes de los barrios populares, como siempre", cuestionó uno de los alfiles más valiosos para el Gobierno nacional al interior de la Cámara de Representantes.

A sus duros cuestionamientos, Carrascal incluyó la afirmación de que la Administración distrital debe consolidar un esquema de aseo mixto, en el que predominen las decisiones del sector público sobre la gestión de los residuos en beneficio de todos los ciudadanos.

El alcalde Carlos Fernando Galán busca dar solución estructural y combatir las críticas sobre manejo y liderazgo en la gestión de residuos en la capital. - crédito Colprensa

Incluso, se atrevió a asegurar que esa idea suya se verá materializada “más temprano que tarde”, por lo que sentenció que en 2026 los bogotanos podrán disfrutar de ese esquema de basuras que propuso.