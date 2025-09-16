El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Lucho, exconcejal de Bogotá, se perfiló como nuevo participante de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @yoluchodiazz / Instagram

El interés por los realities televisivos en Colombia ha sumado un nuevo capítulo tras la reciente declaración del exconcejal Luis Eduardo Díaz, conocido popularmente como Lucho, que manifestó su deseo de integrarse a la próxima temporada de La casa de los famosos Colombia.

La revelación se produjo durante su participación en el programa La mesa de trabajo, donde el exconcejal compartió su entusiasmo por sumarse a este formato que ha captado la atención de una amplia audiencia nacional.

El exconcejal también formó parte de otros programas como Masterchef Celebrity y Duro contra el mundo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El exconcejal formó parte de 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

La trayectoria de “Lucho” ha estado marcada por episodios que han capturado el interés público.

En el año 2000, su elección como concejal de Bogotá con 18.382 votos representó un hecho sin precedentes, ya que pasó de desempeñarse como embolador y lustrabotas a ocupar uno de los cargos más relevantes de la capital.

Este giro en su vida no solo le otorgó notoriedad, sino que también lo convirtió en un referente de superación personal.

La popularidad de Luis Eduardo Díazse consolidó a través de su participación en MasterChef Celebrity y la emisión de su novela biográfica La gloria de Lucho, producciones que permitieron a un público más amplio conocer su historia.

Además, ha sabido aprovechar las redes sociales para compartir aspectos de su vida cotidiana, lo que le ha permitido construir una comunidad significativa de seguidores.

Luis Eduardo Díaz fue concejal de Bogotá para comienzos de la década del 2000- crédito Captura de Pantalla Caracol Televisión, @yoluchodiazz/ TikTok

Durante la conversación con los humoristas ‘Chicho’ Arias, Frank Martínez y Adrián Parada en La mesa de trabajo, “Lucho” fue consultado sobre en qué programa le gustaría estar para cerrar una etapa de su vida.

Ante la pregunta, respondió sin titubeos que aceptaría con agrado una invitación a este reality, afirmando: “Claro. Toca cerrar con broche de oro”, según reconoció en el programa.

La declaración de Luis Eduardo Díaz generó sorpresa y fue bien recibida por quienes siguen el formato, ya que muchos consideran que su autenticidad y carisma podrían convertirlo en un participante destacado.

Entre los comentarios destacan: “Creo que no le vendría nada mal otro champú de realidad a Luchito, se las ha jugado todas para estar donde está”; “pues no sería mala idea verlo en el formato, creo que le daría un picantico suficiente que le puso Yina a la temporada pasada”; “Don Lucho la sacaría del estadio si se mete a ese reality”, entre otros.

Valentino Lázaro habría filtrado el listado de nuevos participantes

El influencer aseguró que varios de los nombres podrían ser descartados por el canal - crédito @ detodounpocodj/ TikTok

Lázaro confesó que aunque es un grupo de participantes que desde su filtración ha tendido acogida en redes sociales, no está seguro sobre la veracidad de la información. “Aparentemente, se filtra los seleccionados para La casa de los famosos, digo aparentemente, porque hay una foto mía, pero a mí no me han llamado, pero de más que le atinan a uno que otro”, confesó el ‘influencer’.

Aunque hubo revuelo por los nombres que aparecen dentro de la lista, Valentino aclaró: “Yo aparezco, pero a mí no me han llamado, pero sí se filtró: La Barbie colombiana, Karola Alcendra, también está Marcela Reyes”.

Yina Calderón anticipa nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ y revela inicio de la búsqueda de concursantes

La expectativa en el mundo del entretenimiento colombiano crece luego de que Yina Calderón confirmara que “el Canal RCN oficialmente inició la búsqueda de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia”.

La DJ y empresaria huilense compartió detalles del proceso mediante una transmisión para sus seguidores, en la que manifestó nostalgia por el momento en que fue convocada para participar en la segunda edición del reality.